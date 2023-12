Allein in Russland gibt es Projekte mit einem geschätzten Ertrag von 20,5 Milliarden Barrel Öläquivalent. Laut Global Data sollen in 47 Ländern neue Öl- und Gasfelder erschlossen werden

Der Hunger nach Öl und Gas ist noch immer groß. Trotz geplanten Umstiegs auf erneuerbare Energiequellen wird weiter in fossile investiert. REUTERS/TURAR KAZANGAPOV

Trotz der Einigung zum schrittweisen Umstieg auf erneuerbare Energien, die auf der Weltklimakonferenz diese Woche in Dubai erzielt wurde, fließen weiter Milliarden von Dollar und anderen Währungen in die Erschließung neuer fossiler Quellen. Nach Angaben von Global Data, einem Datenanalyse- und Beratungsunternehmen mit Sitz in London, gibt es weltweit nicht weniger als 47 Länder, wo neue Öl- und Gasfelder erschlossen werden.

Dabei handelt es sich großteils um Projekte, für die bereits endgültige Investitionsentscheidungen vorliegen und wo zum Teil bereits mit ersten Arbeiten begonnen wurde.

Anbei die zehn Länder, die zurzeit die meisten Öl- und Gasfelder erschließen:

1. Russland

Mit 25 neuen Öl- und Gasprojekten, die sich laut Zahlen von Global Data auf zusammen 20,5 Milliarden Barrel (je 159 Liter) Öläquivalent (boe) summieren, verfügt Russland mit Abstand über die weltweit größten aktiven Öl- und Gasausbaupläne. Die Wirtschaft des Landes war im Jahr 2021 für 60 Prozent der Exporte und 45 Prozent der Staatseinnahmen auf Öl und Gas angewiesen – diese dürften nach der Invasion in der Ukraine noch gestiegen sein. Russland verfügt über die größten Gasreserven und die sechsthöchsten Ölreserven der Welt.

2. Brasilien

Als Land mit einer diversifizierten Industriewirtschaft, das normalerweise nicht als "Petrostaat" betrachtet wird, ist Brasilien vielleicht ein unerwarteter Neuzugang in den Top Ten. Tatsächlich war das Land 2022 der neuntgrößte Ölproduzent der Welt, und sein staatlicher Ölkonzern Petrobras ist eines der größten öffentlichen Unternehmen überhaupt. 18 Öl- und Gasfelder mit 8,7 Milliarden boe sind in Umsetzung.

3. Norwegen

Norwegen ist ein Land mit nur fünf Millionen Einwohnern, aber riesigen Öl- und Gasreserven in der Nordsee. Europas größter Öl- und Gasproduzent, der seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine zum größten Erdgaslieferanten der EU aufgestiegen ist, entwickelt 14 neue Öl- und Gasfelder mit 22 Milliarden boe.

5. Indien

Indien erschließt zwar elf Felder, aber diese Regierung enthalten vergleichsweise wenig Öl und Gas (0,4 Milliarden Barrel Öläquivalent). Die Mengen werden überwiegend im Inland benötigt. Indien ist derzeit der zweitgrößte Ölimporteur der Welt und importiert zunehmend Kohlenwasserstoffe, um seine schnell wachsende Wirtschaft anzukurbeln. Der Großteil des Öls und Gases des Landes liegt vor der Küste.

6. Australien

Bekannt ist Australien vor allem als weltweit größter Kohle-Exporteur – der Kontinent ist aber auch der 30. unter den größten Ölproduzenten und der sechstgrößte Gasproduzent der Welt. Derzeit werden neun neue Felder mit 1,8 Milliarden boe erschlossen. Seit der russischen Invasion in der Ukraine wetteifert Australien mit den USA und Katar darum, der weltweit größte Exporteur von LNG zu werden. 2022 deckte LNG aus Australien mehr als 40 Prozent des japanischen und 20 Prozent des südkoreanischen Bedarfs ab.

7. Malaysia

Malaysia verfügt nach China, Indien und Vietnam über die viertgrößten Ölreserven im asiatisch-pazifischen Raum und nach China und Indonesien über die drittgrößten Erdgasreserven. Erdöl und Erdgas sind nach Elektronikgütern und Chemikalien die dritt- und viertwichtigsten Exportgüter des Landes. Derzeit werden in Malaysia neun neue Öl- und Gasfelder mit 1,8 Milliarden boe erschlossen.

8. China

Nach den USA ist China der zweitgrößte Ölverbraucher der Welt und nach Russland und den USA der drittgrößte Gasverbraucher. Im Jahr 2016 überholte China die USA und wurde zum weltweit größten Ölimporteur. Der größte Teil des Öls und Gases, das China fördert und in seinen neun künftigen Feldern (1,5 Mrd. boe) fördern will, ist für den Inlandsverbrauch bestimmt.

9. Großbritannien

Das Vereinigte Königreich verfügt über ein schrumpfendes Öl- und Gasbecken in der Nordsee, wobei die Gesamtproduktion 1999 mit 4,4 Millionen boe pro Tag ihren Höhepunkt erreichte und bis 2014 auf 1,4 Milliarden boe pro Tag zurückging. Über die neun Felder (0,4 Milliarden boe) hinaus, für die endgültige Investitionsentscheidungen vorliegen, hat London Ende 2022 mehr als 900 Standorte für die Öl- und Gasexploration lizenziert.

10. Nigeria

Das Land ist nach Angola der zweitgrößte Öl- und Gasproduzent in Afrika und hat seit den 1960er-Jahren erhebliche Einnahmen aus diesem Sektor erzielt. Öl und Gas machen derzeit etwa zehn Prozent der Wirtschaft des Landes aus – der überwiegende Teil ist jedoch für den Export bestimmt. Acht Felder mit 2,1 Milliarden boe werden derzeit neu erschlossen. (Günther Strobl, 17.12.2023)