Musk selbst hat fünf Kinder, die zunächst in einer vom US-Unternehmer selbst gegründeten Bildungseinrichtung, genannt Ad Astra, ihre Ausbildung begonnen haben. via REUTERS/POOL

100 Millionen Dollar will US-Unternehmer Elon Musk im Rahmen seiner Wohltätigkeitsorganisation Musk Foundation in den kommenden Jahren in Bildungseinrichtungen stecken. Neben Investitionen in Volksschulen und weiterführende Schulen plant der US-Unternehmer auch, eine Universität zu gründen. Diese soll In Austin, Texas, entstehen und verspricht Ausbildung "auf höchstem Level".

Eine ganze Stadt bauen

Wie Bloomberg berichtet, hat die Musk Foundation bereits 2022 in diesem Zusammenhang einen Antrag auf Steuerbefreiung gestellt. Dieser wurde im März 2023 genehmigt. Aus dem Antrag geht hervor, dass an der Universität "erfahrene Dozenten" in Fächern wie Mathematik, Naturwissenschaften, Ingenieurwesen und Physik unterrichten werden. Zusätzlich soll Wert auf "praktische Lernerfahrungen einschließlich Simulationen, Fallstudien, Fertigungs- und Konstruktionsprojekten und Laborarbeiten" gelegt werden.

Die Schulen sollen den STEM-Ansatz verfolgen, also ihren Fokus auf Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik legen. Weitere Fächer werden im Antrag mit "und andere Themen" abgekürzt. Mit 50 Schülern soll gestartet und dann langsam hochskaliert werden. Auch eine Schule mit Montessori-Ansatz ist in Planung. All das ist für den Bundesstaat Texas geplant, wo laut "Wall Street Journal" eine ganze Stadt unter der Leitung von Elon Musk entstehen soll. (red, 15.12.2023)