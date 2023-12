Wir haben unsere Schrankleichen in die Redaktion transportiert und fotografiert. derStandard/Köstinger/Friesenbichler

Das Fast-Dirndl - Warten auf ein Frühsommerfest

Das Fast-Dirndl derStandard/Köstinger/Friesenbichler

Seit acht Jahren hängt dieses Kleid zwischen zahlreichen weiteren recht ähnlichen Stücken in meinem Schrank. Ich habe es für eine Tiroler Hochzeit gekauft. Es war ein Kompromiss zwischen meinen modischen Ansprüchen und dem Wunsch, zwischen den zu erwartenden Dirndln nicht allzu sehr aufzufallen. Ende April war es dann zu kalt, ich fand kein passendes Jäckchen und zog in letzter Minute ein rosafarbenes Polyesterungetüm an, von dem zum Glück kein Foto existiert. Das Fast-Dirndl wartet seit damals auf die Einladung zu einem Frühsommergartenfest. (Olivera Stajić)

Hemd ohne Happy End - Für ein Date, das nie stattfand

Hemd ohne Happy End derStandard/Köstinger/Friesenbichler

Ich hatte einmal eine Phase, in der ich ganz viele buntgemusterte Slim-Fit-Hemden bei Zara gekauft habe. Die waren Ende der 2010er-Jahre modern. Ich dachte, ich bin jetzt in meiner Hemdphase, aber auf jung. Eines dieser Hemden kaufte ich extra für ein Date. Dessen goldene Akzente passten einfach perfekt zu meiner goldenen Brille. Beeindruckt sollte der Typ sein, von mir, einer Mischung aus Hipster und Schickimicki. Das Date wurde abgesagt, das Hemd nie getragen. Ein Jahr später hatte ich dann was mit seinem Bruder. Ohne Hemd, aber mit Happy End. (Kevin Recher)

Overall, over and out - der modische Mut hat seine Grenzen

Overall, over and out derStandard/Köstinger/Friesenbichler

In Österreich mag man es modisch gerne praktisch: Steppjacke, Pullover, Jeans und Turnschuhe. Wer sich dem inoffiziellen Dresscode nicht unterwirft, erntet Blicke. Ich zähle mich zu den Menschen, die sich textil etwas trauen. Aber Mode macht nicht immer Spaß, wie mir mein Overall zeigt. Jedes Mal, wenn ich hineinschlüpfe, fühle ich mich wie in einem Mechanikerkostüm für den Fasching und ziehe mich schnell wieder um. Auch praktisch Gründe sprechen gegen das Kleidungsstück – Stichwort Toilettengang. Vielleicht also doch Steppjacke und Jeans? (Michael Steingruber)

Erst die große Liebe, dann eine Schrankleiche: der karierte Blazer

Erst die große Liebe, der karierte Blazer derStandard/Köstinger/Friesenbichler

Dieser Blazer war einmal die ganz große Liebe. Um das zu verstehen, sollte man zwei Dinge wissen: Ich habe eine Schwäche für Karos und eine weitere für Blazer. Auf den ersten Blick vereinte dieses Stück beides – ein "Match made in Heaven" also. Eine Zeit lang habe ich auch jedes zweite Outfit auf diese Jacke abgestimmt: Ein weißer Rollkragenpullover, der heute irgendwo ganz hinten im Kasten vergraben liegt, zeugt von dieser Phase. Heute schaue ich mit Befremden auf den Verflossenen: Die Farbe zu beige, das Karo zu groß. Wie konnte ich nur? Aber wer weiß, vielleicht findet sich hier ja wer, der dem Blazer eine zweite Chance geben will? (Anne Feldkamp)

Kuhflecken zum Einschleimen: Einmal ist keinmal

Leichen im Schrank Foto: derStandard/Beigelbeck Otto der Standard/ Köstinger, Friesenbichler

Mein ehemaliger Chef war gefürchtet für seine harte Art zu verhandeln. Zumindest bei den anderen. Ich habe ihn genau dafür besonders geschätzt. Und er hatte ein Faible für ausgefallene Sakkos. Das Repertoire reichte von geschmacklos über furchtbar bis zu musstdudichtrauen. Und als ich eines Tages ein grausames weiß-hellblaues Kuhfleckensakko beim Fetzentandler fürs dicke Geldbörsel sah, war klar: Das zieh ich bei der nächsten Gehaltsverhandlung an. Genau das tat ich auch – ich trug das Sakko ein einziges Mal. Zumindest damit habe ich ihn beeindruckt. (Guido Gluschitsch)

Ein Kleid für die Kardashian - Die Oscar-Einladung kommt noch

Ein Kleid für die Kardashian derStandard/Köstinger/Friesenbichler

Man weiß nie, ob man nicht mal schnell ein Kleid für die Oscars braucht. So redete ich mir diesen Schlauch von einem Glitzerkleid schön, als ich vor zehn Jahren zuschlug. Die Einladung nach L.A. lässt weiter auf sich warten – und weil knapp nach den Oscars, was den Glamourfaktor angeht, die STANDARD-Weihnachtsfeier kommt, wird das Kleid jedes Jahr im Dezember an- und nach einem Blick in den Spiegel wieder ausgezogen. Ich sehe darin aus wie eine glitzernde Birne oder die verkorkste Schwester von Kim Kardashian. Nächstes Jahr probiere ich es wieder! (Franziska Zoidl)

Hoch hinaus, leider ohne mich - schönste Sitzschuhe

Hoch hinaus, leider ohne mich derStandard/Köstinger/Friesenbichler

Wie hoch ist zu hoch? Beantworten wir die High-Heel-Frage mal medizinisch: Ab zwölf Zentimetern bekommt man Gleichgewichtsprobleme, da der Körperschwerpunkt verschoben ist. Man muss sich anstrengen, um darin zu gehen. Mein Körperschwerpunkt ist offenbar anders gelagert. Bei mir wird es bereits ab acht Zentimeter Heel-Höhe problematisch. Ich wackle, ohne einen Schritt gemacht zu haben. In den elf Jahren, in denen ich die Schuhe besitze, hatte ich sie exakt fünf Minuten an – aber gebe die Hoffnung nicht auf, dass sich etwas ändert. Also: mein Körperschwerpunkt. (Nana Siebert)

Schimmernder Retro-Look - Kopfschütteln vor dem Spiegel

Schimmernder Retro-Look derStandard/Köstinger/Friesenbichler

Es ist schon so viele Jahre her, dass diese Jacke in meinen Schrank gewandert ist, dass ich gar nicht mehr weiß, von welchem Flohmarkt oder Second-Hand-Shop sie stammt. Der schimmernde Stoff, die Farben, die Steppnähte – der ganze Retro-Look hat mich sofort angesprochen. Trotzdem hab ich es noch nie geschafft, das Teil zu tragen. Ich hatte es bestimmt schon fünf oder sechsmal daheim an, nur um es dann kopfschüttelnd vor dem Spiegel wieder auszuziehen. Die breiten 80er-Jahre-Schulterpolster sind mir dann doch jedes Mal zu viel und so durfte dieses an sich schöne Stück in diesem Jahrzehnt noch nie an die frische Luft – und ja, so lange habe ich es mindestens schon. (Bernadette Redl)

Wunderschön, ab absolut unpraktisch: Die Diskokugel-Minihandtasche

Die Diskokugel-Minihandtasche Julie Julsen

Der Mann des Herzens hat mir diese Minihandtasche geschenkt und ich liebe sie fast so sehr wie ihn – trotzdem habe ich sie noch nie benutzt. Sie ist nämlich winzig, nicht einmal mein Handy passt hinein. Diese Schwierigkeit ließe sich lösen, permanente Erreichbarkeit ist völlig überbewertet. Das wirkliche Problem ist, dass die Discokugel zwar jedes Outfit erst perfekt macht, es aber gleichzeitig zerstört. Denn an den unzähligen Strasssteinchen, die sie zum Glitzern bringen, bleibt wirklich alles hängen, sie sind der absolute Todesstoß für jedes zartere Gewebe. Selbst eine Lederhose würden sie wohl zerkratzen. Bleiben nur die ältesten Jeans als Bekleidung der Wahl übrig – oder man nutzt das Täschchen einfach als Deko-Objekt. Genau das tue ich auch, es schmückt unser Wohnzimmer und zieht dort regelmäßig neidische Besucherblicke auf sich. (Pia Kruckenhauser, 30.12.2023)