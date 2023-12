Jeder mag Schäfchen und Zuckerwatte. Tatsächlich wecken Wolken oft Assoziationen an verschiedene fluffige Tiere. Doch die Wolke, von der in diesem philosophischen Buch erzählt wird, hat keine Lust, solchen Vorstellungen zu entsprechen. Sie probiert einfach aus, was sie noch alles sein könnte: vom endoplasmatischen Retikulum bis zum zehnflügeligen Adler. Doch als sie ihre Vorliebe für geometrische Formen wie das Quadrat entdeckt, sorgt das für Aufsehen bei den Menschen. Anna Gusella, von der Bilder und Text stammen, ist eine Künstlerin, die in ihren Arbeiten gern experimentiert, und so setzt sie den Weg der Wolke in wunderschönen, sehr variantenreichen Illustrationen ins Bild, die nicht zuletzt durch ihre Farbakzente überraschen. Denn wer hätte gedacht, dass in einem Buch über eine Wolke so viele Schattierungen von Rot und Rosa zu finden sind! (16.12.2023)

Das Buch wurde vom Team der STUBE für euch ausgewählt.