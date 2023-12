Viel zu Lachen hat Donja, eine afghanische Übersetzerin in Kalifornien, nicht. Gut, dass der britisch-iranische Regisseur seiner Figur einen so wundersamen Film gewidmet hat

Anaita Wali Zada spielt Donja, eine Ex-Übersetzerin aus Kabul, die in einer Glückskeksfabrik arbeitet und gerade eine Therapie begonnen hat. Polyfilm

Noch auf der Suche nach Neujahrsritualen, die wohlig auf 2024 einstimmen? Trotz oder gerade wegen der Katastrophen des zu Ende gehenden Jahres? Dann hat der großartige Independent-Film Fremont neben Trost auch Ideen zu bieten. Zum Beispiel die, eine Reihe von Sprüchen, die man am liebsten selbst in seinen Glückskeksen finden würde, händisch auf kleine Papierstreifen zu schreiben.

"Eine sehr befriedigende Handarbeit", befindet der Psychologe, den die aus Kabul stammende ehemalige Übersetzerin Donya konsultiert, weil sie nicht schlafen kann. Dr. Anthony ist ein seltsamer, aber kein schlechter Arzt. Er fragt Donya komische Dinge, holt sich von ihr Tipps fürs eigene Wohlergehen und liest ihr die Geschichte von Jack Londons Wolfsblut vor. Diese rührt ihn nämlich zu Tränen.

Reminiszenzen an die Filmsprache Jim Jarmuschs

Donya hat das Weinen verlernt. Sie muss mit dem Wissen leben, dass ihre Familie noch in Kabul weilt und von den Taliban dafür bestraft wird, weil sie für die US-Amerikaner gearbeitet hat. Auch manche ihrer Kollegen gelang die Flucht nicht und Donya quält das schwere Gewissen der Überlebenden.

Babak Jalalis Fremont scheut nicht vor ernsten, realpolitischen Themen zurück, aber deswegen ist es kein düsterer Film. Vielmehr knüpft der in London lebende iranischstämmige Regisseur an die Filmsprache des frühen Jim Jarmusch an und inszeniert mit klaren Schwarz-Weiß-Bildern eine Charakter- und Milieustudie, in deren Zentrum mit Donya eine charmant-stoische Protagonistin steht.

FREMONT | Official Trailer

Music Box Films

Ohne Vorurteile und Klischees

Donyas Arbeitsort ist eine von chinesischen Amerikanern betriebene Glückskeksfabrik, ihre Unterkunft ein ausschließlich von Afghanen bewohntes Haus. Zwei migrantische Milieus treffen somit aufeinander: Das chinesische ist bereits angekommen im amerikanischen Traum, das afghanische hat noch mit den jüngeren Umsturzerlebnissen zu kämpfen.

Jalali, dessen Film beim Sundance Filmfestival gefeiert und beim Karlovy Vary Filmfestival mit dem Regiepreis ausgezeichnet wurde, gelingt die seltene Kunst, schwerwiegende Traumata mit trockenem Witz und fast schon zauberhaftem Charme zu parieren und Vorurteile und Klischees großräumig zu umschiffen. Die schrullige Besetzung erheitert, die bluesigen Trompetenmelodien von Mahmood Schricker stimmen melancholisch.

"The Bear" Jeremy Allen White spielt in "Fremont" einen schönäugigen Automechaniker mit Vorliebe für Kaffee. Polyfilm

Wenn Donja dann ihren neuen Job als Glückskeksspruch-Autorin dazu nutzt, eine Kontaktanzeige aufzugeben, dann führt diese nur über den denkbar unkitschigsten Umweg zum Erfolg – und zu einem kurzen Auftritt von The Bear-Hauptdarsteller Jeremy Allen White als einsamer Mechaniker. (Valerie Dirk, 17.12.2023)