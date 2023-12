Felix Neutatz, Direktor des Hotels am Stephansplatz und des Hotels Kaiserin Elisabeth, Wien. Hotel am Stephansplatz / Gigov

Die Stadthotellerie hat so stark wie kein anderer Tourismuszweig unter Corona und dem Fernbleiben internationaler Gäste gelitten. Zumindest dieses Kapitel scheint abgehakt. "Wir sind bei den Buchungen wieder auf Vorkrisenniveau", freut sich Felix Neutatz, der das Hotel am Stephansplatz (54 Zimmer) und Kaiserin Elisabeth (63 Zimmer), beide im Zentrum Wiens gelegen, managt. Die Märkte hätten sich verschoben, einige seien ganz weggebrochen. Dazu gehörten neben Russland auch Israel, das zuletzt durch fulminante Wachstumsraten bei Ankünften und Nächtigungen in Wien hervorgestochen sei. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober sei das vorbei. Auch der asiatische Markt sei weiterhin schwach. Viel Zuspruch gebe es hingegen von Gästen aus Deutschland, Österreich und den USA. Auch die Preisdurchsetzung sei sehr gut, sagt Neutatz. Wermutstropfen: So viel könne man die Preise auch nicht anheben, als dass die dramatisch gestiegenen Kosten auch nur annähernd abgefangen werden könnten.

Barbara Winkler, Hotel Kaiser in Tirol, Scheffau: "Buchungslage sehr erfreulich"

Barbara Winkler, Direktorin vom Hotel Kaiser in Tirol, Scheffau. Copyright: Jenny Haimerl für Hotel Kaiser GmbH und Co. KG Hotel Kaiser / Jenny Haimerl

Die Buchungslage eine Woche vor Weihnachten sei "sehr erfreulich", sagt Barbara Winkler. Sie führt in Scheffau das Hotel Kaiser in Tirol sowie die dazugehörige Kaiserlodge, 120 Zimmer sind es insgesamt. Die Buchungen seien um einiges später eingetrudelt als in früheren Jahren. Mit dem ersten Schnee habe es dann "einen Schub" gegeben, die Buchungen gingen bis in den Jänner hinein. Die Kurzfristigkeit sei man vom Sommer gewohnt, nicht vom Winter. "Das hat uns heuer doch überrascht", sagt Winkler. Positiv überrascht sei man, dass es in puncto Aufenthaltsdauer keine Abstriche gebe, zumindest bisher nicht. Aufgrund der gestiegenen Preise habe man im Vorfeld befürchtet, dass Gäste kürzer auf Urlaub fahren. Stark vertreten seien Gäste aus Deutschland und den Niederlanden, in den Ferienzeiten auch Briten. Zwar sei die Woche nach Dreikönig traditionell schwächer gebucht; von einem Jännerloch könne man aber nicht sprechen, zumal man nie in großem Umfang russische Gäste gehabt habe, deren Fehlen nun ins Gewicht falle.

Gernot Deutsch, Quellenhotel und Heiltherme Bad Waltersdorf, Steiermark: "Die Butter auf dem Brot wird dünner"

Gernot Deutsch, Geschäftsführer des Quellenhotel und der Heiltherme Bad Waltersdorf. Quellenhotel/Eisenberger

Zwischen 22. Dezember und 3. Jänner sei man fast komplett ausgebucht, anschließend gebe es noch Luft nach oben. Gernot Deutsch, Geschäftsführer des Quellenhotels und der Heiltherme Bad Waltersdorf in der Steiermark, hat vor allem österreichische Gäste im Haus. 300 Zimmer hat das Hotel, es verfügt über eine eigene Einrichtung für Massagen und Kosmetik, bietet Zugang zur öffentlichen Therme, hat aber auch eine eigene, nur den Hotelgästen zugängliche Warmwasserlandschaft. Die Aufenthaltsdauer sei gesunken, von zuletzt 2,9 auf nunmehr 2,7 Tage, sagt Deutsch. Die Gäste seien sparsamer. Das Grundarrangement mit zumindest Halbpension sei ihnen wichtig, man merke aber ein zögerliches Ausgabeverhalten bei Zusatzleistungen wie teureren Behandlungen im Massage- und Kosmetikbereich. Zurückhaltend seien viele Gäste auch bei Weinbestellungen oder Einkäufen im Shop. Die hohen Fixkosten insbesondere bei Personal und Energie könnten nicht voll weitergegeben werden. "Die Butter auf dem Brot wird dünner", sagt Deutsch.