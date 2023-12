Katalanen müssen sich in Valencia mit einem Remis begnügen

Lewandowski (re) ging am Samstag leer aus. AFP/JOSE JORDAN

Der FC Barcelona droht in der spanischen Meisterschaft das Ziel erfolgreiche Titelverteidigung immer mehr aus den Augen zu verlieren. Die Mannschaft von Trainer Xavi musste sich am 17. Spieltag beim FC Valencia mit einem 1:1 (0:0) begnügen und büßte damit zwei weitere Zähler ein. Am Spieltag davor hatte Barcelona daheim gegen Spitzenreiter FC Girona eine 2:4-Niederlage einstecken müssen.

Die Führung des Meisters durch den Portugiesen Joao Felix (55.) glich Hugo Guillamon (70.) aus. Barcas polnischer Goalgetter, Robert Lewandowski, vermochte sich nicht entscheidend in Szene zu setzen.

Barcelonas Rivalen können damit am Sonntag bzw. Montag ihren Vorsprung ausbauen. Sollte Real Madrid sein Heimspiel gegen den FC Villarreal ebenso gewinnen wie das Überraschungsteam FC Girona gegen Deportivo Alaves, lägen die beiden Klubs schon sieben und neun Punkte vor den Katalanen, die zumindest in der Champions League unter der Woche als Gruppensieger in die K.o.-Runde eingezogen waren. (sid, 16.12.2023)