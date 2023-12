Ohne den Wintertourismus wären in Österreich ganze Täler entleert. Angesichts der Klimakrise scheint der Skisport aber überholt

Schon für eine kurze Skipiste braucht man 5.000 Kubikmeter Wasser, um genügend Kunstschnee zu schaffen. IMAGO/Rolf Poss

Pro: Lasst mir den Spaß!

Ich weiß, ich gehöre zu einer schrumpfenden, vielleicht bald aussterbenden Menschengattung. Aber ich liebe Skifahren – sowohl das idyllische Tourengehen in einsamer Landschaft als auch das flotte Schwingen auf gut präparierten Pisten, für das ich mich auch bereitwillig in überfüllte Gondeln zwänge. Und nein, ich habe kein schlechtes Gewissen dabei.

Die Schäden, die Österreichs beliebteste Wintersportart an der Natur und dem Klima anrichtet, werden oft überschätzt. Die Bahnen sind zugegebenermaßen keine Augenweide, vor allem nach der Schneeschmelze, aber wer durch selbst touristisch gut erschlossene Alpentäler fährt, sieht, dass der überwiegende Teil der Berggipfel unberührt ist. Die Bergbahnbetreiber gegen sich wirklich Mühe, den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, und es gelingt ihnen auch immer besser. Die meisten Treibhausgase verursacht die Anreise mit dem eigenen Pkw. Aber das ist auch nicht schlimmer als die sommerliche Autofahrt an die Adria, die viel seltener als klimasündig angeprangert wird.

Ohne Wintertourismus wären ganze Täler in Tirol und Salzburg entleert, die Landflucht in die Städte stärker und Österreich deutlich ärmer. Ja, Schneeschuhwandern und Langlaufen sind auch attraktiv und verbrauchen weniger Energie, aber würden der lokalen Bevölkerung viel weniger bringen. Man muss sich nur die oft recht schäbigen Häuser und geschlossenen Gasthäuser in Bergdörfern anschauen, die von keinem Skitourismus profitieren.

Daher: Lasst uns den Spaß am Skifahren, solange es noch Schnee gibt – und das ist hoffentlich noch einige Zeit der Fall. Dafür fliege ich über Weihnachten auch nicht in die Karibik. (Eric Frey, 15.12.2023)

Kontra: Alles hat seine Zeit

Skifahren ist in Österreich ein Identitätsstifter – touristisch und historisch. Nach dem Zweiten Weltkrieg fuhren die Österreicher auf Skiern in eine bessere Zukunft. Niemand wird daher ernsthaft auf die Idee kommen, das Skifahren im Handstreich zu verbieten. Und ja, es macht tatsächlich Spaß, mit Blick auf ein Alpenpanorama in der Wintersonne bergab zu sausen.

Da kommen wir aber schon in der Talstation der Realität an: viel Sonne, warmes Wetter, Klimawandel. Es wird auch heuer in vielen populären österreichischen Skigebieten zu warm für eine richtige Skisaison sein. Schmale Kunstschneebänder vor braunen Bergen sind die Regel geworden. In den französischen Alpen hat ein Skigebiet heuer bereits den Betrieb wegen Schneemangels eingestellt.

Blickt man in die Geschichtsbücher, erscheinen uns viele Vorgänge heute absurd. Die goldene Kutsche von Ludwig II. oder die sinnlos weiten Parkanlagen des Adels im 17. Jahrhundert gelten als Sinnbilder der Verschwendung.

Und heute? Menschen fällen Bäume, planieren Böden, bauen Seilbahnstützen und Parkplätze und klatschen mit Schneekanonen Kunstschnee auf die Hänge. Schon für eine kurze Skipiste braucht man 5.000 Kubikmeter Wasser, um genügend Kunstschnee zu schaffen. Normal erscheint uns das wohl nur deshalb, weil wir "es immer schon so machen".

Künftige Generationen werden in den Geschichtsbüchern blättern und sich vermutlich über uns wundern. Wer seine Skier in diesem Klima an den Nagel hängt, macht wohl nichts falsch. Alles hat seine Zeit. (Lukas Kapeller, 15.12.2023)