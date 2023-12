Jasmine Flury holt sich ihren ersten Abfahrts-Weltcupsieg. AP/Giovanni Auletta

Cornelia Hütter ist bei der Abfahrt in Val d'Isère auf das Podest gefahren. Die Steirerin belegte am Samstag hinter der schweizerischen Abfahrtsweltmeisterin Jasmin Flury und deren Landsfrau Joana Hählen (+0,22 Sekunden) mit einem Rückstand von 0,24 Sekunden Platz drei. Es war Hütters 23. Podestplatz in ihrer Weltcup-Karriere, der 13. in einer Abfahrt. Für den ÖSV war es die erste Podiumsplatzierung einer ÖSV-Abfahrerin seit über einem Jahr.

Hütter bestätigte in der zweiten Saisonabfahrt ihre starke Form, nachdem sie vergangenes Wochenende in St. Moritz als Vierte die Top drei nur knapp verpasst hatte. Auf der harten und unruhigen Piste in Val d'Isere beendete die 31-Jährige nun die einjährige Durststrecke der rot-weiß-roten Abfahrerinnen, die zuletzt Anfang Dezember 2022 in Lake Louise mit den Rängen zwei (Nina Ortlieb) und drei (Hütter) den Sprung aufs Stockerl geschafft hatten.

"Das war ein Adrenalinkick", sagte Hütter. "Wir haben von gestern auf heute mit dem Material taktiert, das ist voll gut aufgegangen. Das letzte Eitzerl, warum es nicht ganz nach vorne gereicht hat, waren ein paar kleine Fehler von mir. Aber heute hat jede Fehler gemacht, weil alle voll am Limit waren", erklärte sie im ORF-Interview. Auf Hählen fehlten nur zwei Hundertstel, die sie im Finish liegengelassen hatte.

Flury holte sich dank einer starken Fahrt im unteren Abschnitt ihren zweiten Weltcupsieg, den ersten in der Abfahrt. "Heute war es noch etwas schneller und schwieriger, härter, etwas unruhig. Ich habe versucht, sauber auf dem Ski zu bleiben und zu ziehen", sagte die Schweizerin. Ihren davor einzigen Weltcupsieg hatte sie vor sechs Jahren im Super-G gefeiert. Flury feierte bei der WM im vergangenen Februar einen Überraschungssieg in der Abfahrt, wechselte nach der Saison dennoch den Ausrüster von Fischer auf den Vorarlberger Skiproduzent Kästle.

Als Favoritin ging die Italienerin Sofia Goggia ins Rennen, die durch eine Erkältung nicht bei vollen Kräften nur auf Platz vier (+0,44) fuhr. Mikaela Shiffrin, Siegerin der ersten Saisonabfahrt in St. Moritz, verzichtete auf ein Antreten, will aber am Sonntag im Super-G (11 Uhr/ORF 1) starten.

Cornelia Hütter gelang eine gute Fahrt, auf die Spitze fehlten ihr etwas mehr als zwei Zehntel. AFP/JEFF PACHOUD

Neben den Schweizerinnen mit fünf Läuferinnen unter den ersten elf gelang auch den Österreicherinnen ein mannschaftlich gutes Ergebnis. Zweitbeste ÖSV-Fahrerin war Ariane Rädler, die mit 0,92 Sekunden Rückstand auf Rang sieben fuhr und damit ihr bestes Weltcup-Resultat seit fast zwei Jahren schaffte. Mirjam Puchner landete nach einem Fehler im unteren Abschnitt auf Rang zehn (+1,03 Sek.). Stephanie Venier verpasst das Wochenende in Val d'Isère krankheitsbedingt.

Nach viel Neuschnee unter der Woche präsentierte sich der französische Skiort mit strahlendem Sonnenschein. Die Piste war dennoch hart und eisig und bereitete den Läuferinnen einige Schwierigkeiten. Die Kanadierin Stefanie Fleckenstein stürzte mit Startnummer 23 kurz vor dem Ziel schwer, das Rennen war unterbrochen. (luza, APA, 16.12.2023)

Ergebnisse der Weltcup-Abfahrt in Val d'Isere:

1. Jasmine Flury (SUI) 1:43,47

2. Joana Hählen (SUI) 1:43,69 +0,22

3. Cornelia Hütter (AUT) 1:43,71 +0,24

4. Sofia Goggia (ITA) 1:43,91 +0,44

5. Ilka Stuhec (SLO) 1:44,20 +0,73

6. Priska Nufer (SUI) 1:44,23 +0,76

7. Ariane Rädler (AUT) 1:44,39 +0,92

8. Federica Brignone (ITA) 1:44,41 +0,94

9. Corinne Suter (SUI) 1:44,47 +1,00

10. Mirjam Puchner (AUT) 1:44,50 +1,03

11. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:44,54 +1,07

12. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:44,63 +1,16

13. Kira Weidle (GER) 1:44,78 +1,31

14. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:44,86 +1,39

15. Delia Durrer (SUI) 1:44,89 +1,42

16. Ester Ledecka (CZE) 1:44,94 +1,47

17. Laura Pirovano (ITA) 1:44,99 +1,52

18. Christine Scheyer (AUT) 1:45,00 +1,53

19. Marta Bassino (ITA) 1:45,01 +1,54

20. Michelle Gisin (SUI) 1:45,04 +1,57

Nicol Delago (ITA) 1:45,04 +1,57

22. Laura Gauche (FRA) 1:45,09 +1,62

23. Michelle Niederwieser (AUT) 1:45,17 +1,70

24. Emma Aicher (GER) 1:45,25 +1,78

25. Jacqueline Wiles (USA) 1:45,30 +1,83

26. Nadia Delago (ITA) 1:45,33 +1,86

27. Stefanie Fleckenstein (CAN) 1:45,41 +1,94

28. Christina Ager (AUT) 1:45,59 +2,12

29. Isabella Wright (USA) 1:45,64 +2,17

30. Keely Cashman (USA) 1:45,96 +2,49

Weiter: 31. Sabrina Maier (AUT) 1:46,02 +2,55

35. Emily Schöpf (AUT) 1:46,29 +2,82

42. Lena Wechner (AUT) 1:47,13 +3,66

43. Nadine Fest (AUT) 1:47,54 +4,07

Ausgeschieden: Michaela Heider (AUT)

Stand im Gesamtweltcup (nach 10 Rennen):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 620

2. Brignone (ITA) 457

3. Gut-Behrami (SUI) 429

4. Petra Vlhova (SVK) 391

5. Sofia Goggia (ITA) 336

6. Sara Hector (SWE) 296

7. Marta Bassino (ITA) 191

8. Lena Dürr (GER) 190

Cornelia Hütter (AUT) 190

10. Zrinka Ljutic (CRO) 173

11. Valerie Grenier (CAN) 171

12. Katharina Liensberger (AUT) 163

13. Michelle Gisin (SUI) 158

14. Alice Robinson (NZL) 155

15. Paula Moltzan (USA) 140

weiter: 22. Mirjam Puchner (AUT) 97

23. Franziska Gritsch (AUT) 94

26. Katharina Huber (AUT) 80

28. Stephanie Venier (AUT) 76

31. Ariane Rädler (AUT) 67

Stephanie Brunner (AUT) 67

41. Julia Scheib (AUT) 47

43. Katharina Truppe (AUT) 44

47. Katharina Gallhuber (AUT) 39

51. Elisabeth Kappaurer (AUT) 36

60. Christina Ager (AUT) 25

66. Marie-Therese Sporer (AUT) 20

71. Christine Scheyer (AUT) 17

78. Michelle Niederwieser (AUT) 8

82. Nadine Fest (AUT) 6

85. Ricarda Haaser (AUT) 5

89. Elisabeth Reisinger (AUT) 3

Stand im Abfahrtsweltcup (zwei Rennen):

1. Sofia Goggia (ITA) 130

2. Jasmine Flury (SUI) 113

3. Cornelia Hütter (AUT) 110

4. Mikaela Shiffrin (USA) 100

5. Federica Brignone (ITA) 92

6. Joana Hählen (SUI) 86

7. Mirjam Puchner (AUT) 71

8. Ilka Stuhec (SLO) 63

9. Priska Nufer (SUI) 54

10. Corinne Suter (SUI) 53

11. Ariane Rädler (AUT) 51

12. Kira Weidle (GER) 49

13. Emma Aicher (GER) 47

14. Lara Gut-Behrami (SUI) 44

15. Michelle Gisin (SUI) 43

weiter: 18. Stephanie Venier (AUT) 36

25. Christine Scheyer (AUT) 17

27. Christina Ager (AUT) 13

29. Michelle Niederwieser (AUT) 8

Stand im Frauen-Nationencup (zehn Rennen):

1. Schweiz 1291

2. Italien 1193

3. Österreich 1084

4. USA 840

5. Slowakei 391

6. Kanada 382

7. Norwegen 376

8. Schweden 350

9. Deutschland 314

10. Kroatien 280

11. Slowenien 174

12. Frankreich 165

13. Neuseeland 155

14. Tschechien 72

15. Polen 60

16. Albanien 43

17. Australien 6

18. Japan 4

19. Liechtenstein 2

20. Finnland 1