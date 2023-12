Touchdown in Las Vegas. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ETHAN

Las Vegas - Die Footballer der Las Vegas Raiders haben beim 63:21-Triumph über die Los Angeles Chargers so viele Punkte erzielt wie noch nie zuvor in ihrer NFL-Geschichte. Aus sieben der ersten neun Angriffe machten die Gastgeber am Donnerstag einen Touchdown. Vier Tage zuvor waren die Raiders beim 0:3 gegen die Minnesota Vikings noch nicht mal zu einem Field Goal gekommen. Rookie-Quarterback Aidan O'Connell warf insgesamt vier Touchdown-Pässe für Las Vegas.

Die Chargers wiederum kassierten die meisten Gegenpunkte in ihrer Franchise-Historie. Der Job von Brandon Staley als Cheftrainer in Los Angeles dürfte in den kommenden Tagen zur Debatte stehen, sein Team ist mit fünf Siegen und neun Niederlagen Letzter in der AFC West. (APA; 15.12.2023)