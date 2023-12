Drei Jahre nach Amtsantritt starb am Samstag in Kuwait Emir Nawaf al-Sabah (86), ihm folgt der 83-jährige Mishal. Die letzten vier Herrscher des reichen Ölstaats seit 1977 waren Halbbrüder. Aber wer wird der neue Kronprinz?

Was daran so bemerkenswert sein sollte, dass in Kuwait ein 83-jähriger Emir einem 86-Jährigen nachfolgt? Nawaf bin Ahmed bin Jaber al-Sabah, der erst vor gut drei Jahren seinen Halbbruder Sabah beerbte, starb am Samstag, noch am selben Tag wurde Kronprinz Mishal, ebenfalls ein Halbbruder (also ein "Bin Ahmad bin Jaber" – Sohn des Ahmed, Enkel des Jaber), zum Herrscher ausgerufen. Aber jetzt wird es spannend: Kuwait ist der letzte der sechs Staaten des arabischen Golfkooperationsrats, in dem der Sprung in die nächste Generation in den Herrscherhäusern bevorsteht.

Die Weichen für die Zukunft werden also nicht so sehr mit der jetzigen Thronübergabe gestellt – zumal Mishal vor zwei Jahren die Amtsgeschäfte für seinen hinfälligen Bruder übernommen hatte –, sondern mit der bevorstehenden Ernennung eines neuen Kronprinzen.

Der neue Emir Mishal bin Ahmed bin Jaber al-Sabah, das Bild stammt von seinem Besuch Ende August in Großbritannien. Er hatte bereits 2021 die meisten Aufgaben seines hinfälligen Halbbruders übernommen. IMAGO/Justin Ng / Avalon

Die Golfmonarchien sind heute das politische und wirtschaftliche Zentrum der arabischen Welt, sie haben in dieser Beziehung längst die früheren starken – und jetzt weitgehend kaputten – Republiken weiter westlich, vom Irak über Syrien bis nach Ägypten, abgelöst. Das gilt umso mehr in der Gaza-Krise und für die Zeit danach. Wo das Geld ist, ist auch die Macht – dazu kommt in den letzten Jahren ein starker politischer Gestaltungswille. Man begnügt sich nicht mehr einfach nur mit dem Status als Partner der USA, sondern schaut auch nach Russland und nach China.

In Saudi-Arabien lebt zwar noch der greise König Salman, das Heft hat aber längst sein Sohn und Kronprinz, Mohammed bin Salman (38), in der Hand. In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist seit 2022 Mohammed bin Zayed auch nominell Herrscher. Er ist zwar mit 62 nicht so jung, aber er hat den Golfautokratentyp der neuen Generation quasi erfunden. In Bahrain, das wie die VAE 2020 die Beziehungen zu Israel normalisierte, hat Kronprinz Salman bin Hamad das Amt des Premiers übernommen, das zuvor 50 Jahre lang vom Hardlinerprinzen Khalifa gehalten wurde.

Eine neue Generation

Im Oman ist 2020 der neue Sultan Tariq dem 50 Jahre lang regierenden übermächtigen Qabus nachgefolgt. Avantgarde bei der Verjüngung war jedoch Katar, wo – seltener Fall – 2013 Emir Hamad zugunsten seines Sohns Tamim zurückgetreten war. Fehlt also nur Kuwait, wo nach dem Tod von Emir Sabah 2020 noch auf Kontinuität gesetzt wurde. Und auf Konsolidierung des Jaber-Zweigs der Familie.

Eigentlich sollten der Jaber- und der Salim-Zweig alternierend den Emir stellen. Aber die Bin-Jabers besetzen seit 1977 das Amt, unterbrochen von einer kurzen Episode 2006, als ein al-Salim nominell übernahm, aber wegen Demenz nach nur neun Tagen verzichten musste. Laut Verfassung muss der "geeignetste" Nachkomme des Staatsgründers Mubarak al-Sabah Emir werden.

Emir Sabah al-Sabah (2006–2020) hatte sich in seinen letzten Jahren als Vermittlerfigur etabliert, der seine neutrale Haltung – was am Golf immer auch Widerstand gegen die saudische Hegemonie bedeutet – hochhielt. Sein Nachfolger Nawaf, der als bescheiden und milde galt, widmete sich eher der Rolle als interner Konfliktlöser. Kurz bevor Mishal 2021 die Geschäfte übernahm, begnadigte Nawaf exilierte Oppositionelle, die sich im Arabischen Frühling 2011 an einem Sturm aufs Parlament beteiligt hatten. Es war um Korruptionsvorwürfe gegen den Premier gegangen, den immer die Sabah-Familie stellt.

Oft fliegen die Fetzen

Das kuwaitische Parlament ist ein Erbe des Golfkriegs von 1991 zur Befreiung von Kuwait, das der irakische Machthaber Saddam Hussein im August 1990 überfallen hatte. Die USA verlangten für die von ihnen geführte militärische Intervention am Golf demokratische Reformen. Herausgekommen ist ein gewähltes, aktives und aus Sicht der Regierung sehr konfliktfreudiges kleines Abgeordnetenhaus (50 Sitze plus die vom Emir im Alleingang ernannten Regierungsmitglieder). Der Emir hat aber das Recht, es nach Belieben aufzulösen, was alle gerne ausüben.

Zwischen Regierung und Opposition fliegen oft buchstäblich die Fetzen – aber Nawaf wird als innenpolitischer Versöhner in die Geschichte eingehen. Das war auch angesichts des damals niedrigen Ölpreises und der Corona-Krise wirtschaftlich nötig. Kuwait war inmitten der internen Turbulenzen sogar von Moody’s zurückgestuft worden.

Der neue Emir, Mishal, gilt eher als Mr. Security, als resolut und bestimmt. Was Israel betrifft, ist Kuwait traditionell auf der harten Seite, auch wenn der damalige US-Präsident Donald Trump nach Sabahs Tod 2020 eine Veränderung erhoffte. Ein Gesetz verbietet die Normalisierung mit Israel, wofür jedoch, wenn es politischer Wille wäre, mit Sicherheit Lösungen gefunden würden. Angesichts des Kriegs ist das wohl in weite Ferne gerückt. (Gudrun Harrer, 17.12.2023)