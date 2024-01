Kinderbücher prägen die Art und Weise, wie Kinder über die Welt denken – und können mitunter Stereotype verstärken. Getty Images/Evgeniia Siiankovskaia

"Peter Pan" ist nichts für schwache Nerven. In den Büchern schießen Piraten auf kleine Jungen, ein Krokodil beißt Captain Hook die Hand ab, und Indianer liegen mit Pfeil und Bogen auf der Lauer. "Wegen der Indianer" leben die Kinder in einem Haus unter der Erde. Dort übernimmt das Mädchen Wendy die "Mutterrolle", kocht, wäscht und unterrichtet die anderen Kinder.

Für Minitta Kandlbauer gibt es in dem Kinderbuch aus den 1990er-Jahren viele problematische Inhalte und Darstellungen. Der Begriff "Indianer" sei eine Fremdbezeichnung, die auf die Zeit zurückgeht, als Christoph Kolumbus geglaubt hat, in Indien zu sein. Zudem sei der Begriff stark verallgemeinernd. "Indigene Menschen sind keine homogene Gruppe", sagt Kandlbauer. "Wer soll gemeint sein, wenn wir diesen Begriff verwenden?"

Mit Klischees aufräumen

Beobachtungen wie diese gehören zu Minitta Kandlbauers Berufsalltag. Kandlbauer ist sogenannte Sensitivity-Readerin. Sie prüft Bücher darauf, ob sie diskriminierende Begriffe, Vorurteile oder Stereotype enthalten: vom bösen Ausländer, der exotischen Schönheit, dem "an den Rollstuhl gefesselten Kind" oder der Mutter als Hausfrau und dem geschäftstüchtigen Vater. Gegebenenfalls schlägt sie den Autorinnen und Autoren und Verlagen Änderungen vor der Veröffentlichung des Buches vor.

In Deutschland arbeiten einige Verlage bereits seit einigen Jahren mit Sensitivity-Readern zusammen. Und auch in Österreich kommen diese sensibilisierten Leserinnen und Leser zum Einsatz, erfuhr DER STANDARD auf Anfrage. Ihre Rolle sei jedoch "noch nicht in aller Munde" – und stößt immer wieder auf Kritik.

Schön, schlank und weiß

Auf diskriminierende Begriffe trifft Kandlbauer häufig. "Indianer" oder "Zigeuner" zählen dazu. Das N-Wort komme ebenfalls nach wie vor sehr oft vor. "Gerade in Märchen sind die Guten oft schön, schlank und weiß, die Bösen hässlich, dick, alt und dunkel", sagt Kandlbauer. Wenn in Kinderbüchern eine sichtbare Behinderung vorkommt, dann meistens bei den Bösen – in "Peter Pan" etwa Captain Hook mit seiner fehlenden Hand.

"Gerade in Märchen sind die Guten oft schön, schlank und weiß, die Bösen hässlich, dick, alt und dunkel." (Minitta Kandlbauer, Sensitivity-Readerin)

Auch die Bilder spielen eine entscheidende Rolle: Sind die schwarzen Personen mit roten, großen Lippen dargestellt? Haben die jüdischen Menschen eine große Nase? "Manchmal ist das vielleicht gar nicht so beabsichtigt, aber viele Kinderbuchautorinnen und -autoren haben einen sehr karikaturhaften Stil", sagt Kandlbauer, deren Fokus auf Rassismus liegt. Dadurch, dass sie selbst eine Person of Color sei, habe sie eine gewisse Nähe und eine Sensibilität für dieses Gebiet. "Mir fallen Dinge schneller auf als einer Person, die im Alltag keine Rassismuserfahrungen macht."

Pippis "Südseekönig"

Dabei geht es Verlagen und Sensitivity-Readern nicht nur darum, neuere, sondern auch ältere Bücher "kritisch zu hinterfragen und zu überarbeiten". Etwa heißt der Vater von Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf nun "Südseekönig" – das N-Wort hatte der Verlag aus dem Buch entfernt und durch "Südsee" ersetzt. Auch ein Buch, das auch heute noch in vielen Volksschulen gelesen wird, wurde geändert: "Die kleine Hexe" enthielt Formulierungen, die nach heutigem Verständnis hochproblematisch sind. Bei Roald Dahls Klassiker "Charlie und die Schokoladenfabrik" ist der Junge Augustus Glupsch seit kurzem nicht mehr "enorm fett", sondern nur noch "enorm".

"Sensitivity-Reading soll Geschichten authentischer und lebensechter machen", sagt Kandlbauer. Sensibilisierte Leserinnen und Leser kämen auch dann zum Einsatz, wenn es in einem Buch um eine Lebenssituation gehe, die die Autorin oder der Autor nicht selbst erlebt habe. Das könnte zum Beispiel eine Geschichte über eine Person sein, die eine Essstörung hat, oder über eine, die geflüchtet ist, sagt Kandlbauer. "Wenn ich eine Geschichte über eine Person aus Syrien schreibe, sollten sich die Lesenden aus Syrien auch mit der Figur identifizieren können. Wenn der Text aber überladen ist mit Stereotypen, dann erkennen sich syrische Menschen in der Figur nicht wieder."

"Angriff auf die Kunst"

Nicht allen passt das. In den vergangenen Jahren gab es eine hitzige Debatte über die Neuauflage von Büchern, die problematische Begriffe enthielten. "Dass versucht wird, derart Einfluss auf Texte zu nehmen, hat viel mit dem heutigen Zeitgeist zu tun", sagt Rainer Moritz, deutscher Autor, Literaturkritiker und Leiter des Literaturhauses Hamburg. Sensitivity-Reading versuche, die "richtige Denkweise" durchzusetzen. Es sei auch von der Angst der Verlage vor einem "Shitstorm" getrieben: dass sie wegen "falscher" Inhalte im Netz beschimpft werden. Das Resultat seien "weichgespülte Texte, die niemandem wehtun". Das sei besonders bei fiktionalen Texten problematisch. "Ich halte das für einen Angriff auf die Kunst", sagt Moritz.

Gerade ältere Texte und Kinderbücher abzuändern sei "absurd". "Wir tun so, als sei unsere Gegenwart so schlau wie noch nie zuvor, und maßen uns an, alles korrigieren zu können", sagt Moritz. Das sei ein sehr ahistorisches Denken – ohne Rücksicht auf die Quellen und den Kontext, in dem sie stehen. "Wenn wir damit anfangen, müssten wir die Weltliteratur der vergangenen 100 Jahre abändern, die sich nicht gerade durch ein sanftes Weltbild auszeichnet." Statt ältere Kinderbücher oder Romane einfach abzuändern, könnten diese mit Hinweisen in Fußnoten oder einem Vorwort versehen werden, die bestimmte Begriffe in den Kontext setzen, sagt Moritz.

Veraltete Begriffe

Minitta Kandlbauer sieht das anders. "Wichtig ist, sich in Erinnerung zu rufen, dass viele Bücher sowieso nicht in der Originalfassung vorliegen. Es ist generell eine Praxis, Texte zu bearbeiten und weiterzuentwickeln", sagt sie. Auch deshalb, weil viele Begriffe veraltet seien und man sie nicht mehr verstehe. Sprache wandle sich, "das ist das Natürlichste".

Beispielsweise werden die Märchen der Gebrüder Grimm längst nicht mehr in der Originalfassung gelesen. Die Brüder haben schon zu ihren Lebzeiten die Texte umgeschrieben. Der Grund: Die Märchen galten schon zur damaligen Zeit als nicht kindgerecht. "Rapunzel wurde zum Beispiel in der ursprünglichen Fassung schwanger, weil ihr Geliebter immer wieder in ihr Turmzimmer einstieg. Die Brüder Grimm erlangten erst mit den bearbeiteten Fassungen ihrer Märchen Bekanntheit."

Keine Geschlechterklischees

Auch die Verlage betonen auf Anfrage des STANDARD, dass Sensitivity-Reading nichts mit Zensur zu tun habe. "Es geht nicht darum, ein ganzes Buch umzuschreiben, sondern um einzelne Sätze oder Formulierungen, die geändert werden", sagt Tanja Raich, die die Bereiche Literatur und Kinderbuch beim Leykam-Verlag leitet. Das passiere auch immer nur in Absprache mit den Autorinnen und Autoren. Diese würden meist selbst um ein solches Gegenlesen bitten – weil sie nichts Diskriminierendes produzieren wollen.

Bei ein bis zwei Kinderbüchern pro Halbjahr würden im Leykam-Verlag Sensitivity-Reader zurate gezogen, sagt Raich. "Sie schauen sich im letzten Stadium noch einmal alles an, zeigen problematische Begriffe auf und geben dann sozusagen den Sanktus." Meist seien Sensitivity-Reader Menschen, die selbst betroffen sind. "Wenn es zum Beispiel ein Buch über Rassismus ist, wird es eher eine Person of Color sein, die sich das dann anschaut", sagt Raich. Gehe es um Ableismus, also die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, werde jemand gefragt, der selbst eine Behinderung hat.

Alte weiße Männer

Auch Geschlechterklischees sollen beim Leykam-Verlag in Kinderbüchern nicht vorkommen. "Die Frau soll nicht schon wieder die sein, die in der Küche steht und kocht. Davon haben wir schon genug." Sie selbst achte dabei auf Diversität, sagt Raich: "Etwa indem ich die Autorin oder den Autor frage: Braucht es jetzt wirklich Mama und Papa oder können das nicht auch einmal zwei Väter sein?" Wichtig sei dem Verlag auch, "dass es nicht immer nur weiße Protagonistinnen und Protagonisten gibt".

Der Autor Rainer Moritz sieht das Thema aus einer anderen Perspektive. "Ich kenne einige Autoren, die sagen, dass sie sich gar nicht mehr trauen, einen alten weißen Mann als Hauptfigur zu nehmen", sagt er. Viele würden sich dadurch einschränken. Dass Verlage bei dem Thema genauer hinschauen, sei grundsätzlich nichts Verwerfliches. "Allerdings haben wir es in diesen Büchern mit fiktiven Personen zu tun. Da sollte es auch viele Freiheiten geben, wer diese Personen sind und wie sie sich ausdrücken", sagt Moritz.

Wie Kinderbücher prägen

Welche Rolle spielt es für Leserinnen und Leser, wie Personen und Charaktere in Romanen und Kinderbüchern dargestellt sind? "Kinderbücher sind ein Teil der Sozialisation, der Kinder ausgesetzt sind", sagt Stefanie Höhl, Entwicklungspsychologin an der Universität Wien. Sie haben also einen Einfluss darauf, wie Kinder die Welt wahrnehmen. "Dass Jungs andere Interessen entwickeln als Mädchen, ist nicht biologisch, sondern kulturell vermittelt." So haben Studien gezeigt, dass Kinder in Kindergärten in Schweden, die bewusst auf eine genderneutrale Umgebung achten, weniger geschlechterstereotypische Unterschiede aufweisen als Kinder in anderen Kindergärten.

"Gerade im Kindesalter ist das Gehirn darauf ausgelegt, möglichst viele Normen und Verhaltensweisen aus der Umgebung aufzunehmen", sagt Höhl. Das betreffe auch Stereotype, die beispielsweise in Kinderbüchern vermittelt werden. Insofern sei es durchaus eine positive Entwicklung, wenn Verlage mehr auf die Inhalte und Sprache von Kinderbüchern achten – und wenn sie Geschichten herausgeben, die Personen und Sichtweisen enthalten, die für Kinder vielleicht zunächst neu oder fremd, aber gerade deshalb auch interessant sind und mit denen sie sich identifizieren können.

Immer der Böse

"Als Person of Color habe ich sehr viele Stereotype über schwarze Menschen verinnerlicht", sagt Kandlbauer. Die Rolle der Heldin oder des Helden und der Bösewichte sei in Kinderbüchern oft sehr stereotyp. "Die Ausländer, die Bösewichte, kommen aber ansonsten kaum im Buch vor." Nur sehr selten seien schwarze Menschen die Protagonistinnen und Protagonisten in Kinderbüchern. "Das macht natürlich auch etwas mit dem Selbstbewusstsein von Schwarzen Kindern."

Manchmal sind die Grenzen aber auch sehr schmal, wie Teresa Mossbauer aus dem Achse-Verlag schildert. Ein Beispiel: Bei einem Buch, das aus dem Polnischen übersetzt wurde, habe man einige Personen als sehr stereotyp dargestellt wahrgenommen. "Wir waren uns dann total unsicher, weil es auch ein sehr künstlerischer Stil war, ob das beleidigend rassistisch ist oder noch im Rahmen, weil es künstlerisch ist. Da haben wir uns Hilfe geholt und beschlossen, einzelne Details abzuändern, damit es nicht ganz so stereotyp ist."

Im Achse-Verlag erscheinen auch Aufklärungsbücher. Die Personen, die darin vorkommen, sind sowohl dünn als auch dick, schwarz oder weiß und nicht immer eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen. Mit Sensitivity-Reading im klassischen Sinne, also dass man jemand Externen beauftragt, der dann über ein Buch schaut, habe man nicht wirklich Erfahrung. "Wir machen aber bei jedem Buch eine sehr breite Testleserunde, um unterschiedliches Feedback zu sammeln." Insbesondere bei Themen, bei denen man sich unsicher fühle, ob da Stereotype gezeigt werden, die für manche verletzend sein könnten, werden Fachleute befragt. Zum Beispiel könnten das Sozialpädagoginnen und Sexualpädagogen sein.

Eigene Lehrgänge

Das Ziel der Verlage, mit denen DER STANDARD gesprochen hat, sei, dass sich möglichst viele mit sensibler Sprache auskennen – und es nicht immer Sensitivity-Reader braucht. "Die Idee wäre, dass die Lektorinnen und Lektoren alle Bescheid wissen. Das wäre das Ziel für die Zukunft", sagt Tanja Raich von Leykam.

Genau dafür hat Kandlbauer beim Goldegg-Verlag einen eigenen Lehrgang initiiert. Er heißt "Sensible Sprache", und die Teilnehmenden lernen dabei unter anderem, wie sie mit rassistischen Begriffen in Texten umgehen. "Viele Begriffe, die heutzutage diskutiert werden, sind in Wörterbüchern schon längst als diffamierend oder diskriminierend markiert. Darin stehen auch Empfehlungen, welche Begriffe man stattdessen verwenden kann", sagt Kandlbauer. Sie und andere Vortragende klären über Stereotype auf – etwa den fleißigen Asiaten oder die temperamentvolle Latina –, damit man sie beim nächsten Mal sofort als solche identifizieren kann. "Eine Latina muss auch kein Kleid anhaben und Salsa tanzen", sagt Kandlbauer. "Sie kann auch gerade ein Buch lesen." (Lisa Breit, Jakob Pallinger, 14.1.2024)