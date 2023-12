Das Elektroauto-Start-up Fisker hatte Anfang Dezember mitgeteilt, dass man die Produktion seines Modells Ocean bei Magna in Graz auf rund 10.000 statt 20.000 Autos reduzieren werde. AP/Michel Euler

Wien/Aurora/Graz – Das Fertigungswerk des Automobilzulieferers Magna in Graz soll "temporär" von einem Zweischicht- auf einen Einschichtbetrieb umgestellt werden. Die Mitarbeiter wurden am Freitag darüber informiert, bestätigte ein Sprecher von Magna der APA einen Online-Bericht der "Kleinen Zeitung" am Freitag. Laut dem Bericht seien von der "Personalanpassung" rund 450 Mitarbeitende betroffen – Magna bestätigte diese Zahl nicht. Auch nannte Magna keine konkrete zeitliche Dauer dieser Maßnahme.

Ob die Umstellung im betroffenen Fertigungswerk mit der geringeren Produktion der Marke Fisker – wie die "Kleine Zeitung" berichtet – in Zusammenhang steht, auch darüber gab der Sprecher von Magna keine Auskunft. Das Elektroauto-Start-up Fisker teilte Anfang Dezember mit, die Produktion seines Modells Ocean bei Magna in Graz aus strategischen Gründen auf rund 10.000 Autos zu reduzieren. Ursprünglich wollte das US-Unternehmen 20.000 bis 23.000 Wagen herstellen. (APA, red, 15.12.2023)