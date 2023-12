Der Dissident, der in Syrien 16 Jahre im Gefängnis saß, hat ein Buch über Willkür, Verfolgung und Folter in seinem Ex-Heimatland geschrieben

"Dieser seit langem andauernde Kampf, der bereits eine ­halbe Million Menschen das Leben kostete und in dem alles dokumentiert ist, findet statt in einer teilnahmslosen Welt. Die Mörder sind immer noch da": Yassin Al-Haj Saleh. JAVIER SORIANO / AFP / picturede

Yassin Al-Haj Saleh ist ein syrischer Dissident. In seinem Buch Darstellung des Schrecklichen. Versuch über das zerstörte Syrien sucht er nach Mitteln, um die Erfahrungen, die er und viele seiner syrischen Mitbürger unter schrecklichen Foltern erlitten, zum Ausdruck zu bringen. Er ist überzeugt von der Heilsamkeit der Worte selbst angesichts des Unaussprechlichen.

STANDARD: In Ihrem Buch über das zerstörte Syrien fordern Sie dazu auf, die Gewalterfahrungen darzustellen und über sie zu reden. Aber ist das in Syrien überhaupt möglich? Bashar al-Assad befindet sich nach wie vor an der Macht.

Al-Haj Saleh: Ich sehe nicht, warum es nicht möglich sein sollte, über Mord, Folter, Vergewaltigung und den gewaltsamen Tod tausender Menschen zu sprechen, weil der Massenmörder an der Macht ist. Es gibt so viel Unmögliches in Bezug auf Syrien. Die Revolution selbst schien unmöglich, aber sie fand statt. Sich die Zerstörung des Landes auch nur vorzustellen war unmöglich, und doch erfolgt sie seit über zwölf Jahren. Politische Veränderungen und die Rückkehr der Geflüchteten nach Syrien scheinen ebenfalls unmöglich und sollten dennoch möglich sein. Die Darstellung von Erfahrungen, wie schrecklich sie auch sein mögen, gehört nicht in den Bereich des Unmöglichen. Sie ist möglich und unerlässlich.

STANDARD: Bedarf es zur Aufarbeitung des "Schrecklichen" nicht auch der Reue der Täter?

Al-Haj Saleh: Ich würde mir Vergebung und Gerechtigkeit wünschen. Aber unglücklicherweise sehe ich vonseiten des Regimes keine Anzeichen der Reue. Worum es mir geht, ist die kreative Darstellung der Gräuel, und die ist nicht an die Reue Bashar al-Assads und seiner Clique gebunden. Es ist ein Gebiet, auf dem wir Syrer aktiv werden sollten, und es ist eine politische und intellektuelle Aufgabe. Wir sind gescheitert beim Versuch, unser Land zu befreien. Aber dieses Gebiet der Darstellung unserer Erfahrungen können wir befreien.

STANDARD: Folter beschreiben Sie als etwas grundlegend Böses. Zugleich teilen Sie dieses Böse in Formen und Kategorien ein. Lässt sich etwas, das Sie als "Extremsituation des Ausgeliefertseins und des Absturzes" schildern, intellektuell bewältigen?

Al-Haj Saleh: Diese extremen Erfahrungen fordern uns in unseren Mitteln der Darstellung her­aus, seien es Worte, Farben oder Bilder. Mit meiner Unterscheidung zwischen den Formen der Folter, der Ermittlungs- oder Verhörfolter, der Demütigungs- oder Rachefolter und der Vernichtungsfolter, versuche ich, einen Zugang zu diesen Schreckenserlebnissen zu schaffen. Syrien, mein unglückliches Land, ist ein Folterstaat. Die Folter bildet einen Eckpfeiler des Assad-Regimes. So ist es wichtig für mich und für alle Syrer, aus einer philosophischen Perspektive darüber zu sprechen.

STANDARD: Die Schriftstellerin Samar Yazbek, die ein Jahr nach dem Ausbruch der Revolution aus ­Syrien floh, sagte: "Was in Syrien geschieht, ist ein Versagen des Gewissens der Welt." Sehen Sie das auch so?

Al-Haj Saleh: Ich mag solche Ausdrücke wie "Weltgewissen" nicht. Sie haben keine Bedeutung. In einigen meiner Texte wende ich das Konzept der "Weltlosigkeit" von Hannah Arendt auf Syrien an. Arendt ist eines meiner intellektuellen Idole. Sie war eine Geflüchtete wie ich, schrieb grundlegende Bücher und zeigte sich couragiert. Sie hatte keine Angst, als Andersdenkende aufzutreten. Und wie ihr ist es mir darum zu tun, eine neue Terminologie zu entwickeln. Ich möchte für die Erfahrungen sensibilisieren, die die Menschen in Syrien erlitten. Dieser seit langem andauernde Kampf, der bereits eine halbe Million Menschen das Leben kostete und in dem alles dokumentiert ist, findet statt in einer teilnahmslosen Welt. Die Mörder sind immer noch da.

STANDARD: Wie erklären Sie sich das?

Al-Haj Saleh: Ich vermute, zumindest teilweise liegt der Grund darin, dass sich das syrische Regime eignet, international islamophobe Gefühle zu nähren. Gerade wegen des "Krieges gegen den Terror" hält es sich immer noch an der Macht. Terror wird als ausschließlich islamischer Terror interpretiert, und jede Macht kann sich an diesem "Krieg gegen den Terror" beteiligen. Russland bekämpft den Terror in Syrien, ebenso die USA, der Iran, die Türkei, Israel und sogar die Hisbollah – sie alle bekämpfen den Terror in Syrien. Dieser Kampf stärkt die, die mächtig sind, und zerstört jene Gemeinschaften, die bereits schwach sind. Die Bekämpfung des Terrorismus ist die dominierende Herrschaftsform im Mittleren Osten.

STANDARD: Zu den Gewalttaten, die das Assad-Regime geheim hält, gehört das Massaker von Hama im Jahr 1982. Sie erwähnen es in Ihrem Buch mehrfach. In Syrien ist dieses Massaker, das eine Spezialeinheit auf Befehl des Präsidenten Hafiz al-Assad in der von Sunniten bewohnten Stadt an der Muslimbruderschaft verübte, ein Tabu. Doch auch im Westen wurde nicht darüber berichtet. Wurde es verschwiegen, weil es gegen die Muslimbruderschaft gerichtet war?

Al-Haj Saleh: Ich werfe dem Westen nicht vor, dass er das Geschehen in Hama nicht beachtete. Syrien war ein verschlossenes Land, und na­türlich ist das Regime für das Massaker verantwortlich. Aber ich werfe der internationalen Gemeinschaft vor, dass Hama sich wiederholte. Zwischen 2013 und 2018 wurden in Syrien viele Menschen Opfer chemischer Waffen. Nach dem chemischen Massaker vom August 2013 gab es einen schmutzigen russisch-amerikanischen Deal. Das syrische Regime wurde chemisch abgerüstet. Im Gegenzug aber konnte es weiterhin ungehindert seine Rebellen töten. Es durfte sich alles erlauben, Bomben ebenso wie Folter. Und das ist ein Verbrechen, das sich vor unseren Augen fortsetzt. Die Flüchtlingskrise erreichte in den Jahren 2014 und 2015 ihren Höhepunkt, als die Syrer fühlten, wie extrem "weltlos" sie waren. Dar­um sind sie heute überall in der Welt verstreut. Die Folgen stellen nicht nur für die Syrer ein Unglück dar.

STANDARD: Ist es der rote Faden, der sich durch die gesamte Geschichte Syriens zieht, dass sich viele Länder einmischen, es ihnen aber nicht um das Wohl der syrischen Bevölkerung geht, sondern nur um den eigenen Vorteil?

Al-Haj Saleh: Staaten sind immer auf ihre eigenen Interessen ausgerichtet. Tragischerweise gilt das nicht für Syrien, das auf die Interessen der Assad-Familie konzentriert ist. Der Mittlere Osten ist die international am meisten analysierte Region in der Welt. Doch ist weder die Politik noch die Situation der Menschen in Syrien durch einen geopolitischen Diskurs zu begreifen. Wir hatten im Mittleren Osten politische Gruppen und Parteien, Menschenrechtsaktivisten und viele, die um Rechte und Gerechtigkeit kämpften und für ihren Einsatz einen hohen Preis zahlten. In Syrien werden über 130.000 Menschen vermisst, darunter auch meine Angehörigen. Wir wissen nichts über ihr Schicksal. Das erklärt die Realität in Syrien und den übrigen Ländern des Mittleren Ostens.

STANDARD: Sie halten einen Neubeginn und eine Zukunft für Syrien nur für vorstellbar ohne das Assad-Regime. Aber welche Chance sehen Sie, dass es zu einem freien Syrien kommt?

Al-Haj Saleh: Wir sind Freiheitskämpfer, die eine Schlacht verloren haben. Jetzt stehen wir auf der Verliererseite und sind in alle Welt verstreut. Sieben Millionen Syrer leben verteilt auf 127 Länder. Eine halbe Million wurde getötet. Das ist eine große Tragödie. Aber wir haben ein Anliegen. Wir wollen unser Land zurückgewinnen, und wir verlassen den Kampf nicht. Nicht ein einziges Problem wurde gelöst. Syrien ist geteilt. Wir haben das Assad-Regime, das von einem iranisch-russischen Abkommen gestützt wird, die Region im Norden, die von der Türkei kontrolliert wird, den östlichen Teil, den die USA unter Kontrolle halten, und die Region um das Gouvernement Idlib, die von einem Ableger der Al-Kaida regiert wird. Das ist eine untragbare Situation und eine Quelle fortwährender Instabilität. Ich bin sicher, dass es in ein oder zwei Dekaden eine weitere große Welle des Kampfes geben wird.

STANDARD: Haben Sie noch Hoffnung, Ihre Frau und Ihr Land wiederzusehen?

Al-Haj Saleh: Daran zu denken ist schmerzhaft für mich. Ich habe eine Geschichte, die erst vollendet ist, wenn ich Samira wiedersehe oder die volle Wahrheit über ihr Schicksal weiß. Und sie kann nur in dem Land vollendet werden, in dem sie begann, in Syrien. Ich war in der Türkei, und ich lebe jetzt in Deutschland. Meine Geschichte aber wird erst abgeschlossen sein, wenn ich nach Syrien zurückkehren kann. (Ruth Renée Reif, 16.12.2023)