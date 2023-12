Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler geht wieder zur Schule und turnt gemeinsam mit Wiener Volkschulkindern. Den Ball zu balancieren schafft er da ganz gut. Wäre wohl eine glatte Eins. Aber warum macht er das? Um zu zeigen, wie super eine tägliche Turneinheit ist. "ZiB 3"-Moderator Stefan Lenglinger befragte den Sportminister dann ganz sportlich zu Bewegung in der Schule und generell den "bewegten Zeiten" in der heimischen Innenpolitik.

Vizekanzler Werner Kogler war Donnerstagabend zu Gast in der "ZiB 3". Screenshot: tvthek.orf.at

Warum findet nicht schon längst an jeder Schule eine tägliche Bewegungseinheit statt, fragt Lenglinger, der zuvor auf viele übergewichtige Kinder hinwies. Hier weist Kogler dann freilich recht wortreich darauf hin, dass es einen Unterschied mache, ob Grüne regieren oder oben nicht. Und er erzählt von den vielen Millionen, die jetzt vom Sportministerium an Schulen und Kindergärten gehen, "weil wir immer auf die Kinder und die Jungen setzen". Schon blöd, dass in diesen bewegten Zeiten das "Kanzlermenü" – sprich der Nehammer-Burger – Wort des Jahres ist.

Schwere Kost Sobotka

Nach diesem sportlichen Einstieg geht es dann weiter mit der eher schwereren Kost: Wolfgang Sobotka. "Es wäre besser für das so wichtige Amt der Republik, wenn Sobotka den Weg freimachen würde", sagt Kogler, "wir hätten das so gemacht als Grüne". Lenglinger will da nachfragen, tut sich aber schwer, Koglers Redefluss zu stoppen. Kogler könnte doch verlangen, dass man Sobotka abzieht oder austauscht, schlägt Lenglinger vor. "Wenn er selber die Konsequenzen nicht zieht, dann gibt es da kein Mittel dagegen", erwidert Kogler. Und beschreibt seinen Zugang so: Er wolle in der Regierung arbeiten, solange Ergebnisse herauskommen für Österreich, "und das ist der Fall".

ZIB 3: Vizekanzler Kogler im Interview

ORF

Das Führerprinzip der FPÖ

Der nächste Gang des Menüs: Kickl. Ob es nicht eine Nummer kleiner geht in der Wortwahl? Lenglinger meint Koglers Sager im STANDARD-Interview, dass die FPÖ der parlamentarische Arm des Rechtsextremismus sei. Orbán als Kickls Vorbild, Freundschaftsvertrag mit Putin, "was ist das anderes als rechtsextrem?", stellt er die eher rhetorische Frage. Er mache damit alle Blauen im Parlament zu Rechtsextremen, macht Lenglinger Kogler aufmerksam. "Ich mache damit die Spitzenfunktionäre dieser FPÖ zu Rechtsextremen, die sind far right", bekräftigt Kogler, das sei auch "die internationale Einschätzung".

Er meint die im Parlament vertretenen FPÖler, die die sich dort "geradezu nach Führerprinzip" hinter Kickl versammeln. Kogler: "Die singen alle den gleichen Text." Wenn Orbán das Vorbild sei, dann führe das zum Niedergang. Orbán habe Ungarn niedergewirtschaftet, "das Einzige, was dort blüht, ist die Korruption".

Wenn Kickl kommt, komme "dieses Orbánistan und damit der Niedergang", sagt Kogler und bekräftigt noch einmal im Nachschlag: "Ich stehe dazu, dass ich die Spitzen der FPÖ als rechtsextrem einschätze." (Astrid Ebenführer, 15.12.2023)