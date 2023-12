Sturla Holm Lägreid beim Zieleinlauf der Verfolgung am Samstag. Am Sonntag darf er nicht starten. AFP/FABRICE COFFRINI

Der fünfmalige Biathlon-Weltmeister Sturla Holm Lägreid ist beim Weltcup in Lenzerheide vom Massenstart ausgeschlossen worden. Wie der Weltverband IBU mitteilte, habe der 26-Jährige gegen die Sicherheitsvorschriften verstoßen. Demnach habe sich während des Trockentrainings im Teamhotel der Norweger ein Schuss gelöst. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Dennoch leitete die Biathlon Integrity Unit gemeinsam mit den Schweizer Behörden eine Untersuchung ein, weitere Maßnahmen könnten folgen.

"Ich bedauere diesen Vorfall zutiefst und entschuldige mich bei der gesamten Biathlon-Familie, meinen Teamkollegen und dem Hotelbesitzer für das, was passiert ist. Dies ist eine brutale Erinnerung für mich und für alle Biathlon-Athleten, wie wichtig Sicherheitsroutinen wirklich sind", sagte Lägreid. Statt wie üblich ein leeres Magazin habe er versehentlich ein volles verwendet und habe damit ein Einschussloch in der Wand hinterlassen.

Lägreid beschreibt Vorfall

Bei einem Story-Posting auf Instagram gab Lägreid den Vorfall zu und schrieb, dass er sich bereits am Freitag, noch vor dem Sprintrennen ereignet hatte. Unüblicherweise wurde die Munition am Freitag ins Teamhotel gebracht, anstatt in einen Materialcontainer, schrieb Lägreid: "Dankenswerterweise haben wir Sicherheitsvorkehrungen beim Trockentraining und gehen mit der Waffe immer so um, als ob sie geladen wäre." Demnach landete das Projektil in einer Sitzgelegenheit im Hotel, laut Lägreid befand sich niemand in Gefahr.

Das norwegische Team habe den Vorfall selbst beim Weltverband gemeldet, teilte die IBU mit. Das sei "die Art von Dingen, die wir befürchten, und zum Glück passiert das sehr selten. Es kann schwerwiegende Folgen haben, und einmal ist einer zu viel. Wir werden unsere Routinen überprüfen", sagte der norwegische Sportchef Per Arne Botnan der heimischen Zeitung VG.

Der Staffelolympiasieger hatte am Samstag in der Lenzerheide-Verfolgung als Dritter und in der Vorwoche in Hochfilzen als Zweiter seine ersten Podestplätze der Saison geholt. (sid, red, 17.12.2023)