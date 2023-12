Jan Marsalek, einst gefeierter Manager beim Zahlungsdienstleister Wirecard. Am Ende haben knapp zwei Milliarden Euro in der Bilanz gefehlt. Marsalek wollte nach Singapur reisen, um das Geld, das man dort vermutete, aufzutreiben. Doch seine Spur hat sich verloren, er steht auf der Most-wanted-Liste der Interpol. IMAGO/Sven Simon

Mit den Worten, die in der Bilanz vermissten knapp zwei Milliarden Euro in Singapur finden zu wollen, machte sich Jan Marsalek im Juni 2020 auf den Weg. Danach verlor sich seine Spur. Als Manager war er damals von Wirecard schon entlassen gewesen. Stunden später brach der einst gefeierte Zahlungsdienstleister in sich zusammen. Marsalek ist geflüchtet und untergetaucht, er wird per internationalen Haftbefehl gesucht.

Dass er beste Verbindungen in Geheimdienstkreise hat, gilt mittlerweile als allgemein bekannt. Das "Wall Street Journal" ("WSJ") beschreibt nun detailliert die Geheimdienstaktivitäten des Ex-Wirecard-Managers. Demnach soll der in Dubai an einer Neuaufstellung des Afrika-Imperiums von Ex-Wagner-Chef Jewgenij Prigoschin arbeiten. Zum Zeitpunkt seiner Flucht soll Marsalek bereits seit kanpp zehn Jahren als Spion für Russland tätig gewesen sein. So berichtet es die US-Zeitung unter Berufung auf Geheimdienste und Sicherheitsbeamte.

Wirecard als Drehscheibe?

Marsalek soll Wirecard als Drehscheibe für Zahlungen russischer Geheimdienste genutzt haben, um verdeckte Operationen weltweit zu finanzieren. Als Beispiel nennt das "WSJ", dass er dem russischen Militärgeheimdienst GRU und dem Auslandsgeheimdienst SWR geholfen haben soll, Beamte, Informanten und Militär-Dienstleister zu bezahlen. Auch in Konfliktgebiete wie den Nahen Osten und Afrika soll Geld geschleust worden sein – unter anderem für Waffenkäufe. Doch nicht nur Geld soll geflossen sein. Auch Informationen sollen von dem Österreicher Marsalek weitergetragen worden sein. Details über Wirecard-Kunden soll der ehemalige Manager gesammelt und nach Moskau weitergeleitet haben. Laut "WSJ" geht es hier um Informationen über den deutschen Bundesnachrichtendienst oder den deutschen Bundeskriminaldienst. Auch diese Behörden nutzten Kreditkarten und Bankkonten von Wirecard für ihre Agenten.

Laut "WSJ" haben diese Institutionen just auf den privaten Anbieter Wirecard gesetzt, weil es die Angst gab, dass viele andere westliche Anbieter bzw. Bankinstitute aus rechtlichen Gründen oder aus Imagegründen nicht gerne mit Geheimdiensten zusammenarbeiten. Doch just bei Wirecard sind diese nun offenbar auf dunkle Kanäle getroffen. Um an Informationen zu gelangen, zapfte Marsalek auch seine Kontakte im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (heute Direktion Staatsschutz und Nachrichten; DSN) an.

Wo ist Marsalek?

Die britische Staatsanwaltschaft vermutet, dass Marsalek nach seiner Flucht als Kontaktmann für ein russisches Spionagenetzwerk in Großbritannien fungierte. Ziel der Operation war demnach unter anderem die Beschattung und womöglich sogar Entführung von Menschen. Zeitlich soll sich das zwischen 2020 und 2023 abgespielt haben. Es gelang Marsalek also offenbar, eine britische Firma mit Sitz in London unter seinem Namen zu eröffnen, obwohl er per internationalen Haftbefehl gesucht wird und auf der Most-wanted-Liste von Interpol steht. Marsalek soll dafür einen tschechischen Pass genutzt haben, eines von vielen gefälschten Reisedokumenten.

Marsalek wird nachgesagt, sich in Russland aufzuhalten. Aber auch Dubai und/oder die Vereinigten Arabischen Emirate werden immer wieder genannt. Die "Washington Post" geht aktuell von letzterem Aufenthaltsort aus. Dort soll Marsalek mit einem pensionierten russischen Spion zusammenarbeiten, der Waffen für Moskau ankaufen soll. Ebenso soll Marsalek auch der Wagner-Gruppe geholfen haben. Aus Dubai heraus soll er nun daran beteiligt sein, das Geschäftsimperium der Wagner-Gruppe in Afrika neu aufzustellen.

Die Rolle von Dubai

Dubai spielt auch in der Aufarbeitung des Wirecard-Skandals eine große Rolle. Marsalek war bei Wirecard für das Geschäft in Asien und mit Drittpartnern zuständig. Vor allem in Dubai soll viel Geld quasi erfunden worden sein. Mehr als Firmenschilder wurden bei internationalen Recherchen in Dubai nicht gefunden. Auch die offiziell angemieteten Büros sollen leer geblieben sein. Oliver Bellenhaus, der einst als Generalbevollmächtigter für das Dubai-Geschäft zuständige Marsalek-Vertraute, gilt im aktuell laufenden Strafverfahren gegen Ex-Wirecard-CEO Markus Braun und andere als Kronzeuge.

Seit mehr als einem Jahr läuft die gerichtliche Aufarbeitung der Vorgänge rund um den Zahlungsdienstleister. Ein Ende ist nicht absehbar. Die Staatsanwaltschaft München hat nun auch Anklage gegen einen weiteren ehemaligen Wirecard-Vorstand erhoben. Die Ermittler werfen dem langjährigen Finanzvorstand Burkhard Ley unter anderem Bilanzfälschung, Marktmanipulation, Betrug und Untreue vor. Ley habe als Finanzvorstand – und später noch als Berater des Vorstands – zusammen mit Ex-Wirecard-Chef Braun in großem Stil Umsätze manipuliert und Geschäfte mit Drittkunden in Asien vorgetäuscht, erklärten die Ermittler diese Woche.

Damit sollte nach Ansicht der Ermittler der Kurs der Wirecard-Aktie nach oben getrieben werden. Zugleich hätten die manipulierten Jahresabschlüsse dazu gedient, Geld von Banken einzuwerben. Insgesamt sei diesen ein Schaden von mehreren Hundert Millionen Euro entstanden. Leys Anwälte wiesen die Vorwürfe als unbegründet zurück, es gilt die Unschuldsvermutung.

EY erhielt formalen Bescheid über Sanktionen

Im Zuge des Zusammenbruchs des einstigen Dax-Unternehmens geriet auch der langjährige Wirtschaftsprüfer EY in ein schiefes Licht. Die Frage, wie der vermeintliche Betrug so lange unentdeckt bleiben konnte, beschäftigte viele Gremien. Im Raum stand auch, dass Wirtschaftsprüfer vor der Pleite ihre Berufspflichten verletzt haben sollen. Diesbezüglich gab es Untersuchungen. Mehr als acht Monate nach der Entscheidung ist EY nun förmlich über die im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal verhängten Sanktionen informiert worden. Der Bescheid ist am Freitag eingegangen, teilte ein Sprecher auf dpa-Anfrage mit. Ob EY dagegen Einspruch einlegen will, blieb vorerst unklar: Der Bescheid werde derzeit geprüft. Dann werde über das weitere Vorgehen entschieden, hieß es.

Die deutsche Abschlussprüferaufsichtsstelle Apas hatte bereits im April mitgeteilt, EY und einzelne Wirtschaftsprüfer zu sanktionieren. Der förmliche Bescheid stand seitdem allerdings aus. EY hatte die mutmaßlich gefälschten Bilanzen des früheren Dax-Konzerns Wirecard über Jahre hinweg testiert. Eine Apas-Kammer hatte bei der Prüfung der Wirecard-Abschlüsse in den Jahren 2016 bis 2018 Verletzungen der Berufspflichten als erwiesen angesehen. EY muss deshalb nach früheren Apas-Angaben eine Geldbuße von 500.000 Euro zahlen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft darf zudem bei Unternehmen von öffentlichem Interesse zwei Jahre lang keine gesetzlichen Abschlussprüfungen durchführen. Dabei geht es um sogenannte Neumandate – bestehende Mandate sind ausgenommen. Es handelt sich bei dem Verfahren um das größte, das die Apas nach eigenen Angaben bisher durchgeführt hat.

Darüber hinaus wurden fünf Wirtschaftsprüfer mit Geldbußen von 23.000 Euro bis 300.000 Euro sanktioniert. Zur Höhe der Geldstrafen insgesamt machte die Apas im April keine Angaben. Ob die Prüfer ihre Bescheide ebenfalls erhalten haben, war zunächst nicht bekannt. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, zu dem die Apas gehört, war am Freitagnachmittag nicht für eine Stellungnahme erreichbar. (Reuters, dpa, bpf, 15.12.2023)