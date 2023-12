Jasmine Flury holt sich ihren ersten Weltcupsieg. AP/Giovanni Auletta

Cornelia Hütter ist bei der Abfahrt in Val d'Isère auf das Podest gefahren. Die Steirerin belegte am Samstag hinter der schweizerischen Abfahrtsweltmeisterin Jasmin Flury und deren Landsfrau Joana Hählen (+0,22 Sekunden) mit einem Rückstand von 0,24 Sekunden Platz drei. Es war Hütters 23. Podestplatz in ihrer Weltcup-Karriere, der 13. in einer Abfahrt.

Flury feierte bei der WM im vergangenen Februar einen Überraschungssieg in der Abfahrt, wechselte nach der Saison dennoch den Ausrüster von Fischer auf den Vorarlberger Skiproduzent Kästle. Als Favoritin ging die Italienerin Sofia Goggia ins Rennen, die durch eine Erkältung nicht bei vollen Kräften nur auf Platz vier (+0,44) fuhr.

Cornelia Hütter gelang eine gute Fahrt, auf die Spitze fehlten ihr etwas mehr als zwei Zehntel. AFP/JEFF PACHOUD

Nach viel Neuschnee unter der Woche präsentierte sich der französische Skiort mit strahlendem Sonnenschein. Die Piste war dennoch hart und eisig und bereitete den Läuferinnen einige Schwierigkeiten. Die Kanadierin Stefanie Fleckenstein stürzte mit Startnummer 23 kurz vor dem Ziel schwer, das Rennen war unterbrochen. (luza, 16.12.2023)