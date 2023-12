Museumsshops - Kunstvolle Kleinigkeiten

Bunte, gehäkelte Schlapfen gibt es im Shop des Wien-Museums. Wien Museum

Ob Gläser von Lobmeyr, besondere Wien-Schmöker oder gehäkelte, farbenfrohe Hauspatschen, das ­alles und mehr gibt’s im Shop des wiedereröffneten Wien-Museums; geöffnet hat man hier am 24. 12. bis 14 Uhr. Der Klassiker für Last-Minute-Profis ist der Designshop des Mak mit seiner ­großen Auswahl an schön gestalteten Dingen. Hier kann im Grunde die gesamte Familie versorgt werden: Eine Tisch­decke für Oma und Opa, ein Salzstreuer für Hobbyköche – und eine Verpackung mit kunstigem Geschenkpapier ist auch drin. Bis 15 Uhr sind die Türen hier am 24. offen. Wer noch auf der Suche nach ­Geschenken für Kinder ist: Im Natur­historischen Museum gibt es Saurier­socken – bis 15 Uhr sind sie zu haben. (feld)

Kochkurse - Für Foodies und Kochneugierige

Wie man die perfekte Pizza bäckt, lernt man im Kurs der Disco Volante. Getty Images/ iStockphoto

Weihnachten ist die Zeit der ­Völlerei. Da passt Essen als ­Geschenk wie die Faust aufs Auge. Für Foodies und Kochfans sind Kochkurse eine super Alternative. Wer "Zeit" ­schenken möchte, kann den Kurs ja ­gemeinsam bestreiten. Die Pizzeria Disco Volante bietet zum Beispiel eine Pizzabackschule an. Da geht es vor allem um den idealen neapolitanischen Pizzateig. Backen, aber süß, kann man in den Kursen des Cafés Vollpension. Omas backen mit einem Buchteln oder Torten. Fans der Wiener Küche sind gut beim Schnitzelkurs im Restaurant Meissl & Schaden aufgehoben oder lernen bei der Herk­nerin, wie man Knödel macht. Asiatisches Essen wird im Kobo Mochi oder in den ­Kursen von Karma Foods zubereitet. (rec)

Digitales - Geschenke, die am Smartphone landen

Sprachen lernen, Musik hören, tindern: Geschenke fürs Handy. Getty Images

Für diese Geschenke braucht man ­keinen Drucker (aber eine Kredit­karte): Abos für Apps. Für jene, die gerne Kochen, ist ein Abo von New York Times Cooking ein absolutes Muss. Dort finden sich tausende Rezepte und hilf­reiche Kochtipps der Community. Wer eine neue Sprache lernen oder seine Kenntnisse ausbauen will, freut sich über ein Abo von Duolingo oder Babbel. Zum Runterkommen vom Alltag eignet sich die App Headspace: Dort lernt man die Werkzeuge fürs Meditieren und einen besseren Schlaf. Nie falsch ist ein Musikabo von Spotify Premium. Dann ist man die lästige Werbung zwischen den Songs los. Und für Singles im Freundeskreis: Tinder Gold oder Grindr Unlimited erhöhen hoffentlich den Dating-Erfolg. (rec)

Buchabos - Ein ideale Geschenk für Leseratten

Kuratierten Lesestoff für Monate bietet das Bücherabo. Getty Images/ iStockphoto

Das Buch ist ein Klassiker unter den Dingen, die man noch schnell auf den letzten Drücker besorgen kann. Wer allerdings etwas auf sich und den ­Beschenkten hält, der lässt die Profis ran und begnügt sich nicht bloß mit einem Werk. Die Expertinnen und Experten der Wiener Buchhandlung Leporello (lepo­rello.at) etwa bieten ein kuratiertes ­Bücherabo an, das man halbjährlich oder jährlich abschließen kann. Damit ist ­dafür gesorgt, dass dem Empfänger ­monatlich frischer Lesestoff zur ­Verfügung steht. Zur Auswahl stehen ­Romane, Krimis, Sachbücher, aber auch Hörbücher und E-Books. Ein Bücherabo für Kinder und Jugendliche bietet zum Beispiel das Team der Vorarlberger Buchhandlung Das Buch (das-buch.at). (max)

Selbstgemachtes - Wie Selbstgebasteltes, nur tatsächlich brauchbar

Salzzitronen verfeinern jedes Gericht – einfach ausprobieren! Getty Images/iStockphoto

Wer wirklich noch ein bisserl Zeit zu Weihnachten übrig hat (beneidenswert!), bereitet last minute noch schnell etwas zu essen vor. Jeder freut sich über Selbstgemachtes, das man entweder sofort wegschnabulieren oder in der Küche verwenden kann. Schnell und weihnachtlich sind gebrannte ­Mandeln. Diese werden in einer Baiser-Masse im Ofen gebacken. Ein Rezept dazu finden Sie auf derstandard.at. Salzzitronen sind ein Must-have jedes Hobbykochs: Zitronen einschneiden, mit viel Salz ­würzen und in ein Rexglas drücken. Mit Zitronensaft bedecken, Pfefferkörner dazu und ziehen lassen. Ansonsten lassen sich Öl und Essig mit Chili, Knoblauch oder Zitrone aromatisieren und in ­hübsche Flaschen abfüllen. (rec)

Jahreskarten - Ein Geschenk für 365 Tage des Kalenders

Gegen Langeweile hilft unter anderem eine Jahreskarte, z. B. für den Zoo. Getty Images / iStockphoto

Eine Jahreskarte besticht vor allem durch eine gewisse Form der ­Nachhaltigkeit, kann man dieses Geschenk doch an jedem Tag des Jahres neu "auspacken". Die Möglichkeiten sind vielfältig, in den Genuss kommen ­Kulturfreunde etwa mit der Jahreskarte des Kunsthistorischen Museums (€ 53; khm.at), die gleich für sieben Standorte gilt. Auch das frisch renovierte Wien­-Museum hat natürlich einen Jahres­gutschein für alle 17 Orte im Angebot (€ 29; shopwienmuseum.at). Wem der Sinn mehr nach Tierischem steht, der kann täglich Löwe, Panda und Co im Tier­garten Schönbrunn einen Besuch abstatten (€ 65; zoovienna.at) oder im Haus des Meeres in feuchtere Gefilde abtauchen (€ 43; haus-des-meeres.at) (maik)

Reisen - Gemeinsame Erinnerungen an die Welt da draußen

Ein ziemlich romantisches Geschenk: der Sonnenuntergang in Split Getty Images/iStockphoto

Der oder dem Liebsten unterm Christbaum eine Reise in Aussicht zu stellen verfehlt selten die ­Wirkung. Immer öfter lässt sich der ­klassische Städtetrip auch für ein Wochen­ende mit dem Nachtzug (nightjet.com) ­planen. Ab 3. Mai funktioniert das etwa von Wien aus für Split an der dalmatinischen Küste. Gestandene Foodies kosten sich vielleicht lieber durch Städte wie ­Neapel und verschenken eine private Tour, wie sie von Secret Food Tours (secretfoodtours.com) angeboten wird. Gemeinsam Zeit zu verbringen zählt wiederum für ­andere zu den wertvollsten Geschenken – zum Beispiel auf einer isolierten Alm. Aber wer sagt, dass diese nicht auch Wellness wie etwa das Hotel Pierer (hotel-pierer.at) auf der Teichalm anbieten kann? (saum)

Bargeld - Wenn alle Stricke reißen, dann hilft nur noch Cash

Zu Weihnachten darf das Geld gerne auch ein Mascherl haben. Getty Images/ iStockphoto

Dass Geld nichts weniger als geprägte respektive gedruckte Freiheit ist, kann man einem Prosawerk von Dostojewski entnehmen. Umgemünzt auf dessen Zweck als Weihnachtsgeschenk heißt das: Der Bedachte, die Bedachte hat, anders als bei zweckgebundenen Gutscheinen, die Freiheit, damit anzustellen, was immer er oder sie möchte. ­Beschaffen kann man sich die Kohle last minute quasi an jeder Straßenecke. Irgendwo steht ­immer ein Bankomat bereit, der die Scheinchen druckfrisch ausspuckt. Man kann das Geldgeschenk dann hübsch ­herrichten, etwa als Röllchen mit einem Schleifchen drüber. Geübtere könnten sich in der Kunst des Origami versuchen. So bekommt der schnöde Mammon doch noch eine persönliche Note. (max, 18.12.2023)