Boot mit Migranten im Mittelmeer (Symbolbild). AP/Joan Mateu Parra

Tripolis – Bei einem Schiffsunglück vor der Küste Libyens sind am Samstag Dutzende Migranten ertrunken. Wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) auf der Plattform X mitteilte, kamen bei dem Unglück 61 Menschen ums Leben, darunter auch Frauen und Kinder.

Unter Berufung auf Überlebende hieß es, dass sich insgesamt 86 Menschen auf dem Boot befunden hatten. Es war in der Stadt Zwara in See gestochen. (APA, 17.12.2023)