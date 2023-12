Die Signation ist ein hartnäckiger Ohrwurm. Anschwellend, abschwellend, keine Variationen. Mit der Handlung ist es ebenso: no surprises. Waffenschieber, Geiselnehmer, Hacker, ein paar Verzweifelte, ein paar Suchende, ein paar Irre. Wie geht es jeweils aus? Genau. Natürlich kümmern wir uns hier auch um die Aufarbeitung gesellschaftlicher Probleme, es geht gegen Korruption, gegen Rassismus, gegen Sexismus. Gegen Ignoranz und Egoismus. Wer abtauchen möchte in eine Welt, in der ein S.W.A.T.-Team in Los Angeles die Welt täglich ein Stück besser macht: willkommen in Staffel 5.

Hondo (Shemar Moore) richtet es wieder. Auch in Staffel 5. Screenshot

Episode eins startet allerdings fast mit einem Schock. Das Team steht zur Debatte. Auflösung? Neuer tückischer Boss? Teamleiter Hondo ist derweilen irgendwo in Mexiko abgetaucht, reitet durch Agavenplantagen, denkt nach. Dazwischen trainiert er viel, wie es aussieht. Der guten Tat entkommt er aber auch dort im idyllischen Mexiko nicht, er rettet Mutter und Tochter vor gierigen Landgrabbern. Das ist halt nun einmal seine Bestimmung. Endlich zurück in L. A. Einsatzzentrale, die immergleichen Bilder. Die immergleichen Szenen. Personell nicht viel Neues. Entwickeln sich die Charaktere? Ein kleines bisschen, aber niemand verlässt seinen Platz in der Dramaturgie.

Man kann sich auf "S.W.A.T." einfach wirklich verlassen. Wie auf ein unverrückbar fix eingerichtetes Wohnzimmer: alles immer am gewohnten Platz. Vertraut. Und es erfüllen sich so viele Hoffnungen auf unentdeckte Heldinnen und Helden, die ihr Scherflein beitragen. Täglich eine gute Tat, manchmal zwei. Das ist wie eine warme Milch vor dem Zubettgehen, wie Schafwollsocken im Falle kalter Füße. Das eignet sich hervorragend zum Abschalten. Hondo tröstet einfach, wenn es in der echten Welt außerhalb des Streams mal nicht so glatt läuft. "Immer da, wenn Menschen Hilfe brauchen." Was für ein Selbstbild. Aber doch eigentlich kein schlechtes Motto für 2024. (Karin Bauer, 29.12.2023)