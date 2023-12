Das zweibändiges Prachtkompendium "Ultimate Collector Motorcycles" erscheint in einer auf 9.000 Stück limitierten Erstauflage. Foto: Taschen-Verlag

Charlotte & Peter Fiell: "Ultimate Collector Motorcycles"

Alle Jahre wieder stellt sich gegen Jahreswechsel einerseits die Frage der Relevanz der abgelaufenen und der kommenden Monate, andererseits aber auch die Frage, welche Geschenke denn unter dem Christbaum liegen sollen. Nun, Askese wäre angesagt, meinen viele, in Zeiten wie Krisen. Ob es nun opportun ist, ein speziell angefertigtes Unikat einer persönlich besonders geliebten Automobil- oder Motorradmarke zu verschenken (geschweige denn sich selbst), ist eher zu bezweifeln. Aber gegen geistige Grundnahrungsmittel ist nie etwas einzuwenden.

Die Gutenberg-Galaxis bietet hierfür eine schöne Palette. Statt protziger Kronjuwelen dürfte es ruhig etwas Preziöses über mobile Chromjuwelen sein? Erlesene Köstlichkeiten in Szene zu setzen war schon des Öfteren das Verdienst des Design-Experten-Duos Charlotte und Peter Fiell.

Vor drei Jahren publizierten sie einen Band über Ultimative Collector Cars. Nun folgt das nicht minder prachtvoll ausgefallene, mit knapp zehn Kilogramm Kampfgewicht, opulent serviert im Schmuckschuber, ebenfalls schwergewichtige Geschwisterpaar über Ultimate Collector Motorcycles aus 130 Jahren.

Man sagt ja, Männer bleiben ihr Leben lang Kinder – nur die Größe ihrer Spielzeuge ändert sich. Diese These könnte bis zu einem gewissen Grad von dieser Publikation untermauert werden. Freut sich ein kleiner Bub über ein simpel vor und zurück zu schiebendes stilisiertes Holzauto, einen Tretroller, ein Matchboxauto, ein maßstabsgetreues Modell, so kann sich das Verlangen offenbar zu außergewöhnlichen Sammlerstücken steigern. Von der deutschen Hildebrand & Wolfmüller aus dem Jahr 1894 bis zur britischen Aston Martin AMB 001 von 2020 würdigen Charlotte und Peter Fiell 100 der aufsehenerregendsten Motorräder, die je eine Rennstrecke umrundet oder Landstraße erobert haben.

Viele der präsentierten Exemplare stammen aus exklusiven Privatsammlungen und sind für Normalsterbliche selten bis gar nicht zu sehen. Andere stehen in renommierten Motorradmuseen – als unbestrittene Stars – wie die 1938er Brough Superior "Golden Dream" oder die MV Agusta 500 4C von 1957, die Weltmeister John Surtees steuerte.

Man kann ein Opus wie dieses durchaus mit Glacéhandschuhen anfassen. Ohne ist aber auch erlaubt. Foto: Taschen-Verlag

Neben Exponaten aus der Frühzeit der Geschichte der Motorisierung, die in einem erstaunlich originalen Zustand überlebten, findet sich hier ein ganzer Stall spektakulärer Rennmaschinen, mit denen Piloten wie Ernst Henne, Tarquinio Provini, Mike Hailwood, Giacomo Agostini, Barry Sheene oder Kenny Roberts antraten. Dazu kommen noch außergewöhnliche Exponate der Obsession, die Enthusiasten wie Jay Leno ihr Eigen nennen durften.

Motorrädern haftet seit jeher noch mehr als Sportwägen der Nimbus der großen Freiheit an. Egal ob man mit dem Bike, born to be wild, à la Peter Fonda in Easy Rider, oder erotisch verzaubert nach Zabriskie Point, auf den Spuren Jack Kerouacs on the Road oder wie Charles Bukowski auf dem Stahlroß ins Nirvana brettert, der Traum fährt immer mit.

Die Unikate, die in der sorgsam edierten Hochglanz-Monografie opulent in Szene gesetzt sind, runden das Prinzip der Individualität naturgemäß perfekt ab. Nebst den fotografischen Inszenierungen enthält die Monografie auch allerlei Wissenswertes über Technik und Motoren, illustriert durch zeitgenössische Plakate, Skizzen, Entwürfe und detaillierte Informationen. Über 130 Jahre Motorradgeschichte passieren Revue; abseits von Diskussionen über Elektromobilität, Fahrradhighways usw.

Der Prachtband über Ultimate Collector Motorcycles ist, wie schon der verwandte Doppelband über Ultimate Collector-Cars, sowohl für Novizen als auch für alle willigen Jünger und Sammler mobiler Chromjuwelen ein nahezu unentbehrliches Nachschlage- und Referenzwerk. (Gregor Auenhammer, 17.12.2023)

Charlotte & Peter Fiell: "Ultimate Collector Motorcycles". Nummerierte limitierte Erstauflage von 9.000 Exemplaren. (Engl.). € 250,–/ 2 Bände / 940 Seiten. Taschen-Verlag, Köln / Los Angeles 2023

René Staud: „Art of Concept Cars

Das Coverbild zeigt den Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow, in Szene gesetzt von Meisterfotograf René Staud. Foto: Motorbuch Verlag

Nicht alles, was italienisch klingt, muss auch tatsächlich aus Italien kommen. "Isdera Commendatore erinnert zwar phonetisch an Bella ltalia, steht aber eher prosaisch für das Ingenieurbüro für Styling, Design und Racing, das durch Eberhard Schulz 1982 im schwäbischen Leonberg gegründet worden war", erzählt René Staud. "Der Ingenieur hatte bereits 1969 seinen ersten Sportwagen, den Erator GT, aufgebaut, mit dem er zu einem Vorstellungsgespräch zu Porsche fuhr."

Danach begann Schulz’ Erfolgsgeschichte. Jener Commendatore 112i, der 1993 auf der IAA alle anderen Ausstellungsstücke in den Schatten gestellt hatte, sollte eigentlich in einer Kleinserie hergestellt werden. An Interessenten soll es nicht gemangelt haben, aber an den finanziellen Mitteln, um den Zweisitzer in Serie produzieren zu können; so blieb der vermeintliche Imperator ein Einzelstück. Diese Story ist bezeichnend und steht stellvertretend für Prototypen, die solche blieben.

Fotograf René Staud präsentiert in seinem neuesten Buch die Art of Concept Cars. Vom Mercedes-Benz F100 über die Vision eines Mercedes-Maybach-6-Cabriolets, eine "schwarze Witwe" genannte Legende alias Opel Rekord C bis hin zu einem Bulli-Microbus mit Hippiefaktor. Ikonen der Automobilgeschichte, ikonografisch abgebildet. (Gregor Auenhammer, 17.12.2023)

René Staud, "Art of Concept Cars by René Staud". € 71,– / 208 Seiten. Motorbuch-Verlag, Stuttgart 2023

David Staretz: "Auto ergo sum"

Schlicht gestalteter Lesegenuss. Foto: Bahoe Books

David Staretz ist ein Autor aus Herbert Völkers einstiger Talentschmiede, der mit dazu beitrug, das Thema Auto und Mobilität auf literarisches Niveau zu heben (dass er auch selbst künstlerisch tätig ist, sei nur nebenher erwähnt).

Wer ihn kennt, weiß darum, wer nicht, dem diene es als Hinweis auf das zu Erwartende: Er hat mit Auto ergo sum ein ebenso schmales wie gehaltvolles Bändchen vorgelegt, in dem in oft aphoristischer Form das Leben auf vier Rädern, so der Untertitel, wunderbar leichtfüßig und humoresk ausgebreitet wird, bis zum finalen Roadmovie, unaufdringlich autobiografisch untermalt.

Beispiel: "Ich habe das Auto noch als Ort weitgehender Unabhängigkeit kennengelernt; das Wort Freiheit fiel. Heute muss man erst einige Knöpfe drücken, damit sich die Regelelektroniken nicht des elektromotorisch gesteuerten Lenkrades bemächtigen, um eine methodische Linie zu verfolgen, immer in der Mitte der Fahrspur." Lieblingsbegriffe wie "dröge" fallen gern und häufig, es darf auch hierzu geschmunzelt werden.

Weniger verdienstvoll: Es sind dann leider einige Komma- und Satzumstellungsreliktfehler stehen geblieben. Der Wiener Verlag hätte vielleicht doch noch einen Lektor intensiver gegenlesen lassen sollen oder eine fähige Korrektur-KI. (Andreas Stockinger, 17.12.2023)