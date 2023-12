Platz drei und eins für Benjamin Karl in Cortina. EPA/GIAN EHRENZELLER

Cortina d'Ampezzo/Cervinia - Österreichs Alpin-Snowboarder haben dem Parallel-Riesentorlauf von Cortina D'Ampezzo am Samstag ihren Stempel aufgedrückt. Im Männer-Finale behielt Benjamin Karl die Oberhand vor Andreas Promegger, bei den Frauen sicherte sich Sabine Schöffmann auf der zweiten Weltcup-Saisonstation Platz drei hinter Ramona Hofmeister (GER) und Lucia Dalmasso (ITA).

Für Olympiasieger Karl war es nach Rang drei am Donnerstag in Carezza ebenfalls im Parallelrennen der Abschluss einer recht gelungenen Woche. Der 38-jährige setzte sich als jüngster Teilnehmer des Halbfinales erst gegen den Südtiroler Roland Fischnaller durch, ehe er seinen 43-jährigen Teamkollegen Prommegger im Finale in Schach hielt. Bereits zuvor waren im Achtelfinale Fabian Obmann, Matthäus Pink und Alexander Payer auf der Strecke geblieben.

Schöffmann verpasste den Endlauf gegen Dalmasso denkbar knapp um eine Hundertstelsekunde, im kleinen Finale setzte sich die WM-Bronze-Gewinnerin 2023 souverän gegen die Tschechin Zuzana Maderova durch.

Fotofinish zugunsten Hämmerles

Olympiasieger Alessandro Hämmerle hat indes seinen 16. Sieg im Snowboard-Cross-Weltcup eingefahren. Der Vorarlberger setzte sich im Finale in Cervinia nach Fotofinish-Entscheidung gegen den Australier Adam Lambert durch. In dem italienischen Ort hatte der 30-Jährige vor genau einem Jahr auch seinen bisher letzten Weltcup-Triumph geholt, danach folgte eine schwierige Zeit mit einigen Verletzungen.

Nun ist Hämmerle aber zurück an der Spitze. "Es war extrem eng, ich habe noch nie so ein knappes Fotofinish gesehen. Zum Glück bin ich ohne Sturz runtergekommen", meinte der Vizeweltmeister von 2021 in einer ersten Reaktion. "Wieder oben zu stehen, ist wunderschön." Als Weltcup-Gesamtführender in die Weihnachtspause zu gehen, sei "ein Traum" und "eine schöne Momentaufnahme. Aber um den Gesamtweltcup geht es erst am Schluss der Saison."

Hämmerles Landsleute Andreas Kroh, David Pickl, Jakob Dusek und Julian Lüftner scheiterten bereits im Viertelfinale. Bei den Frauen wurde Pia Zerkhold im kleinen Finale Dritte und damit Gesamt-Neunte, die Schweizerin Sina Siegenthaler feierte ihren Premierensieg im Weltcup. (APA, 16.12.2023)