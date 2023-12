Im Konflikt um das Gedenken an die NS-Gräuel in Goldegg zeichnet sich eine Wende ab: Zum 80. Jahrestag des Überfalls der SS sollen Stolpersteine verlegt werden.

Kranzniederlegung

Gedenktafel für die Goldegger Deserteure und deren Helfer. Foto: Thomas Neuhold

Der 2. Juli 1944 hat sich tief in das kollektive Gedächtnis der kleinen Pongauer Gemeinde Goldegg eingebrannt: Eine an die eintausend SS-Männer und Gestapo-Leute zählende Todesschwadron überfiel die Pongauer Gemeinde: Ihr Ziel war die kleine Widerstandsgruppe um Karl Rupitsch. Am Ende der Aktion gegen die "Goldegger Deserteure" standen 14 Ermordete und zahlreiche Verhaftungen.

Noch Jahrzehnte später war es in Goldegg nicht möglich, den Ermordeten ein ehrendes Andenken zu bewahren. Kurz gefasst: In der offiziellen Darstellung der Dorfchronik wie auch in den halboffiziellen Erzählungen im Dorf selbst wurden die Widerständigen für die Aktion der Nazi-Schergen verantwortlich gemacht und nicht die SS-Mörder selbst.

Der Tochter von Rupitsch, Brigitte Höfert, gelang es, ihren Vater offiziell rehabilitieren zu lassen. Ihr Wunsch, im Hof von Schloss Goldegg einen Gedenkstein verlegen zu lassen, scheiterte allerdings an ÖVP und Grünen. Die Gebietskrankenkasse sprang ein, der Gedenkstein liegt jetzt auf dem Grundstück eines Reha-Zentrums der Gesundheitskasse.

Gut für den Ruf Goldeggs

80 Jahre nach dem euphemistisch als "Sturm" bezeichneten brutalen SS-Überfall dürfte nun aber eine Wende in der Goldegger Gedenkkultur eintreten. Zum 80. Jahrestag am 2. Juli 2024 werden fünf Stolpersteine in Goldegg an prominenter Stelle, am Toreingang zum Schloss Goldegg, verlegt. Sie sind fünf von den Nationalsozialisten verfolgten oder ermordeten Frauen gewidmet. In die kleinen in den Boden eingelassenen Messingsteine nach dem Konzept des Kölner Künstlers Gunter Demnig sind die Namen und die wichtigsten Daten der Menschen eingraviert. Weltweit sind inzwischen rund 100.000 solcher Stolpersteine verlegt.

Der Anstoß für die Verlegung kam von Bürgermeister Hannes Rainer (ÖVP), der Gemeinderat folgte seinem Ansinnen einstimmig. "Durch diesen neuen Weg in der Gedenkkultur hat Bürgermeister Rainer Goldegg aus den negativen Schlagzeilen geführt", sagt der Pongauer Historiker Michael Mooslechner. Er war in den 1980er-Jahren bei der Aufarbeitung der Goldegger Zeitgeschichte federführend. Die Entscheidung jetzt sei "in der Sache richtig und für den Ruf Goldeggs auch klug", sagt Mooslechner im STANDARD-Gespräch.

Orte des Gedenkens

Die Goldegger Deserteure sind auch Thema der dritten Station der Aktion "Orte des Gedenkens" des Landes Salzburg. Nach dem christlichsozialen-austrofaschistischen Konflikt mit dem Nazi-Regime im Flachgau und dem kommunistischen Widerstand im Tennengau ist 2024 der Pongau mit der Bezirkshauptstadt St. Johann an der Reihe. Die auf ein Jahr begrenzte temporäre Gedenkaktion widmet sich 2024 dem Unterstützungswiderstand. Theresia und Alois Buder aus St. Johann halfen Karl Rupitsch, dem Anführer der Goldegger Deserteurs- und Widerstandsgruppe, zu flüchten. Neben dem Ehepaar Buder unterstützten auch ihr Nachbar Kaspar Wind und dessen Mitarbeiterin Margarete Oblasser die Deserteure in Goldegg. Alois Buder und Kaspar Wind wurden am 28. Oktober 1944 in Mauthausen ermordet, Theresia Buder war im KZ Ravensbrück interniert und starb im Februar 1945.

Theresia Buder

Ein Opfer des Nazi-Terrors in Goldegg war die im KZ Ravensbrück verstorbene Theresia Buder. Foto: Privatarchiv Familie Buder

Rupitsch wurde am 28. November 1943 verhaftet und im Gefängnis St. Johann eingesperrt. Kaspar Wind und andere befreiten Rupitsch. Alois Buder beherbergte Rupitsch einige Tage in seiner Wohnung und brachte ihn dann mit einem Lkw nach Taxenbach in ein Versteck der Familie Oblasser. Rupitsch blieb untergetaucht. So begann die Geschichte jener Widerstandsgruppe, die heute als Goldegger Deserteure bekannt ist.

Die künstlerische Umsetzung des Themas obliegt der in Frankreich geborenen und in Wien lebenden Künstlerin Tatiana Lecomte. Was geht zu Hause vor nennt sie ihr Projekt. Einerseits sollen über die lokale Wochenzeitung Pongauer Nachrichten ein Jahr lang Beilagen versandt werden, die wie Rezeptkarten zum Sammeln gestaltet sind. Zudem plant Lecomte öffentliche Interventionen. So soll zum Beispiel über eine erläuternde Texttafel das weithin sichtbare Fresko an der Außenmauer einer Kapelle, Heimkehr der Soldaten, aus dem Jahr 1941 kontextualisiert werden. (Thomas Neuhold, 18.12.2024)