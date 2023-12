ORF-Personalvertretung beschwerte sich bei Höchstgericht, dass Betriebsräte mit politischen Mandaten nicht in den ORF-Stiftungsrat dürfen

Der Verfassungsgerichtshof hat eine Beschwerde des ORF-Betriebsrats mangels Aussicht auf Erfolg abgelehnt. Die Personalvertretung des öffentlich-rechtlichen Medienkonzerns wollte beim Höchstgericht durchsetzen, dass Betriebsräte trotz politischer Mandate Mitglieder des ORF-Stiftungsrats werden können. Eine generelle Politikerklausel im ORF-Gesetz schließt etwa Abgeordnete, Parteiangestellte, Minister und ihre Kabinette aus dem obersten ORF-Gremium aus.

Politikerklausel für ORF-Stiftungsräte gilt weiterhin auch für ORF-Betriebsräte, entschied der Verfassungsgerichtshof. APA Eva Manhart

Der Verfassungsgerichtshof hat gerade erst im Oktober in einem Erkenntnis andere Regelungen des ORF-Gesetzes wegen mangelnder Regierungsferne des Stiftungsrats aufgehoben, wirksam mit Ende März 2023 und bis dahin vom Gesetzgeber zu reparieren. Das Höchstgericht sah den bestimmenden Einfluss des Kanzleramts im ORF-Publikumsrat sowie die höhere Zahl von Regierungsmandaten als Publikumsräten im Stiftungsrat als verfassungswidrig an.

Den Verfassungsrichtern war also der Politikeinfluss in den ORF-Gremien zu hoch. Da hätte es eher überrascht, wenn man nun mehr Politiknähe bei einem anderen Teil des ORF-Gremiums ermöglicht hätte, indem man die Politikerklausel für Betriebsräte aufhebt.

"Keine hinreichende Aussicht auf Erfolg"

Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH 5.10.2023, G 215/2022) lässt das Vorbringen des Antrages die behauptete Verfassungswidrigkeit als so wenig wahrscheinlich erkennen, dass er keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat. Das Höchstgericht sieht keinen Grund, Betriebsräte von der allgemeinen Politikerklausel des ORF-Gesetzes auszunehmen – schon "aus dem Blickwinkel des Gleichheitsgrundsatzes", so das Höchstgericht in seiner Entscheidung.

Den Anlassfall für den Antrag des ORF-Zentralbetriebsrats an das Höchstgericht ist der seit Anfang 2023 neue Zentralbetriebsratsobmann Werner Ertl. Technik-Betriebsratschef Werner Ertl war Mitglied des Gemeinderats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Gemeinde Enzersfeld im Weinviertel für die SPÖ Niederösterreich. Die Politikerklausel gilt für Abgeordnete noch weitere vier Jahre, nachdem sie ihr Mandat zurückgelegt haben.

Der ORF-Zentralbetriebsrat hat fünf Mandate im ORF-Stiftungsrat. Das für Ertl als Obmann vorgesehene Mandat hat Technikbetriebsrat Michael Cesar übernommen. (fid, 16.12.2023)