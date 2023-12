Pixie soll Daten am lokalen Gerät nutzen, um eine Art viel persönlichere Version des Google Assistant zu bieten – und sich so von der Konkurrenz abzuheben

Mehr als ein Jahrzehnt nach der Vorstellung von Siri ist die Bilanz ernüchternd. Digitale Assistenten konnten die in sie gesetzten Hoffnungen bislang nicht erfüllen, das gilt nicht nur für die Apple-Lösung, sondern auch für die jeweilige Konkurrenz von Google oder Amazon. Das, was sie können, können sie zwar mehr oder weniger gut, gleichzeitig stagniert die Funktionalität aber seit langem – vor allem, wenn es um Dinge geht, die auch wirklich genutzt werden.

Der Aufstieg moderner KI-Systeme auf Basis von großen Sprachmodellen (LLMs) hat zuletzt aber neue Hoffnungen auf einen wirklich persönlichen, digitalen Assistenten aufkommen lassen. Dass mittlerweile einige Hersteller an genau so etwas arbeiten, ist insofern kein Geheimnis, nun gibt es aber zu einem davon erstmals konkrete Details.

Pixie kommt

Laut einem aktuellen Bericht von "The Information" arbeitet Google derzeit an einem neuen digitalen Assistenten namens Pixie. Dieser soll exklusiv für Pixel-Smartphones und andere Google-Hardware angeboten werden. Dieser soll dank einer lokal laufenden KI Daten von unterschiedlichen Apps wie Google Maps oder Gmail nutzen können, um den Nutzerinnen und Nutzern dieser Geräte hilfreich im Alltag zur Seite zu stehen. Es soll sich also um eine Art Nachfolger des Google Assistant mit starker Personalisierung handeln.

Schon jetzt bieten Google-Smartphones viele KI-Features wie Best Take, offenbar soll mit Pixie bald ein großes neues dazukommen. Google

Die Grundlage dafür hat Google gerade dieser Tage gelegt. Unter dem Namen Gemini wurde ein neues großes Sprachmodell vorgestellt, das in seiner Nano-Version auch auf Smartphones läuft – bisher exklusiv auf dem Pixel 8 Pro. Damit können allerlei generative KI-Features angeboten werden, ohne die Daten der User zuvor in die Cloud übertragen zu müssen, wie es bei solchen Funktionen üblicherweise notwendig ist. Das soll nicht nur die Privatsphäre der Nutzer schützen, durch den Entfall der Netzwerkkommunikation ist so etwas oft auch flotter, wobei das natürlich davon abhängt, wie anspruchsvoll die jeweilige Aufgabe ist.

Bislang sind die auf Gemini Nano basierenden Funktionen noch überschaubar. So kann etwa der Inhalt von Sprachaufzeichnungen automatisch zusammengefasst werden. Es ist aber klar, dass Google hier noch viel vorhat. So soll Gemini Nano nach und nach für andere Geräte angeboten werden.

Der Pixel-Vorteil

Bei Pixie scheint man aber offenbar auf Exklusivität zu setzen, um damit auch die eigenen Geräte von denen der Konkurrenz abzusetzen. Der neue Assistent könnte demnach sein Debüt bei der nächsten Generation von Google-Smartphones geben, das wären also das Pixel 9 und Pixel 9 Pro. Nach und nach soll er aber auch für günstigere Smartphone-Modelle sowie die Smartwatches des Unternehmens angeboten werden. (Andreas Proschofsky, 14.12.2023)