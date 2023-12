Keine Mod für "ein so mittelmäßiges Spiel": Kooperatives Mehrspieler-Erlebnis "Starfield Together" bleibt vorerst gecancelt

Immer wieder Probleme: Die stark gehypte Space Opera "Starfield" von Entwickler Bethesda tut sich schwer, so richtig abzuheben. Bethesda

Für Videospiele kann das Verhältnis zwischen Entwicklern, der spielenden Community und den Moddern unter ihnen eine entscheidende Rolle spielen, wenn es um die Lebensdauer und den Erfolg eines Titels geht. So wie es aussieht, scheint das nicht ganz unumstrittene Action-Rollenspiel "Starfield" auch unter diesem Aspekt auf Widerstände zu stoßen. Ein vielversprechender Mod, der in ähnlicher Form für "Skyrim" sehr beliebt war, wurde nun mit einem ziemlich klaren Statement des Modders eingestellt: "Dieses Spiel ist Müll".

"Skyrim Together" ist eine sehr bekannte Modifikation für Bethesdas Rollenspiel-Klassiker "Skyrim": Sie führte ein kooperatives Mehrspieler-Erlebnis für bis zu acht Spieler ein und wurde deshalb mehr als eine Million Mal heruntergeladen. Aufgrund dieses Erfolgs erwarteten die Fans eine ähnliche Mod für "Starfield", die anfangs auch tatsächlich in Entwicklung war.

Der Schlüsselentwickler der "Skyrim Together"-Mod, Robbe Bryssinck, auch bekannt unter dem Namen Cosideci, hat nun aber die Reißleine gezogen, wie vor einigen Tagen via Discord bekannt gegeben hat. Cosideci drückte darin seine Haltung klar aus und schrieb: "Als das Spiel veröffentlicht wurde, war ich gehyped, wie viele andere auch, aber wahrscheinlich aus anderen Gründen." Seine anfängliche Begeisterung trug auch dazu bei, dass rund 70 Prozent der "Skyrim Together"-Mod erfolgreich an "Starfield" angepasst sei. Letztendlich gibt Cosideci aber unmissverständlich zu verstehen: "Es gab nur ein Problem: dieses Spiel ist Müll“.

Die starke Kritik würde vor allem daran liegen, dass Entwickler Bethesda im Vergleich zu "Skyrim" starke Änderungen an der Erkundungsmechanik von "Starfield" vorgenommen habe. Im Gegensatz zur detaillierten und sorgfältig gestalteten Welt von "Skyrim" bietet "Starfield" zwar mehr als tausend prozedural generierte Planeten - die meisten von ihnen seien aber öd und würden nur wenig ansprechende Inhalte bieten.

Wenig Hoffnung

Die Entscheidung von Cosideci, nicht weiter in die Entwicklung von "Starfield Together" zu investieren, lässt keine Zweifel offen: "Ich werde nicht mein Herz und meine Seele in eine Mod für ein so mittelmäßiges Spiel stecken." Er hat den Code allerdings für andere zur Verfügung gestellt, die das Projekt fortsetzen möchten - wenn auch mit der Warnung, dass es erhebliche Anstrengungen erfordert, um einen spielbaren Zustand zu erreichen.

Seit dem Start von "Starfield" fragen sich Spielergemeinschaft und Branchenbeobachter, ob das Spiel langfristig die Anziehungskraft von "Skyrim" erreichen kann. Die gemischte Resonanz auf die Erkundungsfunktionen von "Starfield" hat nicht zuletzt Fragen über Bethesdas Zukunftspläne für das Spiel aufgeworfen. Das Studio hat für 2024 etliche Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität des Spiels angekündigt. Fans, einschließlich derer, die bestimmte Aspekte des Spiels kritisieren, dürfen also weiterhin hoffen, dass Bethesda noch eine erfolgreiche Turnaround-Geschichte schreiben kann, wie es zuletzt CD Projekt Red mit "Cyberpunk 2077" und Hello Games mit "No Man's Sky" gelungen ist. (bbr, 17.12.2023)