Bisher gab es nur wenige Artworks, aber nie Szenen aus dem Spiel selbst zu sehen. Naughty Dog / The Last of Us Online

Nach jahrelanger Entwicklung hat Videospiel-Entwickler Naughty Dog am Donnerstag bekanntgegeben, dass man die Arbeit an einem Multiplayer-Spiel im "The Last of Us"-Universum offiziell eingestellt hat. Man wolle kein reines "Service-Game-Studio" werden, heißt es.

Gescheitert

Eigentlich hätte der Multiplayer-Modus bereits Teil von "The Last of Us 2" werden sollen, doch entschied man sich bereits 2019, den Modus als eigenständiges Spiel anbieten zu wollen. Nachdem es lange Zeit still um das Projekt wurde, versprach Studiochef Neil Druckmann im Jänner dieses Jahres, man werde bald mehr zu dem Spiel erfahren. Im Mai hieß es dann allerdings, das Spiel würde "mehr Zeit" benötigen.

Laut Bloomberg hatte das Studio die Kollegen von Bungie eingeladen, um Feedback zu geben. Mit der "Destiny"-Reihe hat Bungie bereits eine sehr gut laufende Service-Game-Reihe, weshalb es vor allem aufgrund seines Wissens über das Thema im Juli 2022 von Sony gekauft wurde.

Das Feedback gegenüber dem "The Last of Us"-Multiplayer soll allerdings sehr verhalten gewesen sein, weshalb Sony sich dazu entschied, die Teamgröße für das Projekt zu reduzieren.

Sieben Monate später wird das Projekt nun endgültig eingestellt. Auf der Website des Herstellers ist nun zu lesen, dass es keinen "einfachen Weg" gebe, dies zu verlautbaren, aber man habe "die unglaublich schwierige Entscheidung getroffen, die Entwicklung dieses Spiels einzustellen". Bitter für Sony, das schon länger versucht, ein langlebiges Spiel ins Leben zu rufen, welches über Jahre Spieler an eine Marke binden kann. Erfolge feierte der japanische Konzern in der Vergangenheit vor allem mit storybasierten Blockbustern, etwa "God of War" oder "Spider-Man". (aam, 15.12.2023)