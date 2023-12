Stefan Kraft sprang im Finale von Zwischenrang fünf auf eins. EPA/PHILIPP SCHMIDLI

Engelberg - Österreichs Skispringer haben sich am Sonntag in Engelberg mit einem Doppelsieg in die Weihnachtspause verabschiedet. Stefan Kraft gelang in Durchgang zwei ein Satz von Rang fünf an die Spitze, womit er seinen fünften Saison-Erfolg feierte, den 35. im Weltcup. Mit einem 142,0-m-Versuch fing er seinen engeren Salzburger Landsmann Jan Hörl um 4,0 Punkte ab. Halbzeitleader Hörl hatte auf seinen zweiten Einzel-Sieg gehofft. Dritter wurde Vortagessieger Pius Paschke (GER/+7,8).

"Es hat unten richtig gut getragen. Ich habe den besten Sprung zur richtigen Zeit angebracht", bezog sich Kraft im ORF auch auf bei ihm gute Verhältnisse, die waren ihm im ersten Durchgang nicht vergönnt gewesen. Den schon siebenten rot-weiß-roten Doppelsieg in Engelberg konnten mit Karl Geiger (4./+11,6) und Andreas Wellinger (5./+16,8) auch zwei weitere Deutsche nicht verhindern. "Ich hoffe die Stadien gehen über, wir sind richtig heiß auf die Vierschanzen-Tournee", meinte Kraft ob des Länder-Duells mit Ausblick auf den Ende Dezember beginnenden Klassiker. (APA, 17.12.2023)

Ergebnisse vom Skisprung-Weltcup der Männer am Sonntag von der Großschanze in Engelberg:

1. Stefan Kraft (AUT) 327,9 Punkte (135,0/142,0 m)

2. Jan Hörl (AUT) 323,9 (141,0/139,0)

3. Pius Paschke (GER) 320,1 (141,0/140,0)

4. Karl Geiger (GER) 316,3 (139,5/137,0)

5. Andreas Wellinger (GER) 311,1 (136,0/134,0)

6. Gregor Deschwanden (SUI) 309,3 (138,5/137,0)

Weiter:

17. Michael Hayböck (AUT) 288,1 (135,5/128,0)

19. Manuel Fettner (AUT) 285,8 (134,0/138,0)

21. Daniel Tschofenig (AUT) 283,8 (132,5/129,0)

Gesamt-Weltcup (nach 8 von 32 Bewerben): 1. Kraft 669 Punkte - 2. Wellinger 447 - 3. Paschke 443. Weiter: 5. Hörl 334 - 11. Tschofenig 198 - 12. Hayböck 186 - 15. Fettner 170

Nationencup: 1. Deutschland 1.677 - 2. Österreich 1.597 - 3. Slowenien 758