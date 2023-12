Solarkraftwerk in Abu Dhabi: Die Voraussetzungen für großflächige Nutzung von Sonnenenergie sind günstig. Die Frage ist aber, ob Wasserstoff hier nicht viel günstiger aus Erdgas gewonnen werden wird. Foto: AFP / Karim Sahib

Dubai als Austragungsort der Weltklimakonferenz war ja im Prinzip keine schlechte Idee. Schließlich sind die mächtigen Herren über Öl und Gas aus dieser Region Hauptdarsteller, wenn es um die Bremsung des Klimawandels geht. Und sie könnten auch in einer Welt ohne Erdgas und Öl eine wichtige Rolle spielen und so weiterhin gute Geschäfte machen. Auch wenn der derzeitige Umgang mit Ressourcen in den wohlhabenden Oasen des totalitären Turbokapitalismus alles andere als vorbildhaft ist.

Die Nahostregion ist auch mit alternativen Ressourcen gesegnet, allen voran mit Sonnenenergie. Grundsätzlich eignet sich die Gegend auch hervorragend zur grünen Wasserstoffproduktion. Die Ausbeute an Sonnenergie beträgt ein Vielfaches gegenüber unseren Breiten. Da ist die aufwendige Entsalzung des Meerwassers auch nicht wirklich ein Hindernis.

CO 2 zurück in die Erdgaslager

Der einfachere Weg für die Wüstensöhne wäre aber, den Wasserstoff wie bisher üblich aus Erdgas herzustellen. In altbekannter Manier in bewährten Anlagen. Das CO₂ müsste dabei abgeschieden und in die alten Erdgaslager zurückgepumpt werden. Und schon könnte man auch diesen Wasserstoff wie die Atomkraft als CO₂-frei erklären.

Dieses sogenannte "Carbon Capture and Storage" ist eine äußerst umstrittene Methode zur Klimarettung. Sollte eigentlich nur angewendet werden, wo eine andere Methode zur CO₂-Verhinderung kurzfristig nicht anwendbar ist. Der heikle Punkt dabei ist der Preis. Wasserstoff aus Erdgas ist viel billiger als jener aus Elektrolyse. Dann tickt die CO₂-Bombe aber unter der Erde weiter. (Rudolf Skarics, 18.12.2023)