Dank der Daten des James-Webb-Weltraumteleskops konnte dieses Bild einer seltenen Supernova-Vorstufe des riesigen Wolf-Rayet-SternsNummer 124 erstellt werden.Über die "Vorfahren" von wasserstoffarmen Supernovae weiß man jedoch erst wenig. Nun gibt es neue Erkenntnisse. via REUTERS/NASA/ESA

Ein Leben endet mit einer immensen Explosion – jedenfalls für Sterne, die eine große Masse haben. Die helle Explosion, eine Supernova, findet normalerweise mit reichlich Wasserstoff statt. Wasserstoffarme Supernovae konnten Forschende bisher aber nicht auf ihre Vorläufersterne zurückführen. Ein Team mit Beteiligung von Ylva Götberg vom Institute of Science and Technology Austria (ISTA) entdeckte nun eine Population heißer Heliumsterne, die laut Annahmen wasserstoffarmen Supernovae vorausgehen könnten. Die Studie erschien im Fachblatt "Science".

"Einzelne Sterne explodieren normalerweise als wasserstoffreiche Supernovae. Dass sie wasserstoffarm sind, bedeutet, dass der Vorläuferstern seine dicke, wasserstoffreiche Hülle verloren haben muss", erläuterte Götberg in einer Aussendung. Die Astronomin, die zuvor an den Carnegie Observatories in Pasadena (USA) tätig war, wechselte in diesem Jahr an das ISTA in Klosterneuburg in Niederösterreich, wo sie eine Forschungsgruppe leitet.

Von einem Stern zum anderen gewandert

Laut wissenschaftlichen Annahmen verlieren etwa ein Drittel aller massereichen Sterne die wasserstoffreiche Hülle durch die Wechselwirkung mit einem Doppelstern: In einem Doppelsternsystem kreisen zwei Sterne umeinander. Im Zuge der weiteren Entwicklung können die äußeren Schichten des einen Sterns eine stärkere Anziehungskraft auf den Begleitstern ausüben als auf sich selbst, wodurch ein Massetransfer zwischen den Sternen ausgelöst wird. Am Ende dieses Prozesses, der sich über zehntausende bis hunderttausende Jahre ziehen kann, ist der aus Helium bestehende, extrem heiße Kern des Sterns quasi freigelegt.

So ähnlich sieht ein Massetransfer in einem Doppelsternsystem (englisch binary star system) aus. Navid Marvi, Carnegie Institution for Science

In ihrer aktuellen Studie entdeckten die Forschenden eine neuartige Population von Sternen, nach eigenen Angaben die erste, deren Sterne ihre Wasserstoffhülle über diese Wechselwirkung mit einem zweiten Stern verloren haben. Laut den theoretischen Modellen liegen die Vorläufer wasserstoffarmer Supernovae nach dem Massentransfer zwischen zwei und acht Sonnenmassen – also in einem Bereich zwischen den bisher bekannten zwei Klassen von Heliumsternen, den massereicheren Wolf-Rayet-(WR-)Sternen und den massearmen Unterzwergsternen.

Artist's impression of the evolution of a hot high-mass binary star

Der Übergang von Masse von einem Stern auf einen anderen als Videovisualisierung. European Southern Observatory (ESO)

Bisher sei nur ein möglicher Stern, tituliert als "Quasi-WR" im System HD 45166, gefunden worden, der als heißer Heliumstern die erwarteten Eigenschaften dieser "Zwischenklasse" erfüllte. Es müsste aber laut den theoretischen Modellen viel mehr geben. "Entweder können wir die Sterne, die sich auf diesem Weg entwickeln, nicht entdecken, oder wir müssen alle unsere Modelle überarbeiten", so Götberg. Mit der aktuellen Studie habe man gezeigt, so Kollegin Maria Drout von der University of Toronto (Kanada) gegenüber dem Journal "Science", "dass diese Sterne wirklich existieren".

Unauffindbar?

Mithilfe von UV-Photometrie und optischer Spektroskopie entdeckte und untersuchte das Team um Götberg und Drout eine Population von 25 Sternen in zwei benachbarten Galaxien, der Großen und der Kleinen Magellanschen Wolke, die mit den Erwartungen für Heliumsterne dieser Masse übereinstimmen. Man habe unter anderem zeigen können, dass die Sterne starke spektrale Signaturen von ionisiertem Helium aufweisen – als Indiz für eine von Helium dominierte äußere Sternenschicht sowie für eine sehr heiße Oberfläche.

Man gehe davon aus, mit der aktuellen Arbeit "die fehlende Population von Heliumsternen mittlerer Masse" gefunden zu haben, so die Forschenden, die die Vorläufer von wasserstoffarmen Supernovae (auch "Stripped-Envelope Supernovae" genannt) sein könnten. "Diese Sterne hat es schon immer gegeben, und es gibt wahrscheinlich noch viel mehr von ihnen da draußen", sagt Götberg: Die aktuelle Studie sei "vielleicht einer der ersten Versuche", sie zu finden, es solle aber noch weitere Möglichkeiten geben. (APA, red, 15.12.2023)