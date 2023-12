Der Mineralöl-Händler LU & NO meldete diese Woche Insolvenz an. MAGO/Hanno Bode

Bis Anfang der Woche war die LU & NO AG wohl nur wenigen ein Begriff. Seitdem das Handelsgericht Wien am Dienstag ein Insolvenzverfahren eröffnet hat, stellen sich aber viele Fragen zu dem Dieselhändler. Denn der Schuldenberg beträgt mindestens 500 Millionen Euro, es ist eine der größten Pleiten der Unternehmensgeschichte Österreichs. Zu den größten Gläubigern zählt die Republik, rund 320 Millionen Euro Mineralölsteuer stehen aus. Wie konnte das passieren?

2016 stieg die LU & NO AG in den Mineralölhandel ein, Geschäftsführer ist Luca Saracino. Das Geschäft lief anfangs nicht schlecht, Zweigstellen in Hamburg, Amsterdam und Dubai wurden eröffnet. Mit Beginn der Pandemie gestaltete sich die Geschäftslage zunehmend schwieriger, es kam zu einem historischen Einbruch des Ölpreises. Zudem haben sich geopolitische Spannungen negativ auf das Geschäft von LU & NO ausgewirkt. Nach Angaben des Kreditschutzverbands 1870 (KSV 1870) zog sich das Unternehmen 2022 vom österreichischen Markt zurück. Bereits mit Beginn der Pandemie konnte LU & NO die Mineralölsteuer in Österreich nicht mehr zur Gänze zahlen. Die Steuer wird normalerweise an Kunden weitergegeben, trotzdem betrug der Zahlungsrückstand gegenüber dem Zollamt zwischenzeitlich bis zu 460 Millionen Euro.

Finanz als größter Verlierer

LU & NO versuchte vergeblich eine Stundung der angehäuften Schulden beim Zollamt zu erlangen, monatliche Ratenzahlungen in Höhe von 6,5 Millionen Euro erfolgten. Ende 2021 entzog das Zollamt dem Dieselhändler die Bewilligung als sogenannter registrierter Empfänger sowie jene fürs Steuerlager. 15 Bankkonten des Konzerns wurden gepfändet, durch weitere Zahlungen an das Zollamt wurden die Schulden so auf 320 Millionen Euro gemindert. Die Finanzprokuratur, die Anwaltskanzlei der Republik, leitete dennoch ein Insolvenzverfahren ein. "Die Finanzprokuratur hat im Auftrag des Zollamtes Österreich den Insolvenzantrag gestellt, damit eine transparente Aufarbeitung der Ursachen für den Vermögensverfall durch den Insolvenzverwalter unter der Kontrolle der Gerichte erfolgt und Haftungsansprüche identifiziert werden können", sagte Finanzprokuratur-Präsident, Wolfgang Peschorn, dem STANDARD.

LU & NO reichte diese Woche dann selbst einen Antrag zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ein. Die Bilanz: eine halbe Milliarde Euro Schulden bei 46 Gläubigern sowie fünf Dienstnehmern. "Ich dachte zuerst, man hat sich um ein paar Nullen verschrieben", sagt Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer des Kreditschutzverbands Creditreform. "Im Schnitt bekommen die Gläubiger zehn bis zwölf Prozent zurück", erklärt er gegenüber dem STANDARD. Die Finanz könne also der größte Verlierer sein, gibt er zu bedenken. Wie genau es zu den hohen Schulden kommen konnte und ob vielleicht sogar ein Straftatbestand vorliegt, soll nun geprüft werden.

Die Tochterunternehmen in Hamburg und in Amsterdam, dort unter dem Namen Powerfuel B.V. tätig, sollen ebenfalls überschuldet und zahlungsunfähig sein. (Noah May, 16.12.2023)