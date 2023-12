18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Streit um das Parkpickerl. / Umstrittene Flutlichtanlage. / Gewinne mit Kryptowährungen. / Nachgefragt: Digitale Plattformen und ihre Gewinnversprechungen. Bis 18.57, ORF 2

20.15 KLASSIK

Giacomo Puccini: Turandot Die Wiener Staatsoper bringt Giacomo Puccinis Oper um Macht, Tod und Liebe in einer Neuinszenierung von Claus Guth, unter der musikalischen Leitung von Marco Armiliato, besetzt mit Asmik Grigorian und Jonas Kaufmann, heraus. Bis 22.50, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Zeit.geschichte: Pearl Harbor – Die Welt in Flammen (1+2/2) Am 7. Dezember 1941 um 7.53 Uhr griff ein japanisches Luftgeschwader die amerikanische Flotte an, die in den Gewässern von Pearl Harbor im Hawaii-Territorium vor Anker lag. Der Angriff wurde zum Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs. Gleich am folgenden Tag traten die USA in den Krieg ein. Bis 21.55, ORF 3

20.15 PORTRÄTREIHE

The True Story of Britney Spears Britney ­Spears ist der Teeniestar der Jahrtausendwende. Doch die schillernde Fassade bröckelt mit der Zeit und endet in einem jahrelangen Kampf um Selbstbestimmung. Der Aufstieg und Fall einer Pop-Ikone. Um 21.00 folgt The True Story of Pink über die Popsängerin Pink und um 21.45 ein Porträt über Rapper Eminem. Bis 22.30, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Island – Reise zum Ursprung der Erde Island ist das Reich von Eis und Feuer, nirgendwo anders gibt es eine so hohe Dichte an Vulkanen. Die von den Eruptionen immer wieder neu geformten Landschaften machen die Insel zu einem natürlichen Labor voller Hinweise auf die Entstehung und Entwicklung der Erde. Um 21.45 geht es gleich weiter mit der Schönheit Islands, zu sehen in der Doku Unterwegs im hohen Norden.

Bis 22.30, Arte

20.15 ALLE JAHRE WIEDER

Single Bells (Ö/D 1997, Xaver Schwarzenberger) Kati will Kinder, Jonas nicht. Solche Diskrepanzen machen Weihnachten zum Familienkrieg. Satire mit Martina Gedeck, Erwin Steinhauer und Gregor Bloéb. Bis 21.45, BR

Streaming

FRANZÖSISCHES FLAIR

L’Opéra Zoé ist eine ehrgeizige Tänzerin, die alles dafür tut, ihren Platz an der Oper zu verteidigen. Adrien ist ein junger Dirigent, der sich in der Welt des Balletts zurechtfinden muss. Claire ist die Direktorin der Oper, die mit den Herausforderungen des modernen Balletts konfrontiert ist. Aus der Per­spektive dieser drei Protagonistinnen blickt die französische Serie hinter den Vorhang der Hochkultur. Acht Folgen. Canal+ und ZDF neo

DOKUMENTATION

Kanye West – Ikone & Skandal Er gehört vermutlich zu den erfolgreichsten und definitiv zu den umstrittensten Persönlichkeiten des Popbusiness: Ye aka Kanye West. Ist der US-Superstar zu einem Sprachrohr des Hasses und der Spaltung geworden? Die BBC-Journalistin Mobeen Azhar zeichnet diesen Werdegang vom berühmten Künstler zum wirren Agitator in ihrem Dokumentarfilm nach. Sky

KILLER UND FAMILIENMENSCH

The Family Plan (USA 2023, Simon Stellan ­Jones) Der scheinbar harmlose Autoverkäufer und liebevolle Familienvater Dan (Mark Wahlberg) war einst als Agent und Auftragskiller im Namen der Regierung hocherfolgreich – wovon allerdings niemand weiß. Als ihn jedoch Feinde von einst in seiner Vorortidylle aufspüren, muss Dan mit seiner Familie flüchten. Für sie soll es allerdings wie ein Urlaub wirken. Apple TV+