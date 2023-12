Lisa Hirner darf bei der Zieleinfahrt jubeln. AP/Matthias Schrader

Ramsau am Dachstein - Die Steirerin Lisa Hirner hat am Samstag beim Weltcup der Nordischen Kombination in Ramsau/Dachstein mit Rang drei überrascht. Zwar hatte die 20-Jährige in der vergangenen Saison drei Podestplätze zu verzeichnen, ihr nunmehriger Satz von Sprungrang zwölf auf das Stockerl ist aber beachtlich. Schon am Vortag war sie von Position elf auf fünf gelaufen. Im ersten Kompakt-Bewerb der Frauen feierte die Norwegerin Ida Marie Hagen ihren Premierensieg im Weltcup.

Die 23-Jährige kam erstmals an ihrer um zwei Jahre jüngeren Landsfrau Gyda Westvold Hansen vorbei, deren Serie von 14 Weltcup-Erfolgen en suite sie beendete. Hagen selbst war bis Samstag jene Athletin mit den meisten Podestplätzen - nämlich neun - ohne Sieg gewesen, fünf zweite Ränge in Serie hatte auch bei den Männern noch niemand gehabt. Nach Sprung-Rang drei fehlten Hagen aber diesmal vor dem 5-km-Langlauf nur zwölf Sekunden auf Westvold Hansen. Das Überholmanöver gab es noch in der ersten zweier Runden, am Ende war der Vorsprung 3,4 Sek.

Hirner lief 49,0 Sek. zurück solo ins Ziel. Die Lokalmatadorin hatte ihre Mitstreiterinnen auf der zweiten Runde hinter sich gelassen. "Ich habe den Anschluss gefunden und gedacht, ich probiere es einfach einmal. Nach meinem Sprung war auch ein bisschen Wut dabei, vielleicht hilft mir das beim Laufen", sagte die 20-Jährige, im Vorjahr in Ramsau auch einmal Zweite. In nun sechs Weltcup-Rennen im nordischen Traditionsort ist sie stets in die Top sechs gekommen. Coach Wilhelm Denifl war voll des Lobes: "Taktisch wie ausgemacht und am Schluss noch richtig angegriffen."

Für den 7,5-km-Langlauf der Männer (15.30 Uhr, live ORF 1) hatten sich am Vormittag im Springen Thomas Rettenegger, sein Bruder Stefan, Johannes Lamparter und Franz-Josef Rehrl mit den Rängen eins, drei, vier und fünf eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen. Zweiter war der Norweger Jarl Magnus Riiber. Den Leader und Lamparter trennen nur 17 Sekunden. "Wir werden schauen, dass wir da vorne einen Zug draufbekommen", sprach Stefan Rettenegger ein vermutetes Top-Quartett von sich, Lamparter, seinem Bruder und Riiber an.

Thomas Rettenegger, hinter seinem Bruder am Vortag im Massenstart-Bewerb Fünfter, will als etwas schwächerer Läufer die sich ihm bietende Chance nutzen. "Das Ziel ist, solange wie möglich mitzukommen, dann schaut sicher ein geiles Ergebnis heraus. Man muss mit, alles andere ist keine Option. Kopf rein und dranbleiben." (APA, red, 16.12.2023)