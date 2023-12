Das hier wird eine Kolumnenserie in lockerer Abfolge zum Thema "Was will Österreich?". Der Mangel an Zielgerichtetheit nicht nur bei der Regierung, sondern auch bei wichtigen Institutionen des Landes fällt Bürgerinnen und Bürgern schon seit längerem auf. Konzepte scheinen durch nacheilenden Populismus ersetzt worden zu sein, die Eliten – gemeint sind immer "Funktionseliten" – machen einen orientierungslosen Eindruck.

Österreich will sicher eines: halbwegs saubere Verhältnisse zwischen Politik, Wirtschaft und Verwaltung. Keine Bürgermeister oder Bezirksfunktionäre, die Grundstücksumwidmungen zur eigenen Bereicherung benutzen; und die meisten wollen, dass die an sich notwendige Verbindung zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft unter einigermaßen korrekten Bedingungen abläuft. Das heißt, auf die aktuelle Lage bezogen: Österreich muss zunächst einmal das "System Kurz" beenden. Was heißt das konkret? In dem Fall die Neigung von Sebastian Kurz, als Kanzler und auch später, sich eng mit prominenten, aber problematischen Unternehmerpersönlichkeiten zu verbinden.

Muss sich gerade vor Gericht verantworten: Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). REUTERS/ELISABETH MANDL

Kurz steht derzeit vor Gericht, weil er laut Anklage eine falsche Zeugenaussage über seine Rolle als Kanzler bei hochwichtigen Postenbesetzungen in der verstaatlichten Industrie gemacht hat. Kurz wollte vor dem U-Ausschuss als unbefleckter hl. Sebastian dastehen, der sich nicht in Personalangelegenheiten einmischt. Sein damaliger enger Vertrauter Thomas Schmid schildert das als Zeuge ganz anders.

Verhängnisvolle Energiepolitik

Konkret wollte Kurz als Aufsichtsratspräsidenten für die Verstaatlichtenholding Öbag den bekannten Unternehmer Siegfried Wolf. Der stand aber bereits damals in einem eigenartigen Licht wegen seiner massiven wirtschaftlichen Verbindungen zu Russland und Wladimir Putin (dessen "Demokratur" er einmal als Vorbild für Österreich lobte). Vor allem aber war Wolf einer der Faktoren bei der verhängnisvollen Energiepolitik, die Österreich viel zu sehr an Russengas bindet. Im September 2018 dann ein rätselhafter Chat von Thomas Schmid: Es geht um eine Reise nach St. Petersburg mit OMV-Chef und Russengas-Freund Rainer Seele: "Er / Du / Rene und ich im Kreis um Seb. und großer Chef". Rene = Benko? Seb. = Kurz. Großer Chef = Putin?

Das Faible von Kurz für "interessante" Unternehmerpersönlichkeiten zeigte sich am deutlichsten bei René Benko, den Kurz geradezu hofierte und dem er auch bei der Übernahme von Kika/Leiner half. Motto: "5000 Arbeitsplätze gesichert." Keine Rede davon – und immer mehr Leute fragen sich, ob das Konstrukt und das Geschäftsmodell von Benko nicht auch eine strafrechtliche Komponente haben könnte. Als Nicht-mehr-Kanzler betätigte sich dann Kurz noch als Investorenkeiler für Benko, wobei er allerdings um einen beträchtlichen Teil seines Millionenhonorars umfiel.

Auch auf relativ kleinerer Basis hatte Kurz Kontakte zu schillernden Unternehmern wie dem Gastronomen Martin Ho, der aber immer wieder Probleme mit der Gewerbebehörde und jetzt auch mit der Bezahlung seiner Mitarbeiter hat. Kontakte der Politik mit der Wirtschaft sind für sich genommen nichts Ungewöhnliches oder Unerlaubtes. Die Politik soll aber vorsichtig sein beim Umgang mit flamboyanten Unternehmertypen.

Österreich hat jede Menge an hart arbeitenden, innovativen, korrekten Unternehmen, oft aus dem Mittelstand. Denen sollte sich die Politik (und die ÖVP) eher widmen als den vermeintlichen Zauberkünstlern im Großformat. (Hans Rauscher, 16.12.2023)