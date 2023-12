Liebe Leserin, lieber Leser,

Hass und Mobbing sind nicht nur für die davon Betroffenen äußerst unerfreulich, sie sind auch eine einträgliches Geschäftsmodell. Das zeigt sich gut an der Welle an Anfeindungen gegen die Grazer Streamerin Shurjoka, wie wir heute in einer ausführlichen Analyse erläutern.

Es ist wieder jene besinnliche Zeit des Jahres, in der neue Mobilfunkfrequenzen vergeben werden. Dieses Mal ist der 5G mmWave-Bereich an der Reihe, die Erwartungen sind allerdings nicht all zu hoch. Bei Google will man nun Jahre nach allen anderen Browserherstellern einen Tracking-Schutz einführen, warum das trotzdem ein wichtiger Fortschritt für das Web ist, erklären wir heute ebenso.

Das und viel mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen interessante Lektüre!

Shurjoka: Wie eine Grazer Streamerin ins Visier eines Hassmobs gelangte

"Tracking Protection": Google läutet das Ende für Drittanbieter-Cookies ein

Cybertruck soll Horror für Versicherungen und Reparaturwerkstätten sein

Musk will Universität gründen

Besseres Netz auf Einkaufsstraßen und im Stadion: Österreich verkauft neue 5G-Frequenzen

Pixie: Google arbeitet an persönlichem KI-Assistenten für eigene Smartphones

"The Last of Us"-Multiplayer eingestellt

Deutsches Patentamt warnt vor Fälschungen im Onlinehandel

Mobiles Internet nach Cyberangriff auch in Kiew wiederhergestellt

Künstliche Intelligenz: Putin trifft auf Doppelgänger