Liebe Leserin, lieber Leser,

wochenlang ist der Streit zunehmend eskaliert, in dem die Gewerkschaften nordeuropäischer Länder Elon Musk in die Schranken weisen: Teslas werden an Häfen nicht mehr verladen, Ladesäulen werden nicht mehr gewartet, ab Weihnachten soll an den Tesla-Standorten auch kein Abfall mehr abtransportiert werden. Wir fassen das aktuelle Drama zusammen.

Ebenfalls eine europäische Geschichte: polnische Hacker haben einen Zug repariert, der Hersteller droht ihnen anschließend mit Klage. Wieder einmal geht es hier um das Recht auf Reparatur. Zum Angriff auf den ukrainischen Mobilfunkanbieter Kyivstar bekennen sich wiederum russische Hacker.

Das und viel mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen interessante Lektüre!

Wenn keiner mehr den Müll abholt: Wie nordische Gewerkschaften Tesla ausbremsen

Hersteller droht mit Klage, nachdem Hacker seinen Zug repariert haben

Zwei Tage Blackout: Russische Hacker bekennen sich zu Angriff auf Kyivstar

X soll politische Einstellung illegal für gezielte Werbung missbraucht haben

Threads: Metas X-Konkurrent nun auch in der EU verfügbar

Schweizer Airline lässt Passagiere von KI statt von Menschen zählen

Sorgen um Cybersicherheit: Porsche stoppt Macan-Verkauf in der EU

EU will von Apple und Google Infos zu Risikomanagement der App Stores

Wiens Unternehmen drängen auf schnelleres Tempo beim Breitbandausbau

Apple steht im Streit mit Spotify vor EU-Kartellstrafe