Eine Abstimmung im Nationalratsplenum soll noch am Freitag folgen. Die WKStA ermittelt wegen einer vermuteten Einflussnahme in einer Steuerangelegenheit

Wolfgang Sobotka soll laut Aussagen von Thomas Schmid bei einer Steuerprüfung interveniert haben. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wird am Freitag am Ende des Plenartags vom Nationalrat "ausgeliefert". Die Basis dafür ist ein – nach Informationen der APA – einstimmiger Beschluss des Immunitätsausschusses von Freitagfrüh. Die Abstimmung im Nationalratsplenum soll noch am Freitag erfolgen. Ersucht um die Möglichkeit zur Verfolgung hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.

In der Sache geht es um eine Steuercausa, in der der frühere Generalsekretär des Finanzministeriums, Thomas Schmid, belastenden Schriftverkehr vorgelegt haben soll. Laut Schmids Darstellung soll Sobotka bei einer steuerlichen Prüfung der (mittlerweile aufgelösten) Erwin-Pröll-Stiftung bei ihm interveniert haben. Der Nationalratspräsident bestreitet das vehement.

WKStA untersucht Zeitraum von 2017 bis 2018

Der Untersuchungszeitraum der WKStA reicht von Sommer 2017 bis Herbst 2018. Sobotka ist seit Dezember 2017 Präsident des Nationalrats, zuvor fungierte der ÖVP-Politiker als Innenminister. Die Erwin-Pröll-Privatstiftung sorgte bereits in der Vergangenheit für Aufregung: Sie verfügte über viel Geld, ohne dass sichtbare Tätigkeit erkennbar wären. Auch rund 1,35 Millionen Euro an Förderungen des Landes Niederösterreich flossen in die Pröll-Stiftung. 2017 wurde sie aufgelöst, Subventionen wurden an das Land zurückgezahlt. Die Kapitalertragsteuer musste 2018 nachbezahlt werden.

Sobotka beteuert seine Unschuld und bestreitet die Intervention, für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Es stimme nicht, dass er sich mit Wünschen an Schmid gewandt habe, sagte er. Dieser legte nun jedoch neue Chats vor, die für die Anklagebehörde auch die nun erfolgenden Ermittlungen begründen. Aus den Chats soll hervorgehen, dass der damalige Sektionschef (und spätere Finanzminister) Eduard Müller eine Nachricht an Schmid geschickt habe, in der es um die Steuerprüfung der Erwin-Pröll-Stiftung geht. (APA, red, 15.12.2023)