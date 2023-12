Stefan Kraft demonstriert einmal mehr seine Topform. EPA/PHILIPP SCHMIDLI

Engelberg - Ex-Weltmeister Stefan Kraft hat im siebenten Saisonbewerb seinen sechsten Podestplatz geschafft. Der Sieger der ersten vier Weltcup-Springen des Winters landete am Samstag in Engelberg auf Platz drei. Michael Hayböck fiel im zweiten Durchgang bei wechselhaften Bedingungen vom zweiten noch auf den zehnten Rang zurück. Während der Halbzeitführende Andreas Wellinger sogar an die zwölfte Stelle abrutschte, feierte dessen deutscher Landsmann Pius Paschke seinen ersten Sieg.

1,8 Punkte vor Kraft lag auch noch der Norweger Marius Lindvik, der wiederum 1,7 Zähler Rückstand auf den 33-jährigen Paschke hatte. "Es war eine zähe Partie, ganz glücklich bin ich nicht mit meinem letzten Sprung, aber es war schon sehr schwierig", meinte der als Vierter mit fast fünf Zählern Rückstand ins Finale gegangene Kraft und verwies auf die minütlich wechselnden Windverhältnisse. "Man hat schon das Quäntchen Glück gebraucht. Aber ich bin froh, dass es fürs Podium gereicht hat. Die Sprünge passen", sagte der im Gesamtweltcup vor dem Sonntag-Wettkampf weiterhin klar führende Salzburger im ORF.

Hayböck bilanzierte mit "gemischten Gefühlen", da er im zweiten Durchgang arg gebeutelt wurde. "Aber ich kann mir gar nicht so viel vorwerfen. Ob es ich oder die äußeren Umstände waren, muss ich mir erst anschauen. Nichtsdestotrotz war es ein guter Wettkampf", erklärte der Oberösterreicher.

Unmittelbar hinter Hayböck kam Manuel Fettner auf Rang elf, Jan Hörl wurde 14. Der deutsche Klingenthal-Doppelsieger Karl Geiger kam nicht über Platz 20 hinaus. Daniel Tschofenig durfte wegen eines regelwidrigen Anzugs nicht antreten. Der Kärntner war einer von mehreren Springern, die nicht durch die vor der Tournee üblicherweise besonders strenge Materialkontrolle kamen.

Seifriedsberger vor Kramer Neunte

Die weiterhin ohne die angeschlagene Weltcup-Titelverteidigerin Eva Pinkelnig angetretenen Österreicherinnen warten auch nach dem vierten Bewerb noch auf einen Podestplatz. In Engelberg landeten am Samstag Jacqueline Seifriedsberger an neunter Stelle und unmittelbar dahinter Sara Marita Kramer knapp in den Top Ten. Die Slowenin Nika Prevc feierte bei kniffligen Windbedingungen ihren ersten Sieg. Weiter geht es nach Weihnachten in Garmisch.

Prevc gewann vor ihrer Landfrau Ema Klinec. Dritte wurde die Norwegerin Eirin Maria Kvandal. Die am Freitag vor Kramer viertplatzierte Seifriedsberger war diesmal deutlich weiter vom Podium entfernt. "Es war trotzdem ein cooles Wochenende von mir, das nehme ich mit", sagte Seifriedsberger nach der Premiere der Frauen auf der Schweizer Großschanze. Julia Mühlbacher (18.) und Chiara Kreuzer (19.) kamen gerade noch unter die besten 20. (APA, 16.12.2023)

Skisprung-Weltcup in Engelberg vom Samstag:

Männer, Großschanze: 1. Pius Paschke (GER) 316,8 Punkte (135 m/135 m) - 2. Markus Lindvik (NOR) 315,1 (138/135,5) - 3. Stefan Kraft (AUT) 313,3 (131/132,5) - 4. Halvor Egner Granerud (NOR) 307,3 (135/132) - 5. Anze Lanisek (SLO) 306,8 (131,5/131,5) - 6. Johann Andre Forfang (NOR) 305 (138/143,5). Weiter: 10. Michael Hayböck 300,6 (134,5/128) - 11. Manuel Fettner 298,1 (130,5/138) - 14. Jan Hörl 291,8 (128/130,5) - 28. Daniel Huber (alle AUT) 263 (133/121,5). Vor dem 1. DG disqualifiziert: Daniel Tschofenig (AUT)

Gesamt-Weltcup (7 von 32): 1. Kraft 569 Punkte - 2. Wellinger 402 - 3. Paschke 383. Weiter: 5. Hörl 254 - 10. Tschofenig 188 - 12. Hayböck 172 - 14. Fettner 158

Frauen, Großschanze: 1. Nika Prevc (SLO) 305,3 Punkte (136,5 m/129,5 m) - 2. Ema Klinec (SLO) 302,7 (126/134) - 3. Eirin Maria Kvandal (NOR) 297 (125/136). Weiter: 9. Jacqueline Seifriedsberger 262,2 (120/130,5) - 10. Sara Marita Kramer 261,9 (120,5/131) - 18. Julia Mühlbacher 245,3 (121/123) - 19. Chiara Kreuzer 242,3 (122,5/115,5) - 23. Lisa Eder (alle AUT) 225,2 (116,5/113)

Gesamt-Weltcup (4 von 27): 1. Josephine Pagnier (FRA) 330 - 2. Alexandria Loutitt (CAN) 252 - 3. Yuki Ito (JPN) 212. Weiter: 7. Kramer 140 - 10. Seifreidsberger 107 - 14. Mühlbacher 63 - 18. Eder 56

Nationencup: 1. Deutschland 1.495 - 2. Österreich 1.381 - 3. Slowenien 670