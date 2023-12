Marco Odermatt geht als Erster und damit als Letzter in den zweiten Lauf. AP/Gabriele Facciotti

Alta Badia – Marco Schwarz mischt auch beim ersten von zwei Riesentorläufen in Alta Badia um die Stockerlplätze mit. Der Kärntner lag zur Halbzeit am Sonntag 0,36 Sekungen hinter dem Topfavoriten Marco Odermatt aus der Schweiz. Dazwischen platzierte sich der Kroate Filip Zubcic (+0,31). Schwarz' Vorsprung auf den viertplatzierten Zan Kranjec beträgt eine halbe Sekunde.

Stefan Brennsteiner war nach 30 Läufern als Siebenter (+1,78) zweitbester Österreicher. Der Angriff des Manuel Feller auf einer glatten Gran Risa war mit zu vielen Rutschphasen verbunden (12./+2,19). Raphael Haaser hatte nach Abstimmungsproblemen keine Chance (+5,84) und verpasst den zweiten Durchgang.

Odermatt gewann saisonübergreifend die letzten vier Rennen in dieser Disziplin, stand 20 Mal in Serie auf dem Stockerl und war auch zuletzt in Val d'Isère eine Klasse für sich. (APA, red, 17.12.2023)