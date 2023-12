19.40 REPORTAGE

Re: Preiskämpferinnen – Leben auf dem Polenmarkt Der Markt von Łęknica ist ein Paradies für deutsche Schnäppchenjäger. Zigaretten, Benzin, gefälschte Markenkleidung und Haarschnitte zu niedrigen Preisen. Bis 20.15, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Kracher & Lacher – Weihnachten mit Nia, Gruberin & Co Heimische Kabarettisten reflektieren über Weihnachten. Um 21.05 Uhr folgt Viktor Gernot – Streifzüge durch meine besten Jahre, um 21.50 Uhr hat dann Gery Seidl seinen Auftritt mit Aufputzt is. Bis 22.55, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

Welt. Die Geschichte von einem Weg um die Welt Im Frühjahr 2013 brechen Gwendolin und Patrick zu einer Reise um die Welt auf mit dem Vorsatz, nicht zu fliegen. Nach 100.000 km kehren sie im Sommer 2016 zurück. Erfolgreichster Dokumentarfilm des Jahres 2017. Bis 22.20, 3sat

Frank Giering, Florian Lukas und Antoine Monot jr. in Sebastian Schippers sehenswertem Regiedebüt "Absolute Giganten", 20.15 Uhr, One. Foto: NDR/Senatorfilm

20.15 BUBENGANG

Absolute Giganten (D 1999, Sebastian Schipper) Regiedebüt, das man gesehen haben muss. Drei beste Freunde (der 2010 verstorbene Frank Giering, Florian Lukas, Antoine Monot jr.) ziehen ein letztes Mal gemeinsam durch Hamburg. Bis 21.30, One

20.15 RÜHRIG

Die Brücken am Fluss (The Bridges of Madison County, USA 1995, Clint Eastwood)"Diese Gewissheit gibt es nur einmal im Leben": Ein alternder Fotograf (Clint Eastwood) und eine verheiratete Farmersfrau (Meryl Streep) verlieben sich, verbringen vier Tage miteinander, verlieren einander aus den Augen, aber nicht aus dem Sinn. Reizmaterial für Tränendrüsen. Bis 22.25, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema Familie unterm Christbaum / Die explosive Gefahr zu Silvester – ein Bölleropfer spricht / Neue Behandlungsmethoden bei Kinderkrebs. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Es wird der 250. Geburtstag des Malers Caspar David Friedrich gefeiert. Stardirigent Christian Thielemann leitet das Neujahrskonzert. Um 23.30 Uhr folgt die Doku Vertrieben 1938 – Erinnerungen an das Volksopernensemble. Bis 0.00, ORF 2