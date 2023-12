11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Michael Landau Den langjährigen Caritas-Präsidenten befragen Christoph Kotanko (OÖ Nachrichten) und Helma Poschner (ORF). Bis 12.00, ORF 2

20.15 WEIHNACHTSEPISODEN

Schrille Nacht (Ö 2022, Arash T. Riahi, Arman T. Riahi, Mirjam Unger) Sieben Kurzfilme voll weihnachtlicher Hürden, inszeniert von Mirjam Unger, Arash und Arman T. Riahi. Roland Düringer als Christbaumverkäufer, Lukas und ­Kathrin Resetarits als Vater und Tochter. Bis 21.50, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

60 Jahre Auschwitzprozess Kurz vor Weihnachten trafen im Dezember 1963 die ersten Augenzeugen der Verbrechen von Auschwitz in Frankfurt ein, um in einem Prozess ihre Aussagen zu machen. Zeitzeugen berichten. Um 21.00 folgt die Doku Auschwitz vor Gericht. Bis 21.45, Hessen

20.15 KLASSIK

Adventkonzert der Wiener Symphoniker Die Wiener Symphoniker laden zum Adventkonzert in den Stephansdom. Diesmal mit dabei: der slowakische Tenor Pavol Breslik und die Sopranistin Fatma Said. Am Pult steht erstmals die Französin Marie Jacquot. Bis 21.35, ORF 3

20.15 THRILLER

Basic Instinct (USA/F 1992, Paul Verhoeven) Paul Verhoevens Neo-Noir voller Hitchcock-Referenzen ist nicht nur wegen des provokanten Beinüberschlags seiner Hauptdarstellerin Sharon Stone berühmt-berüchtigt. Bis 22.50, Tele 5

21.45 DOKUMENTATION

Marilyn – Made in Hollywood Aus Norma Jeane Baker wird Marilyn Monroe. Im Amerika der 40er-Jahre ist das Pin-up-Girl das angesagte Vorbild für Frauen – eine Mischung aus Sexbombe und Mädchen von nebenan. Sie spricht über ihr Verwandlung zur Kunstfigur. Bis 22.35, Arte

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Der Westen gegen Putin – Ist der Ukrainekrieg noch zu gewinnen? Bei Claudia Reiterer diskutieren Martin Selmayr, Vertreter der EU-Kommission in Österreich, ­Vasyl Khymynets, Botschafter der Ukraine in Österreich, Historikerin Barbara Stelzl-Marx (Universität Graz), Friedensforscher Thomas Roithner (Universität Wien), Militärexperte Markus Reisner vom Bundesheer. 23.05, ORF 2