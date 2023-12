Zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler im Strandbad in Klagenfurt an einem milden, trüben Dezembernachmittag

Das Bild zeigt leider nicht den Wörthersee, sondern den Starnberger See in Bayern. IMAGO/Ulrich Wagner

(Das Strandbad in Klagenfurt an einem milden, trüben Dezembernachmittag 2023, menschenleer, bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und schwarzen Pullovern. Die schwarzen Anoraks mit der Aufschrift "Security" haben sie ausgezogen und neben sich gelegt. Sie sitzen längere Zeit schweigend, dann entnimmt der Erste der Gesäßtasche seiner Hose ein zusammengefaltetes Blatt Papier und reicht es dem Zweiten.)

DER ZWEITE (nimmt es entgegen, faltet es auseinander und liest vor): "Wintervision // Am schenstn is in Klogenfuat / im Strondbod aufn Steg. / Ich sitze stundenlong oft duat / und denk und iwaleg. // An die Giovanna denk ich oft. / Wo mog sie jetz wohl sein? / Seh ich sie wieder unvahofft? / Ich glaube, eher nein. // Auch denk ich an die g’stuabne Muata. / Wia laar is jetz daham! / I hoff lei, doss ia Tod a guata / Schlof is ohne Tram. // So denke ich. Kloa, vül is Unsinn. / Dos meiste is ein Schas. / Ich frog mich: Hot denn noch mein Tun Sinn? / Ich frog mich, wia ich haß. // Nie konn ich eine Ontwoat finden, / sie liegt begrobn im Schnee. / Die Ufer rings seh ich vaschwinden. / Stüll ruht und starr da See. // Ich seifz und blick bedrückt noch oben / ins kolte Winterlicht. / Ein Blitz zuckt aus den Wolken droben. / Die Flocken follen dicht. // Donn wead’s schlimmer. Es gewittert. / Die Berge leichten rot. / Olles, auch die Eade zittert, / als ob dos Ende droht. // Wüld und wülder wead des Treiben / und fordert seinen Preis! / Am Steg konn ich nun nicht mea bleiben, / ich muass hinaus aufs Eis."

(Kurze Pause. Er gibt das Blatt zurück.) Guat, lei … I man, Schnee, okay … Oba Eis? Is ewig niama zuagfroan See und wead aa nia mea.

DER ERSTE: Eh nit.

DER ZWEITE: Oba in Gedicht sogst, gehst ause aufs Eis.

DER ERSTE: Eh.

DER ZWEITE: Jo, geht jo nit, wonn kans is!

DER ERSTE: In Gedicht geht.

DER ZWEITE: Ah, in Gedicht geht? Und in Gedicht gehst ause?

DER ERSTE: Sicher.

(Pause)

DER ZWEITE: Lei in Gedicht, oda?

DER ERSTE: Sicher.

DER ZWEITE: Guat.

DER ERSTE: Wohl?

DER ZWEITE: Wohl wohl, guat.

(Vorhang) (Antonio Fian, 15.12.2023)