Es war so etwas wie eine tödliche Umarmung von Thomas Schmid: Dass Sebastian Kurz sich dermaßen für Personalentscheidungen bei der Staatsholding Öbag interessiert habe, sei ja gut gewesen; immerhin sei es um wichtige Posten bei der Verstaatlichten gegangen. Kurz habe jedenfalls Einfluss nehmen wollen. Ein Lob, das den Ex-Kanzler in Bedrängnis bringt: Denn er hatte seine Rolle bei Öbag-Postenbesetzungen vor dem Ibiza-U-Ausschuss als minimal dargestellt. Er sei involviert im Sinne von informiert gewesen; die Entscheidungen seien stets bei Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) gelegen, der ja auch formell zuständig gewesen sei. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sieht darin eine Falschaussage.

Schmid, sitzend, während einer Pause seiner stundenlangen Aussage. Ihn berät Anwalt Roland Kier. Im Hintergrund: Richter Michael Radasztics (rechts) und Staatsanwalt Gregor Adamovic von der WKStA. APA/HELMUT FOHRINGER

Als die WKStA im Mai 2021 ein Verfahren gegen Kurz eröffnete, stützte sie sich vor allem auf Chats, die im Widerspruch zu Kurz' Antworten im Parlament stehen sollen. Dass Thomas Schmid, damals noch Öbag-Chef, zum potenziellen Kronzeugen in diversen ÖVP-Causen avancieren würde, hätte damals wohl kaum jemand geglaubt. Doch am Montag und am Freitag zeigte der gebürtige Tiroler in seiner stundenlangen Einvernahme, dass er es ernst meint mit seinem Geständnis, das er ab Sommer 2022 vor den Ermittlern abgelegt hat. Unter Wahrheitspflicht sezierte er Stück für Stück das "System Kurz", wie es sich für ihn dargestellt hat.

Herzensangelegenheiten

Keine wichtige Personalentscheidung sei ohne Einflussnahme des damaligen Kanzlers getroffen worden, sagte Schmid. Das Kanzleramt habe ein Vetorecht gehabt. Die Reform der Staatsholding in Richtung Öbag sei Kurz am Herzen gelegen und schon lange Teil der türkisen Planung gewesen. Schon im Sommer 2017 habe der damalige Außenminister und frisch gekürte ÖVP-Chef ihn gebeten, sich mit der "ÖIAG neu" auseinanderzusetzen. Auch die Personalpolitik sei Kurz ein Anliegen gewesen; dieser habe den Wunsch gehabt, dass nur ÖVP-Leute im Nominierungskomitee der Öbag-Vorgängerin Öbib sitzen, die dann ihrerseits Aufsichtsratsmitglieder in die Öbag zu entsenden hatten.

Doch nicht nur dem Ex-Kanzler widersprach Schmid deutlich: Auch die beiden türkisen Ex-Finanzminister Hartwig Löger und Gernot Blümel würden Dinge falsch darstellen. Beide hätten in ihren Einvernahmen den Einfluss von Kurz und Kanzleramt als zu gering beschrieben, kam aus seiner Aussage heraus. Er verstehe nicht, warum Löger die Rolle des Kanzleramts bei Personalentscheidungen außen vor lasse, sagte Schmid. Der frühere Finanzminister (2017–2019), der mittlerweile Vorstand bei der Vienna Insurance Group (VIG) ist, habe selbst immer wieder das Kanzleramt eingebunden.

Eine Frage der Loyalität

In der Anklage gegen Kurz und dessen Kabinettschef Bernhard Bonelli hatte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bereits Bedenken bezüglich der Aussagen von Blümel und Löger geäußert. Einige Personen erweckten den Eindruck, sie tätigten ihre Aussage "aus Loyalität" zu Kurz und ÖVP. Auf die Probe gestellt wird das am kommenden Montag und am 25. Jänner: Dann erscheinen Löger respektive Blümel vor Gericht, wo sie nun unter Wahrheitspflicht aussagen müssen. In ihren bisherigen Einvernahmen waren sie ja als Beschuldigte geladen worden; alle Verfahren gegen Blümel wurden inzwischen eingestellt. Gegen Löger wird noch in der Causa Casinos ermittelt, die aber nichts mit den Vorwürfen gegen Kurz in diesem Prozess zu tun.

Am Freitag ging es etwa darum, dass Blümel Schmid gefragt habe, ob bestimmte Kandidaten für Aufsichtsratsposten "halten" würden, weil er nachher "mit Sebastian" reden werde. Diesen Vorgang bestätigte Schmid, der Blümel damals etwa zusicherte, Wolfgang Leitner (Andritz) werde "halten", er sei also zuverlässig. Laut Schmid habe das Kanzleramt auch nach seiner Bestellung als Öbag-Chef das Sagen gehabt:Ob Ex-Finanzminister Hans JörgSchelling (ÖVP)in denAufsichtsrat der OMVgehen solle, habe Schmid etwa mit Bonelli und nicht mit Löger besprochen. "Noch kein Go", habe Bonelli geantwortet.

Wolf, der Wunschkandidat

Ob nach den beiden früheren Ministerin noch weitere Zeugen geladen werden, ist derzeit unklar. Sowohl die WKStA als auch die Verteidiger von Kurz und Bonelli hatten die Ladung einer ganzen Reihe von weiteren Personen beantragt; etwa Mitarbeiter der Öbag oder Unternehmer Siegfried Wolf, den sich Kurz ja als Aufsichtsratschef der Öbag gewünscht hatte. Wolf sei es immer wichtig gewesen "zu betonen, wie gut er mit Kurz sei", sagte Schmid;er habe so „seine Wichtigkeit“unter Beweis stellen wollen. Aufgrund der US-Sanktionen gegen Wolfs GeschäftspartnerOleg Deripaska sei geplant gewesen, ihn erst später an die Öbag-Aufsichtsratsspitze zu bringen.

Richter Michael Radasztics wollte zunächst jene vier Zeugen hören, die am engsten in die Causa involviert sind: Das waren eben FPÖ-Verhandler Arnold Schiefer und Schmid sowie Löger und Blümel. Erst danach wird Radasztics entscheiden, ob noch weitere Einvernahmen, etwa von Wolf, nötig sind. Ob die Verteidigung mit dem bisherigen Prozessverlauf sehr zufrieden ist, bleibt dahingestellt: Der erste Zeuge Schiefer hatte Kurz und Bonelli weder be- noch entlastet; Schmid hat beide schwer belastet. Dazu kommen zahlreiche Chats, die doch auf Widersprüche zu Kurz' und Bonellis Aussagen im U-Ausschuss hinweisen.

Sebastian Kurz vor der Verhandlung. REUTERS/ELISABETH MANDL

Auffällig war schon am Montag, dass Otto Dietrich, Anwalt von Sebastian Kurz, und Werner Suppan, Verteidiger von Bonelli, Schmid kaum zu inhaltlichen Themen befragten. Ihnen ging es großteils darum, Schmids Glaubwürdigkeit allgemein infrage zu stellen und der WKStA Seitenhiebe zu verpassen.

So stellte Dietrich in den Raum, die Unterschriften unter Schmids Einvernahmen würden nicht zueinander passen; ebenso war die Rede davon, dass eine Aussage Schmids wortident sei mit Passagen einer älteren Hausdurchsuchungsanordnung der WKStA. Dazu kamen dann noch schriftliche Darstellungen zweier russischer Geschäftsleute, die Schmid belasten sollten (siehe Text rechts). Diese Attacken verfingen allerdings kaum; Richter Radasztics nahm diese Unterlagen nicht zum Akt und meinte, dass man die Geschäftsmänner allenfalls als Zeugen einvernehmen sollte. Schmids Aussagen wurden unter Beobachtern weithin als glaubwürdig beurteilt. Klar ist aber: Es liegt ausschließlich am Richter zu entscheiden, wem er glaubt.

Kurz glaubte Schmid jedenfalls nicht mehr ab dem Moment, da die Inseratenaffäre aufkam. Damals sei er "misstrauisch" geworden, zuvor habe er sich "lange eingeredet", die vielen Vorwürfe gegen Schmid "werden schon nicht stimmen". Wegen seiner neuen Skepsis gegenüber dem damaligen Öbag-Chef habe er auch Chats abfotografiert, gab Kurz an. Er und Bonelli wurden nach Schmids Befragung ab 18.30 Uhr noch kurz einvernommen, um auf Schmids Aussage reagieren zu können. Die Verteidigung beantragte danach, sämtliche Chats zwischen Schmid und einem Journalisten der "Krone" beizuschaffen, in denen es um die Öbag geht. Schmid gab an, er habe sich "nicht offen promotet". Auch weitere Chats sollen beigeschafft werden, sie dienten dazu, die Glaubwürdigkeit von Schmid beurteilen zu können – das wurde vom Richter großteils abgelehnt.

Viele weitere Verfahren

Für Kurz und die ÖVP werden die juristischen Probleme allerdings auch nach diesem Prozess noch weitergehen. Größter Brocken ist wohl das Ermittlungsverfahren zur Causa Umfragen, in der Kurz der Bestechlichkeit beschuldigt wird. Auch hier dürften die Aussagen von Thomas Schmid eine wichtige Rolle spielen, mit Sabine Beinschab gibt es bereits eine Kronzeugin in diesem Verfahren. Von einer Anklage soll man aber noch weit entfernt sein. Anders ist das dem Vernehmen nach in der Causa Wöginger, wo bald über Anklage oder Verfahrenseinstellung entschieden werden wird. Noch offen sind außerdem die Causa Casinos sowie zwei Verfahren, in denen gegen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ermittelt wird, sowie Verfahren rund um Steuerinterventionen der Unternehmer Siegfried Wolf und René Benko. Alle bestreiten die Vorwürfe, und es gilt die Unschuldsvermutung. (Fabian Schmid, Renate Graber, 15.12.2023)