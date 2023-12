Elefant schlägt Autoscheibe ein

Moment elephant smashes van window in search of food in Sri Lanka

Alex_Yorke

Da war wohl einer "hangry": Ein hungriger Elefant versetzte eine Familie während ihres Urlaubs im Yala-Nationalpark in Sri Lanka in helle Aufregung. Wie ein Video auf BBC.com zeigt, marschierte das Tier schnurstracks auf das Mietauto zu, schlug mit dem Stoßzahn die Fensterscheibe ein und tastete mit dem Rüssel nach Fressbarem. Der Familienvater schilderte der BBC: "Er begann, an unseren Füßen nach Futter zu schnüffeln, und der Fahrer sagte uns, wir sollten ihm alles geben, was wir hätten, also fütterte ich ihn mit dem übrig gebliebenen Sandwich meines Sohnes. Er sagte mir, ich solle den Rest aus dem Fenster werfen, was ich auch tat, woraufhin der Fahrer losfuhr ... Diese Sandwiches und Chips haben uns wahrscheinlich das Leben gerettet." Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Die "unruly passengers" waren Gesetzeshüter

Zwei sogenannte Air Marshals, die eigentlich an Bord von Flugzeugen für Sicherheit sorgen sollen, waren während eines Flugs mit Delta Airlines von New York nach London offenbar betrunken. Einer der beiden, die einen abgeschobenen Häftling aus den USA nach London begleiteten, soll eine Frau sexuell belästigt haben. Nach der Landung wurden sie von der Polizei erwartet. Der übergriffige Air Marshal wurde anschließend verhört. Das berichtet CNN.

Diebe im Frachtraum

Die Guardia Civil zeigt beschlagnahmte Gegenstände, die mutmaßlich von Mitarbeitern des Flughafens Teneriffa Süd gestohlen wurden. AFP/Guardia Civil

Warum Wertgegenstände unbedingt ins Handgepäck gehören, das zeigt ein Fall von diebischen Flughafenmitarbeitern auf Teneriffa. Dort hat eine offensichtlich gut organisierte Bande von mindestens 14 Personen die Koffer der Passagiere beim Verladen in den Frachtraum der Maschinen geöffnet und Uhren, Schmuck, Edelsteine, Bargeld, Smartphones etc. entwendet. Der Schaden belaufe sich auf rund zwei Millionen Euro, berichtet Aerotelegraph. Aufgeflogen war alles, weil die Zahl der Meldungen und Beschwerden von Reisenden über Diebstähle aus dem aufgegebenen Gepäck deutlich zugenommen hatte. (max, 23.12.2023)