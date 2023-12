Johannes Lamparter liegt im Weltcup nach den Siegen in Ramsau 90 Punkte hinter dem Norweger Jarl Magnus Riiber. APA/BARBARA GINDL

Nach dem Feiern großer Erfolge kann eine Pause nicht schaden. Johannes Lamparter würde dem aktuell widersprechen. Denn die beiden Siege im Heimweltcup zu Ramsau waren für den Nordischen Kombinierer der frühe Höhepunkt einer Saison, die als Sinnbild der Krise gesehen werden kann, in der sich die Krone des nordischen Sportelns befindet. Erst Mitte Jänner 2024 geht es für kombinierende Männer und Frauen wieder um Punkte im Weltcup. In Oberstdorf beginnt dann bereits das zweite Drittel des Gesamtprogramms.

Programmauszehrung

Insgesamt nur 23 Weltcupbewerbe bestreiten die Kombinierer im Winter 2023/24, der ohne Großereignisse auszukommen hat. 28 waren es im vergangenen Winter - inklusive eines Mixed-Bewerbes, aber exklusive der WM-Medaillenjagden in Planica. Und während Skispringerinnen und Skispringer um den Jahreswechsel herum ihre publikumswirksamen Tourneen geben - die Männer auf vier, die Frauen auf drei Schanzen - und Langlaufprofis ihre lukrative Tour de Ski zelebrieren, bleibt einem voll im Saft stehenden Kombinierer wie Lamparter nur das Training.

Darauf angesprochen, vergeht Mario Stecher ein wenig die Freude an den Vorstellungen des 22-jährigen Tirolers. Der Steirer, der 2010 der letzte österreichische Weltcupsieger in der Ramsau vor Lamparter gewesen war, kann in seiner Eigenschaft als sportlicher Leiter für Skisprung und Kombination im österreichischen Skiverband nur bedauern, dass ehemals große Kombi-Nationen wie Frankreich in einer sogenannten Zwischensaison als Veranstalter passen.

Das magere Programm passt ins Bild, das in den vergangenen Jahren da und dort von der Kombination gezeichnet wurde. Sie sei nicht Fisch, nicht Fleisch, werde von zu wenigen Nationen ernsthaft betrieben, aber von einigen Nationen zu sehr dominiert und locke auch wegen kaum zu unterscheidender Formate kaum jemanden hinter dem Ofen hervor.

Praktisch schwarz auf weiß gab’s den Befund, als das Internationale Olympische Komitee (IOC) verkündete, dass entgegen bisheriger Bemühungen um Geschlechtergerechtigkeit die Kombiniererinnen nicht ins Programm für 2026 aufgenommen wurden. Kurz schien sogar die komplette Streichung der Kombination für die Spiele in Mailand / Cortina d’Ampezzo möglich. Fast schon erleichtert nahm die Szene zur Kenntnis, dass das IOC lediglich das Starterfeld auf 36 Athleten reduziert. Da allerdings 18 Nationen Skisprung und Langlauf olympisch kombinieren sollen, bleiben auch den Top-Nationen nur jeweils zwei Tickets pro Bewerb - für Norweger, Deutsche und Österreicher ist das katastrophal.

"Leider ist diese Entscheidung unumkehrbar", sagt Stecher zur Reduktion, die angeblich auch im Sinne schwächerer Nationen erfolge. Mit eben dieser Begründung führten die Kombinierer den in Ramsau zum zweiten Mal aufgeführten Kompaktbewerb ein, der gute Langläufer klar bevorzugt. Die Zeitabstände nach dem Springen spiegeln nicht mehr die wahren Leistungsunterschiede wider, der Letztplatzierte geht mehr als 90 Sekunden nach dem Halbzeitführenden in die Loipe. Stecher verteidigt das Format. "Die besten Kombinierer sind trotzdem vorn." Zum Saisonauftakt in Ruka kam der eher schwache Skispringer Stephen Schumann aus den USA dennoch auf Rang 13. Stecker: "Die Amerikaner sind unheimlich wichtig für den Sport." Begeisterung in Übersee, woher einst große Kombinierer wie Bill Demong kamen, kann dem Ansehen der Sportart in den Augen missgünstiger Olympier nur helfen.

Hoffnungslose Frauen

Die Kombiniererinnen, so scheint es, bleiben auf der Strecke. In Hinblick auf Olympia dürfte die Italienerin Annika Sieff nicht die Letzte gewesen sein, die zu den Spezialspringerinnen gewechselt hat. Für Österreichs Hoffnungsträgerin Lisa Hirner, die im zweiten Ramsau-Bewerb eindrucksvoll auf Platz drei gelaufen war, kommt das wohl kaum infrage. (Sigi Lützow, 18.12.2023)