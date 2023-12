"Wild umstritten" wegen Nazi-Sager über FPÖ kurz vom Netz, Ende von "The Crown", Medienmenschen 2024: Hans Mahr, Alexandra Schlögl und Yvonne Lacina-Blaha

Hier die Mediennews vom Wochenende:

Verfassungsgericht: Politikerverbot gilt auch für ORF-Betriebsrat ORF-Personalvertretung beschwerte sich bei Höchstgericht, dass Betriebsräte mit politischen Mandaten nicht in den ORF-Stiftungsrat dürfen

Politikerklausel für ORF-Stiftungsräte gilt weiterhin auch für ORF-Betriebsräte, entschied der Verfassungsgerichtshof. Foto: Harald Fidler

"Wir sind dann mal weg": Letzte "Biber"-Ausgabe erscheint Das Wiener Gratismagazin wird nach 16 Jahren eingestellt. Chefredakteurin Aleksandra Tulej blickt zurück auf Sittenwächter, Sex im Islam und Morddrohungen

"Überpiept": Puls 24 nahm Talk "Wild umstritten" wegen Nazi-Sager über FPÖ kurz vom Netz Der Autor und Fotograf Manfred Klimek bezeichnete FPÖ als "Nazi-Partei"

Medienmenschen 2024: Hans Mahr kehrt als Aufsichtsrat zu "Krone" und Mediaprint zurück Der internationale Medienberater und globale Feinschmecker war Hans Dichands Geschäftsführer beim Kleinformat

Medienmenschen 2024: Schlögl und Lacina-Blaha machen ORF-Vollprogramm für Kinder ORF Kids: Alexandra Schlögl und Yvonne Lacina-Blaha teilen sich die Sendungsverantwortung für 14 neue Formate ab Jänner. Medienmenschen 2024

Ende von "The Crown": Royale Bürde für die nächste Generation Nach sieben Jahren endet "The Crown". Die letzten Folgen rücken wieder die Queen in den Mittelpunkt. Es ist ein versöhnliches Finale nach der soapigen "Dianamania"

Medienglosse: "Ziemlich beste Feinde" und Sobotka, der Steher Um Stallgerüche und journalistische Formulierungskunst geht es in Günter Traxlers Blattsalat

Obduktion: "Friends"-Star Matthew Perry starb nach Einnahme von Ketamin Gerichtsmedizin bezeichnete Todesumstände des Schauspielers Ende Oktober als "Unfall"

Nahost: TV-Sender zieht nach Tod von Kameramann vor Strafgerichtshof Der arabische Fernsehsender Al-Jazeera spricht von Ermordung

TV-Tagebuch: Die Gespenster der Vergangenheit im "Polizeiruf 110" aus Rostock Zweiter Rostocker ARD-"Polizeiruf 110" mit den neuen Chefinnen am Sonntag

Switchlist: "Marilyn – Made in Hollywood", "Schrille Nacht", "Basic Instinct": TV-Tipps für Sonntag

