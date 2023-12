Koji, Szechuan-Pfeffer und Sesamöl sorgen für frischen Wind in der Weihnachtsbäckerei. Wir besuchten vier Küchen in Wien und schauten beim Backen zu. Und staunten

Unangefochtener Liebling auf dem Keksteller: das Vanillekipferl. Allweihnachtlich landet es in Umfragen nach dem beliebtesten Weihnachtsgebäck auf Platz eins. Wenig überraschend: kurze Zutatenliste, großer Genuss. Nüsse, Zucker, Butter, Vanille und Mehl, vereint in fein-mürber, fast schmelzender Textur. Dennoch, ein wenig Abwechslung schadet nicht. Also haben wir uns in Wiener Profiküchen umgehört. In einer kocht man vegan, in der anderen mit Fermentiertem, in einer dritten Koreanisch. Welches Keks würde man dort zur Weihnachtsjause servieren? Für uns haben sich die Profis an ihre Rührschüsseln gestellt und das Küchenkonzept ihres Lokals zu Keksen verbacken.

Belly's Bistro - Waldstaudenroggen-Haselnuss-Kekse

Melanie und Marvin Mudenda von Belly's Bistro. Regine Hendrich

Schon als Kind hat Marvin Mudenda die Weihnachtstage in der Küche verbracht: "Ich war immer in der Küche mit meiner Mutter und hab geholfen mit dem Essen. Meine Geschwister Marcel und Melanie waren zuständig fürs Aufdecken." Heute betreiben die drei das Belly’s Bistro im 14. Bezirk. Verantwortlich für die Küche ist natürlich Bruder Marvin, beim Süßen aber hilft oft auch Schwester Melanie mit (im Bild).

Weihnachten hieß bei den Mudendas: Brettspiele, Mariah Carey, Frank Sinatra, Weihnachtspullis und ganz viel Schokolade. Und so schmecken auch diese Kekse ein wenig nach Kindheit – wie vieles im Belly’s Bistro, wo sich Aromen aus der Heimat der Eltern – Österreich und Simbabwe – treffen.

Zur Schokolade kommt Waldstaudenroggen, denn die drei legen Wert auf hochwertige regionale Zutaten. Auch soll es nicht zu süß sein: "So kommt die Schokolade besser zur Geltung. It’s about finding balance", meint Marvin Mudenda. Und dann nennt er noch zwei unschlagbare Gründe, die für die Kekse sprechen: "Sie sind einfach zu machen, und sie schmecken sehr gut."

Regine Hendrich140 g glattes Mehl

250 g weiche Butter

230 g Waldstaudenroggenmehl

10 g Maismehl

90 g Staubzucker

15 g reines Kakaopulver

Ganze Haselnüsse, geröstet und geschält

Die Butter ca. 5–10 Minuten schaumig schlagen. Alle trockenen Zutaten zugeben und mit einem Holzlöffel einrühren, bis die Masse glatt ist. Kleine Bällchen à 10 Gramm formen, in die Mitte eine Haselnuss drücken. Für 13–15 Minuten bei 160 Grad backen. Noch heiß mit Lebkuchengewürz-Staubzucker bestreuen. Am besten schmecken sie nach 2–3 Tagen.

Jola - Asiatisch angehauchte Linzer Augen

Romair Bomdier schaut durch sein ganz spezielles Linzer Auge Regine Hendrich

Das Team vom Jola kocht vegan – und privat sehr gerne asiatisch. "Wir versuchen immer wieder, das ganz leicht in unsere Gerichte einfließen zu lassen", erzählt Restaurantleiterin Larissa Andres, die das Lokal gemeinsam mit ihrem Partner, dem Koch Jonathan Wittenbrink, gegründet hat. "Allerdings nur, wenn die Produkte regional und saisonal sind." Gut, dass es asiatische Zutaten wie Szechuan-Pfeffer mittlerweile auch in Wien gibt – etwa am Biofeigenhof in Simmering.

Im Restaurant gab’s damit zuletzt einen österreichischen Chili-Crunch: Mit Kürbiskernen statt Erdnüssen und Wiener Szechuan. Dieser findet sich auch in den Keksen, die Patissier Romain Bordier (Bild oben) kreiert hat. Aufgewachsen ist er auf La Réunion, gelernt hat er in Frankreich. "In unserem Team kommt bis auf eine Person niemand aus Wien", meint Andres. "Weihnachten bedeutet für uns daher, mit der Familie zusammenzukommen, gemeinsam Zeit zu verbringen und zu essen." An Weihnachten sind das auch gerne mal klassisch-österreichische Gerichte – nur eben vegan.

Regine Hendrich

Zitronen-Mürbeteig:

100 g pflanzliche Butter

72 g Staubzucker

200 g Mehl

25 g Leinsamenmehl

15 g Maizena

65 g Sojamilch

10 g Zitronenschale

Apfel-Szechuan-Marmelade:

500 g Boskop-Äpfel

100 g Zucker

7 g Pektin

10 g Zitronensaft

25 g Apfelwein

4 g Szechuan-Pfeffer

Deko:

100 g weiße vegane Schokolade

Staubzucker

Für den Teig in einer Schüssel zuerst Butter und Staubzucker schaumig mixen. Das Mehl, Leinsamenmehl und Maizena dazugeben und so lange weiterrühren, bis es eine sandige Konsistenz hat. Langsam die Milch beifügen. Teig formen und für zwei Stunden in den Kühlschrank stellen.

Für die Marmelade Äpfel schälen und grob schneiden, mit Zitronensaft und Apfelwein in einen Topf geben. Den mit Pektin vermischten Zucker beifügen und die Marmelade ca. 15–20 Minuten kochen.

Teig ca. 5 mm dünn ausrollen. Kreise ausstechen. In die Hälfte mit einem kleineren Ausstecher ein Loch stechen. Bei 160 Grad etwa 12 Minuten backen. Weiße Schokolade schmelzen und die Kekse mit Loch darin eintauchen. Zum Aushärten in den Kühlschrank stellen. Apfelmarmelade in einen Spritzbeutel geben und etwas Marmelade auf die ungelochten Kekse spritzen. Die glasierten Kekse auflegen und mit Puderzucker bestreuen. Vor dem Verzehr einige Tage in einem luftdichten Behälter aufbewahren, damit sie schön weich werden.

Halmi - Süß-salzig-feurige Linzer Augen

Mino Wanzel liebt es, mit Traditionen zu spielen. Regine Hendrich

Im Halmi gibt es Kimchi Arancini und Beef Tartare mit Ssamjang – einer koreanischen Würzsoße aus fermentierten Sojabohnen und roter Chilipaste. "Contemporary Korean", nennt sich das Konzept des Lokals, das Taewoo Kim und Mino Wanzel (Bild)_vergangenen Sommer im 8. Bezirk eröffnet haben. Ersterer kochte viele Jahre lang auf Londoner Streetfood-Märkten, Letzterer ist eigentlich Grafikdesigner mit großer Koch-Passion. Beide haben sie koreanische Wurzeln. Ihr Halmi ist eine kulinarische Hommage: "Talentierte, koranische Oma, die verdammt gut kocht", bedeutet das Wort übersetzt.

Die Beiden lieben es, mit Traditionen zu spielen. Auch an Weihnachten: Da treffen Wiener Kindheitserinnerung auf koreanische Aromen. Sie nehmen sich ebenfalls den österreichischen Klassiker, die Linzer Augen vor. "Sie zählen unserer Meinung nach zu den besten Keksen", meint Mino Wanzel. Der Teig wird mit geröstetem Sesamöl gepimpt. In die Füllung kommt süß-scharfe Gochujang – eine koreanische, fermentierte Chilipaste –, in den Staubzucker Chili. Das Ergebnis: Süß, salzig, scharf, intensiv. "Überraschend und definitiv nicht zurückhaltend."

Regine Hendrich

Teig:

280g Mehl

210g Butter

105g Zucker

2 Eidotter

2 EL Geröstetes Sesamöl

Füllung:

1 TL Gochujang

1/2 Glas Kirschmarmelade

2 TL geröstetes Sesamöl

Salzkaramell-Topping:

250g Zucker

375g Schlagobers

3 TL Meersalz

Deko:

2 TL Staubzucker

1 TL Scharfes Chilipulver

Für den Teig alle Zutaten in eine Rührschüssel geben und mit einem Knethaken zu einem glatten Teig verkneten. In Frischhaltefolie gewickelt für ca. 3 Stunden in den Kühlschrank stellen. Danach 3mm dick ausrollen und mit einem Keksausstecher Scheiben ausstechen. Bei 180 Grad für ca. 10 Minuten goldgelb backen. Auskühlen lassen und dann die Hälfte der Kekse mit der Kirschmarmeladen-Mischung bestreichen.

Für das Karamell den Zucker in einem kleinen Topf bei niedriger Hitze zum Schmelzen bringen. Sobald er karamellfarben ist, das Schlagobers langsam einrühren und das Salz hinzugeben. Etwas abkühlen lassen. Dann das Salzkaramell in eine Spritztüte mit kleinem Loch füllen und die zusammengesetzten Kekse nach Belieben dekorieren. Zuletzt mit Chili-Staubzucker bestreuen.

Heuer - Vanillekipferl mit der Süße des Kôji-Pilzes

Johannes Schartner packt Pilze in seine Lieblingskekse. Regine Hendrich

Johannes Schartner (Bild) liebt Vanillekipferln. Damit ist er nicht alleine. Was er auch liebt: Kôji – den Pilz, der auf Reis oder Gerste reift und das Umami in Miso und Sojasauce bringt. "Ich hab sogar meine Frau darüber kennengelernt", erzählt der Küchenchef des Heuer am Karlsplatz. Sie schrieb ihre Abschlussarbeit über Kôji und suchte Rat bei Schartner, denn dieser ist – wie das Lokal, in dem er kocht – bekannt für Fermentiertes. Beim ersten Date machten sie Miso. Im Jänner wird ihr erstes Kind geboren.

"Kôji hat was Süßes, für mich auch was Weihnachtliches", schwärmt Schartner. Also packt er den Kôji-Pilz in seine Lieblingskekse. "Ich bin im Hotel aufgewachsen. Weihnachten war bei uns immer viel zu tun, es war trotzdem wunderschön. Die Bäume waren mit Schnee bedeckt, wie Kipferln mit Staubzucker." Schon jetzt freut er sich auf das Weihnachten, an dem die Tochter alt genug ist, um ihr das Keksebacken beizubringen.

Dajana Schartner

Teig:

140 g glattes Mehl

140 g Kôji-Mehl (frischer Kôji, getrocknet und ­gemahlen)

210 g Butter

60 g Zucker

20 g Haselnüsse (geröstet und gerieben)

100 g Mandeln (geröstet und gerieben)

Zum Bestäuben:

50g Kôji-Mehl, 50g Staubzucker, 1 Vanilleschote

Optional:

1 EL süßes Miso (z.B. helles Miso von Luvi Fermente)

Alle Zutaten auf der Arbeitsfläche zu einem Teig verkneten. Für 20–30 Minuten kühlen. Danach Kipferln formen. Im vorgeheizten Ofen bei 165 Grad 10–15 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen, sofort mit der Zuckermischung bestreuen und vollständig abkühlen lassen. In einer Keksdose aufbewahren. Falls die Kekse nicht mürbe genug sind, kann man einen Apfel dazulegen.

Tipp: Durch die Süße des Kôji kann man weniger Zucker verwenden. Kôji kann man selbst herstellen. Schartner rät, die Kekse erst mit gekauftem zu probieren, da man beim Kôji-Machen "auch allerhand anderes züchten kann". Fertiges Kôji gibt es z. B. bei Augora oder Luvi Fermente

Verena Carola Mayer (16. 12. 2023)