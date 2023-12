Schneider eröffnete 1920 in St. Anton am Arlberg die erste Skischule des Landes. Er emigrierte nach dem Anschluss in die USA

Früh im Jahr 1930 drängen sich hunderte Japanerinnen und Japaner auf den verschneiten Hängen von Nozawa Onsen. In ihrer Mitte steht ein Mann mit Megaphon: der Vorarlberger Hannes Schneider. Auf Einladung des japanischen Kronprinzen ist er mit dem Zug quer über den eurasischen Kontinent gefahren, um hier das Skifahren zu unterrichten - genauer: die von ihm erdachte Arlberg-Technik.

Schneider ist einer von Österreichs Skipionieren. Im Jahr 1920 eröffnet er in St. Anton am Arlberg die erste Skischule des Landes, seine Kurse ziehen Unmengen an Touristen in den Wintersportort. Der "Skifilm" ist damals ein beliebtes Genre, und Schneider spielt in fünfzehn Streifen mit - von "Das Wunder des Schneeschuhs" bis "Der weiße Rausch".

Am Tag nach dem Anschluss wird Schneider von den Nationalsozialisten verhaftet. Er steht zu seinen jüdischen Freunden und Förderern, duldet in seiner Skischule keine Nazi-Parolen und weigert sich, nur Arier zu unterrichten. Durch die Fürsprache von Bekannten kommt Schneider frei und emigriert in die USA. Auf den Arlberg wird er nie wieder dauerhaft zurückkehren. (Ricarda Opis, 15.12.2023)