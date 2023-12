Liebe Leserin, lieber Leser,

ein "Multitool für Geeks": So bezeichnet der Hersteller selbst den Flipper Zero. Jenes Gerät, mit dem iPhones in der Umgebung zum Absturz und Neustart gebracht werden können. Das ist angesichts der Schlagzeilen der vergangenen Monate die gängige öffentliche Wahrnehmung des Geräts. Eine öffentliche Wahrnehmung, die gleich in mehrerlei Hinsicht ungerecht ist. Einerseits lässt sich der erwähnte Apple-Bug auch über andere Devices als den Flipper Zero triggern. Vor allem aber kann das Gerät noch viel mehr.

Außerdem: Im Jahr 2024 stehen in Österreich, Europa und den USA wichtige Wahlen an. Alles deutet darauf hin, dass die Wahlauseinandersetzungen von Falschmeldungen, Desinformationskampagnen und KI-generierten Deepfakes dominiert werden. DER STANDARD sprach mit der Technologierechtsexpertin Miriam Buiten darüber, wie wir uns gegen die tägliche Dosis Fake-News-Wahnsinn auf Social Media schützen können, ob mit täuschend echten KI-Videos das Tor zur Desinformations-Hölle aufgestoßen wurde und was Elon Musk damit zu tun hat.

Das und viel mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen spannende Lektüre!

Flipper Zero: Dieses Hacking-Tool kann viel mehr als iPhone-User ärgern

Unser Verstand ist die beste Waffe gegen Fake News auf Social Media

"Active Listening" schürt Gerüchte, dass Smartphones für Werbezwecke belauschen

Warum Tiktok den Nahost-Krieg so einseitig darstellt

Slowenische Firma errichtet Tesla-Batteriespeicher in Kärnten

SpaceX beginnt mit Tests zu Starlink für Smartphones

Easythreed K7 im Test: Was kann ein 3D-Drucker um 80 Euro?

"Blue Screen of Death": Künftig kann Linux auch so schön wie Windows abstürzen

Hochwertige Kopfhörer M50xBT2 von Audio Technica zu gewinnen